Mystinen romuauto kaivettiin ylös Kallahdenniemen uimarannan vierestä maanantaiaamuna.

Vuosaaren Kallahdenniemessä oli maanantaiaamuna käynnissä erikoinen operaatio, kun uimarannan viereisestä metsiköstä kaivettiin ylös autonraakiletta.

Mystinen vaaleansininen kuplavolkkari kaivettiin ylös parin metrin syvyisestä kuopasta, johon se on ollut peitettynä. Auton olinpaikka paljastui kesällä, jolloin tuntemattomana pysyttelevä taho kaivoi auton pinnan esille hiekasta.

Autosta ovat aikaisemmin uutisoineet muun muassa Helsingin Uutiset ja Iltalehti, mutta mitään tietoa sen historiasta ei ole löytynyt.

Helsingin kaupungin siirtopäällikkö Pekka Holopainen arvioi, että auto on ollut maassa jopa parikymmentä vuotta.

”Kertaakaan en muista 30 vuoden aikana, että olisi nostettu kokonaan maahan haudattua autoa”, Holopainen kertoo.

Auton hautaajasta tai löytäjästä ei ole saatu lisätietoja.

Uimarannan hietikosta nostettiin maanantaiaamuna ylös autonromu.

Mysteeriauton hautaamisessa on nähty todellista vaivaa. Auton vaatima iso kuoppa on todennäköisesti kaivettu koneellisesti, ja sitä on ollut vaikea tehdä huomaamattomasti.

Mutta miksi ihmeessä kukaan hautaisi romukunnossa olevan auton maahan?

”Tässä ei ole mitään logiikkaa”, Holopainen ihmettelee.

Holopaisen mukaan myös poliisi on ollut kiinnostunut autosta ja sen sisällöstä.

Noston aikana autosta ei kuitenkaan paljastunut mitään epäilyttävää. Arvioilta 1970-luvulla rakennettu ajoneuvo on runtattu maahan poissa silmistä täysin tuntemattomasta syystä.

Vielä muutama vuosi sitten kaupunki nouti romuautoja noin 1 000 kappaletta vuosittain. Lakimuutosten jälkeen romuautoiksi luokitellaan vain ajoneuvot, jotka ovat vaaraksi joko ihmisille tai ympäristölle. Romuautoiksi lasketaan myös poltetut autot.

Kuplavolkkarin päälle oli ehtinyt jo kasvaa mänty. Kuva on lukijan ottama.

Yleensä ei-halutut autot poltetaan tai upotetaan mereen, Holopainen kertoo. Joskus autoja myös hylätään luontoon niin että ne vuosien saatossa hautautuvat kasvuston alle. Mutta tahallinen hautaaminen on harvinaista.

Autossa ei ole jäljellä mitään tunnistamista helpottavia tekijöitä. Siitä on irrotettu kaikki mitä irti saa: renkaat, penkit, moottori ja rekisterikilvet. Jäljellä on enää etäisesti autoa muistuttava romukasa.

Romuauton nostamisesta vastanneet Staran työntekijät arvioivat, että auto on tuotu paikalle traktorin etukauhassa tai vastaavalla. Helppoa sen liikuttaminen ei joka tapauksessa ole ollut.

Autonraakile viedään seuraavaksi Tattarisuon ajoneuvojen siirtokeskukseen, josta se lähetetään eteenpäin Kuusankoskelle.

Siellä mysteeriauto muuntuu metallimurskeeksi, jota tullaan käyttämään teollisuuden raaka-aineena.