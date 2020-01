Main ContentPlaceholder

Helsingin kaduille putkahti näkymä suoraan Kekkosen Suomesta: Joni Heikkilä tekee bisnestä taksilla, jollaista ei uskoisi enää näkevänsä

Datsun-taksi Helsingin Asema-aukiolla.

70-luvun lopun Datsun on taksimaailmassa todellinen harvinaisuus. Taksiliiton teknisen asiantuntijan Ville Jaakolan mukaan sille on syynsä, miksi taksiautot ovat yleensä suhteellisen uusia. ”Taksiauto on työkalu, jonka on syytä toimia”, Jaakola sanoo.