80-luvulta peräisin oleva erikoinen paljasjalkaisuuskielto on voimassa ainakin Hakaniemen metroaseman liukuportaissa.

Kaksi paljasta jalkaa ja niiden yli vedetty punainen viiva. ”Ei paljain jaloin”, määrää tarra Hakaniemen metroasemalla liukuportaiden juurella.

Hassulta näyttävä kielto ei sinänsä ole täysin aiheeton, sillä liukuportaiden käytössä on omat riskinsä.

”Liukuportaathan ovat vaaralliset, jos sinne jää jalka väliin”, muistuttaa metroasemien isännöitsijä Anne Mannerkorpi.

Harva kuitenkaan kulkee kaupungilla ilman kenkiä, eikä Mannerkorpi muista paljain jaloin liukuportaissa kulkemisen aiheuttaneen ongelmia.

Tarra on kuitenkin yhä paikoillaan. Sitä, mikä kiellon syynä on alunperin ollut, ei Mannerkorpi osaa sanoa.

Metroasemilla on käytössä liukuportaita useilta eri valmistajilta ja vuosikymmeniltä. Niihin liimatut ohjetarrat ovat valmistusvuoden hengen mukaiset.

Esimerkiksi Länsimetron 2010-luvulla valmistuneiden asemien liukuportaissa paljasjalkaisuutta ei erikseen kielletä.

Hakaniemen metroaseman laiturialueen liukuportaiden rungossa on yhä alkuperäiset kieltotarrat.

Hakaniemen metroasema valmistui vuonna 1982. Kieltotarralla varustetut liukuportaat valmisti Valmet yhteistyössä hissiyhtiönä tutun Schindlerin tytäryhtiön Schlierenin kanssa. Liukuportaat on valmistettu vuonna 1979.

Liukuportaiden tekniikka on uusittu 80-luvun jälkeen, mutta niiden runko on alkuperäinen. Kieltotarra on jäänne 1980-luvulta, jolloin liukuportaiden valmistaja oli ilmeisesti huolestunut kansalaisten paljaista jaloista.

Enää paljaita jalkoja ei yksiselitteisesti kielletä metroasemien säännöissä. Mannerkorpi ei kuitenkaan suosittele paljain jaloin kulkemista liukuportaissa.

Portaat haukkaavat väliin jäävän kengän nopeasti, ja paljain jaloin lopputulos on vielä kivuliaampi.