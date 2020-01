Helsingin katoilla näkee yhä ”sotatorvia”, jos osaa katsoa oikeista paikoista – niiden ulina oli merkki kuolemanvaarasta

Helsingissä on jäljellä sota-aikaisia sireeneitä, joiden soidessa ihmisten tuli sännätä turvaan maan alle. Nykyään väestönsuojissa soittaa bändejä ja niissä pelataan sählyä.

”Sen ääni ei ollut kaunis, ei edes kauniiksi tarkoitettu, vaan epämiellyttävä, jotta se kertoisi epämiellyttävää olevan tulossa.”

Vanha sireeni on jätetty muistoksi Bulevardille.

Noin kuvasi hälytyssireenien ääntä Jukka L. Mäkelä kirjassaan Helsinki liekeissä, joka kertoi tarinoita Helsingin pommituksista. Hälytyssireeneitä kutsuttiin sotatorviksi. Kun sireeni alkoi soida, tuli kiireen vilkkaan lähteä pommisuojaan.

Sota-aikaisia sireeneitä on yhä nähtävillä, jos osaa oikeassa paikassa nostaa katsettaan. Ne poistuivat käytöstä 1980-luvulla, mutta muutamat taloyhtiöt ovat jättäneet niitä katoilleen muistoksi. Bulevardin ja Fredrikinkadun kulmatalon katolta löytyy sireeni, samoin Erottajalta Roobertinkatujen risteyksestä.

”Helsinki havahtui 1930-luvulla, että kaupungilla ei ole mitään keinoa hälyttää ihmisiä suojaan. Silloin kokeiltiin erilaisia hälytyssireeneitä ja päädyttiin tattimaiseen sähkösireeniin”, kertoo Helsingin pelastuslaitoksen väestönsuojelusuunnittelija Jari Markkanen, joka on ollut tekemässä kirjaa Väestönsuojelu Helsingin suojana 1939-2014.

Kantakaupungin ulkopuolella sireenin voi vielä nähdä Suomenlinnan paloaseman ja Vanhankaupungin energialaitoksen rakennusten katoilla.

1930-luvun lopulla talojen katoille asetettiin noin 50 sireeniä, joiden kantama oli puolisen kilometriä. Sireenit valmistettiin Strömbergin tehtailla.

Ihmisiä menossa suojaan Esplanadilla 1939.

Sähkösireenit olivat käytössä kantakaupungissa. Helsinki oli sota-aikaan nykyistä pienempi kaupunki ja esimerkiksi Kulosaari, Lauttasaari ja Oulunkylä liitettiin Helsinkiin vasta sodan jälkeen.

”Näillä alueilla oli käytössä käsin veivattavat hälytyslaitteet. Lisäksi suuri triangeli oli kaasuhälytyksiä varten. Jos kuului triangelin ääni, tiedettiin vetää kaasumaskit naamalle. Kaasuhyökkäyksen pelko oli sota-aikana todella suuri, kun kaasuja oli käytetty ensimmäisessä maailmansodassa”, Markkanen kertoo.

Viemäriin rakennettu pommisuoja Kaisaniemessä.

Sota-aikana oli tapana antaa ensin hiljainen hälytys, jolloin kaupunki pimennettiin ja raitiovaunuliikenne pysäytettiin. Jos vaara todella uhkasi, sotatorvet talojen katoilla aloittivat nousevan ja laskevan ulinan, jolloin oli kiirehdittävä suojaan. Pommitusten tai väärien hälytysten jälkeen sireenit antoivat vaara ohi -merkin, joka oli tasainen jatkuva ääni.

Markkanen avaa pommisuojan oven Siltavuorenrannassa ja johdattaa meidät kapeaa käytävää kalliosuojaan. Sota-aikaisissa pommisuojissa on nykyään monenlaista toimintaa. Niissä on urheiluhalleja, bändien treenikämppiä, parkkihalleja ja kuntosaleja. Täällä Siltavuorenrannan pommisuojassa toimii Väestönsuojelumuseo, joka esittelee sota-aikaista väestönsuojelua Helsingissä. Esillä on valokuvia, kaasumaskeja ja veivattava hälytyslaite.

”Talvisodan alkaessa suuria pommisuojia oli vähän ja niitä ryhdyttiin toden teolla rakentamaan vasta sodan aikana”, Markkanen tietää.

Sodan alussa pommituksia paettiin esimerkiksi viemäreihin. Kruununhaassa Kirjanpuistossa on suurehko metallikansi, jonka alta lähtee pitkä viemärikäytävä Unioninkadulle. Sota-aikana viemärin lattialla oli lautoja ja niiden alla kulki kaikki jätevedet. Reunoilla oli penkit.

”Siellä oli varmaan aikamoiset tuoksut. Eräs rouva on kertonut, ettei sinne kesämekossa huvittanut mennä. Mutta kun ensimmäiset pommit putosivat ja sirpaleita viuhui ympärillä, niin silloin jo huvitti”, kertoo Markkanen.

