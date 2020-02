”Selkeästi oli tassujen jälkiä”, kommentoi piiripuutarhuri Konepajanpuistoon ilmestyneitä kuoppia.

Konepajanpuisto Vallilassa on leutona talvena surkea näky. Sateinen sää ja puiston läpi kulkevat ihmiset ovat muokanneet maan mutaiseksi muusiksi ja nurmikon laikukkaaksi.

Nyt puiston viihtyisyys on laskenut entisestään. Nurmelle on ilmestynyt kymmenisen kuoppaa, joiden ympäriltä nurmikko on kadonnut. Kuoppien koot vaihtelevat, mutta useimmat niistä ovat noin kymmenen sentin syvyisiä. Osa on täyttynyt vedellä.

Kuopat ovat koirien kaivamia, kertoo kaupungin piiripuutarhuri Pia Huopalainen. Merkkejä kanien tai jyrsijöiden kaivamista kuopista ei ole, vaan puistossa on kuopsuteltu isommilla tassuilla.

”Selkeästi oli tassujen jälkiä”, Huopalainen sanoo.

Tavallisesti puistojen nurmikot saavat olla rauhassa. Kuoppia löytyy lähinnä koirapuistoista ja penkkien vierestä, kun omistajiensa istuskeluun turhautuneet koirat alkavat kaivaa maata aikansa kuluksi.

Sitä, miksi koirat ovat kaivaneet kuoppia juuri Konepajanpuistoon, ei Huopalainen osaa sanoa. Konepajanpuisto on suunniteltu avoimeksi piknik- ja tapahtumatilaksi. Talviaikaan se on kuitenkin suurimman osan ajasta tyhjillään.

Koirien kaivamat kuopat ovat puiston muiden käyttäjien kannalta ikävä ilmiö.

”Ne ovat vähän hankalia seuraaville kävijöille, jos tulee pimeässä ja astuu sellaiseen kuoppaan niin voi sattua”, Huopalainen sanoo.

Suurin osa kuopista on noin kymmenen sentin syvyisiä.

Harmista huolimatta koirat ovat edelleen ehdottomasti tervetulleita Konepajanpuistoon. Piiripuutarhuri kuitenkin toivoisi, että koiranomistajat täyttäisivät lemmikkinsä kaivamat kuopat. Näin puisto säilyisi kaikille mukavampana yhteisenä tilana.

Puiston nurmikko on suunniteltu kestämään käyttöä ja sen pohja on soralla vahvistettua. Keväällä edessä on kuitenkin kunnostustöitä. Mullan lisäyksen yhteydessä peittyvät mahdollisesti jäljellä olevat kuopat.