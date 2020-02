1950-luvulla saakka Helsingissä rakennettiin kylpyhuoneettomia asuntoja, joista osan varustelua ei ole vielä päivitetty nykystandardien mukaiseksi.

Reilu 20 neliöinen yksiö hyvällä paikalla Helsingin Meilahdessa kuulostaa unelmalta asuntosijoittajalle.

Helsingissä on jatkuva pula 15–30 neliön yksiöistä ja asunnoista ollaan myös valmiita maksamaan kovaa hintaa. Sijainniltaan Meilahti on myös haluttua aluetta, jossa vuokra-asuntojen keskineliöhinta oli vuonna 2018 noin 28 euroa.

Asunnossa on vain yksi mutta – siinä ei ole kylpyhuonetta.

Nykypäivänä Meilahden asunnon tyyppiset kylpyhuoneettomat pikkukodit alkavat olemaan harvinaisuuksia Helsingissäkin.

Ennen sotia Helsingissä rakennettuihin taloihin tehtiin useasti kadun puolelle isompia perheasuntoja mukavuuksineen. Sisäpihojen puolelle rakennettiin pienempiä ja halvempia asuntoja, joissa kylpytiloja ei ollut. Vessakin saattoi olla käytävällä yhteiskäytössä.

Meilahden talo on rakennettu 1940-luvun puolivälissä. Yksiö on hyväkuntoinen, valoisa ja siinä on tunnelmallinen lautalattia. Keittokomerokin on yhdelle hengelle näppärän kokoinen. Asunnosta on aiemmin peritty noin 500 euron vuokraa. Nykyisille omistajille vuokravälittäjä oli sanonut, että enemmänkin voi pyytää.

Vuonna 2018 HS selvitti Helsingin halvimpia vuokra-asuntoja, ja tuolloin Kallion Hämeentieltä vuokrattiin kylpyhuoneetonta asuntoa 500 eurolla kuussa.

Kylpyhuoneettomien asuntojen tarkkaa määrää on vaikea arvioida. Tällaisia asuntoja näkyy toisinaan vuokrattavana varsinkin Kalliossa, Torkkelinmäellä ja Töölön alueella. Monet taloista on aikanaan rakennettu työväenasunnoiksi, joissa on tingitty mukavuuksista.

Kylpyhuoneettomat asunnot katoavat peruskorjausten myötä, kun asuntoihin rakennetaan putkiremonttien aikana puuttuvat kylpyhuoneet.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa 13 978 asuntoa, joiden varustetaso oli muu kuin hyvä. Tämä tarkoittaa että asunnoista puuttuu joko vesijohto, viemäri, lämminvesi, wc, peseytymistila tai keskus- ja sähkölämmitys.

Rekisterin tiedot voivat kuitenkin olla vanhentuneita, sillä yksityisten asunnonomistajien tekemiä remontteja ei välttämättä kirjata rekisteriin. Esimerkiksi kylpyhuoneremontit tulevat rekisteriin vasta siinä vaiheessa, kun taloyhtiö tekee peruskorjauksen esimerkiksi putkiremontin yhteydessä.

Tällä hetkellä rekisterin mukaan puutteellisia asuntoja on eniten Torkkelinmäellä. Puutteellisia asuntoja on noin 1 200 yhteensä noin 6 000 asunnosta. Myös viereisestä Harjusta löytyy vanhaa asuntokantaa, josta puutteellisia on noin 1 100 reilusta 6 000 asunnosta.

Suurin osa Helsingin kerrostalokannasta on jo tullut peruskorjausikään tai saavuttamassa sen lähivuosina. Aikansa rakennusmääräyksien mukaisesti rakennetut asunnot ovat saattaneet säilyä hyvinkin koskemattomina näihin päiviin saakka.

Peruskorjausten myötä kylpyhuoneettomat asunnot häviävät vähitellen.

”Kaikki, mikä on vanhaa ja vanhojen määräyksien mukaista, säilyy sellaisina niin kauan, kun niihin ei kosketa”, sanoo isännöintitoimisto Realian yksikön päällikkö Anssi Aittasalmi.

Taloyhtiöillä ei ole velvoitteita korottaa asuntojen varustetasoa. Siinä vaiheessa kun osakas tai taloyhtiö lähtee remontoimaan, on kuitenkin otettava huomioon nykyaikaiset rakennusmääräykset.

Jos asunnon omistaja haluaa muuttaa olemassa olevan wc-tilan kylpyhuoneeksi, hänen tulee tehdä isännöitsijälle ilmoitus. Remontille osoitetaan valvoja, joka valvoo remontin toteumista.

Aikaisemmin remontteja saatettiin toteuttaa kuin villissä lännessä. Tästä ovat jäänteenä moninaiset ratkaisut, kuten vaatehuoneisiin rakennetut ”kylpyhuoneet”. Myös Aittasalmi on työssään törmännyt tällaisiin pommeihin.

”Yleensä näitä paljastuu kun taloyhtiö aloittaa peruskorjauksen ja asunnot käydään läpi.”

Muutoin järjestelmällistä valvontaa tilojen käytöstä ei juurikaan taloyhtiöissä ole. Jotkut taloyhtiöt tekevät säännöllisesti kylpyhuoneiden kuntotarkastuksia myös vanhemmissa taloissa. Aittasalmen mielestä taloyhtiöiden olisi hyödyllistä seurata märkätilojen kuntoa paljon nykyistä tarkemmin.

Meilahdessa tarjolla oleva asunto on hyväkuntoinen ja sisältää näppärän keittiökomeron. Suihku kuitenkin puuttuu.

Onko taloyhtiö velvoitettu tarjoamaan terveellistä asumista, joka sisältää mahdollisuuden peseytymiseen asunnossa?

Terveydensuojelulain mukaan asunnoissa tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava käymälä ja mahdollisuus käsien pesemiseen. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksen mukaan asuinhuoneistoissa on oltava riittävä perusvarustus henkilökohtaisen hygienian hoitoa ja ruoanvalmistusta varten.

Mikään laki tai asetus ei velvoita taloyhtiötä tarjoamaan asukkaille suihkumahdollisuutta. Usein tämä on vanhoissa taloissa mahdollista yhteisissä saunatiloissa tai käytävällä olevissa pesutiloissa.

Mikäli asukas on päättänyt käyttää asunnon olemassa olevaa märkätilaa suihkuna, voi tiedossa olla kallis remontti. Vanhojen määräysten mukainen vesieritys ei ole välttämättä riittävä suojaamaan rakenteita peseytymisvedeltä ja rakenteissa voi muhia vesivaurio.

Se, kenelle vastuu mahdollisesta korjauksesta kuuluu, on tapauskohtaista. Lähtökohta kuitenkin on se, että asunnon omistaja on vastuussa asunnon käytöstä. Ostotilanteissa ostajan kannattaa olla erityisen valppaana ja vaatia kuntotarkastukset, jotta mahdolliset ongelmat paljastuvat. Vakuutus ei näissä tilanteissa ole pelastajana, sillä mahdolliset kosteusvauriot ovat syntyneet pitkän ajan aikana.