Viemärin kansi Kirjanpuistossa. Siitä pääsi pitkään viemäriputkeen, joka toimi pommisuojana talvisodassa. Viemärin toinen pää on Unioninkadulla.

Lisäksi puistoihin rakennettiin maanalaisia sirpalesuojia, joihin pääsi nopeasti pakoon. Sellaisia oli muun muassa Esplanadilla, Liisanpuistossa ja Hietalahden torille. Sirpalesuojilla oli tärkeä merkitys sodan alussa, jolloin ilmavalvonta oli lapsenkengissä ja hälytykset saattoivat tulla aivan viime tingassa.

Pommisuojissa oli tiivis tunnelma, kun kaupunkilaiset lapsista vanhuksiin ahtautuivat pommituksia pakoon. Joskus humalaiset aiheuttivat häiriöitä. Lapset jännittivät, kauanko hälytys kestää, sillä jos pommisuojassa oltiin yli puolen yön, ei tarvinnut mennä seuraavana aamuna kouluun.

”Pommisuojissa oli koko yhteiskunnan kirjo. Aikalaiset kertovat, että elämä pommisuojassa oli kuitenkin aika rauhallista. Ihmiset sopeutuivat niihin oloihin”, Markkanen sanoo.

Kerrostalojen kellareita vahvistettiin 1930-luvun lopulla väestönsuojiksi, ja monet asukkaat pakenivat niihin pommituksia. Talvisodan aikaan ei suurempia kalliosuojia vielä ollutkaan. Kerrostalojen kellarit eivät kuitenkaan kestäneet täysosumia. Helmikuussa 1944 Katajanokalle putosi pommi talon seinän läpi ja räjähti väestönsuojan yläpuolella. Isku vaati ainakin 21 uhria.

Helsingin ilmapuolustusta johti suurpommitusten aikaan eversti Pekka Jokipaltio. Helsinki liekeissä -kirjassa kerrotaan, miten hänen perheensä oli pommituksen aikaan mennyt Mehiläisen suojaan Runeberginkadulla.

Pommi iski Hesperiankadulle ja katkaisi kaasujohdon. Putkien vierustaa pitkin kaasu virtasi pommisuojaan myrkyttäen ilman. Jokipaltio kiirehti henkilökohtaisesti paikalle ja kiidätti tyttärensä sairaalaan. Kukaan ei kuollut, mutta parikymmentä henkeä sai kaasumyrkytyksen.

Kun kaupunkilaiset olivat vielä maan alla väestönsuojissa, ja pommitukset helpottivat, kaduilla tulimyrkyn keskellä liikkui palomiehiä ja väestönsuojeluväkeä.

”Pimennyspartiot kiertelivät tarkastamassa iltaisin, ovatko asunnot pimennetty kunnolla. Jos jossain ikkunassa pilkotti valo, he kävivät koputtelemassa oville ja käskivät pimentämään ikkunat.”

Väestönsuojelun käsinauha, jonka VSS-lyhenne tarkoitti nuorten mielestä vasen silmä sokea.

Väestönsuojelussa toimi miehiä, jotka eivät kelvanneet rintamalle. Osa heistä oli liian nuoria rintamalle, mutta he saattoivat olla myös vanhoja tai sairaita. Väestönsuojelun ihmiset tunnistettiin hihanauhasta, jossa oli kirjaimet VSS.

”Koulupojat kujeilivat, että se tarkoittaa vasen silmä sokea. Jatkosodassa toiminnan nimeksi tuli ilmasuojelu ja hihanauhaan tunnus IS. Se tarkoitti poikien mukaan ihan sokea.”

Millä tolalla Helsingin väestönsuojelu on tänään? Markkasen mukaan paremminkin voisi olla. Väestönsuojelusta huolehti 1990-luvulle saakka erillisenä virastona väestönsuojelukeskus, joka liitettiin pelastuslaitokseen.

”Väestönsuojelukeskuksen aikaan tilanne oli hyvällä mallilla. Suojia rakennettiin ja niistä pidettiin huolta. Nyt pelastuslaitoksella mennään pelastustyöt edellä ja väestönsuojelu on jäänyt lapsipuolen asemaan.”

Helsingissä on noin 50 kalliosuojaa, joista suurimpiin mahtuu yli kymmenen tuhatta ihmistä. Uusin on Hakaniemessä. Osa suojista on Markkasen mukaan huonossa kunnossa. Yksi on vielä kokonaan rakentamatta.

”Itäkeskukseen Kauppakartanonkadulle rakennettiin taloja sillä ehdolla, että kaupunki rakentaa siihen yhteisen kalliosuojan. Kiinteistöiltä on 1970-ja 1980-luvuilla kerätty rahatkin siihen tarkoitukseen, mutta vielä ei ole suojaa rakennettu”. Markkanen kertoo.