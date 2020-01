Uinnin ammattilaiset kehottavat ohittamaan harkiten, joko altaan päädyssä tai kauhomalla kovaa ohi.

HS Helsinki kertoi tiistaina uimahallien ohjeistuksesta, jonka mukaan edellä uivaa kannattaisi ohitustilanteessa läpsäistä jalkapohjaan.

Helsingissä liikuntapalveluja tarjoavan Urheiluhallit oy:n uima-allasetiketti herätti lukijoissa ihmetystä. Tiistaina yritys muutti nettisivuillaan olevaa ohjeistusta. Alkuperäinen etiketti on kuitenkin yhä luettavissa Urheiluhallit-julkaisun nettiversiosta.

Uimari Jani Sievinen arvioi HS:lle läpsäisyn olevan peruspolskijalle toimiva vaihtoehto. Jalkojen alueelle suunnattu kosketus on helppo tapa saada edellä uivan huomio.

”Kunhan kaikki vaan ymmärtävät sen”, hän tarkentaa.

Sievinen ei kuitenkaan itse ole törmännyt ohjeistukseen. Moninkertainen arvokisamitalisti kuvailee ohitusten toimivan kilpauimareiden kesken kuin liikenteessä.

Kilpauimareiden kesken ohitukseen toimii yksinkertainen neuvo: Ui huomattavasti kovempaa kuin edellä oleva.

Sievisellä on myös toinen neuvo ohitustilanteisiin. Kun edellä oleva tarkistaa viitisen metriä ennen päätyä, lähestyykö takaa joku nopeampi, voi tilanteen ennakoida.

”Silloin kaikki sujuu hyvin”, Sievinen sanoo.

Lue lisää: Läpsäisikö joku sinua jalkaan uidessasi? Se on normaalia ja kuuluu etikettiin, opastetaan Helsingin uimahalleista

Valmentajana toimineelta isältä Esa Sieviseltä ymmärrystä jalkojen läpsyttelylle heruu vähemmän.

”Minusta aika outo juttu”, Sievinen sanoo.

Hän nostaa esiin saman muiden uimareiden kosketteluun liittyvän ongelman kuin moni lukijakin: harva pitää yllättävästä kosketuksesta.

”Ei varmaan läheskään kaikki tykkää sellaisesta. En minä ainakaan tykkäisi”, hän pohtii.

Esa Sievinen on tehnyt pitkän uran uintivalmentajana.

Myös vanhempi Sievinen neuvoo odottamaan ohitusta altaan päätyyn asti.

Neljäkymmentä vuotta uintipiireissä viettänyt Sievinen on samoilla linjoilla poikansa kanssa. Paras tapa päästä ohi on uida tarpeeksi paljon nopeammin. Maltti on kuitenkin valttia silloin, kun kyse ei ole uintikisoista.

”Ja sitten mitä ennen kaikkea kaipaan, niin tietenkin sellaista suvaitsevuutta”, Esa Sievinen lisää.

”Sitähän kaivataan juuri näissä ympyröissä.”

Kilpauimarit uivat omaa tahtiaan omilla radoillaan, mutta kunnon tai huvin vuoksi uivan ei kannata murehtia liikaa vaan valita oikea rata nopeutensa mukaan. Kun tahti on radalle sopiva, on kaikkien helpompi nauttia uimisesta.

Itse isä-Sievinen sanoo valitsevansa hitaiden uimareiden radan.

”En halua samalle radalle kuin poikani Jani”, hän nauraa.