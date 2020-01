Vuosaarenhuipun viereen on hylätty muun muassa huonekaluja, televisio ja imuri. Ympäristötarkastaja manaa, ettei roskaajia yleensä saada kiinni.

Vuosaarenhuipun läheisyydessä, hieman Tryvikintien pohjoispuolella olevalle polulle on ilmestynyt kasa rojua: toimistotuoli, televisio ja imuri. Rojun määrä alkaa olla sellainen, että sitä tuskin on tuotu paikalle yhdessä erässä.

Jätekasa ei ole myöskään tavaton. Ulkoilualueen tuntumassa on ollut samanlaisia laittomia kaatopaikan alkuja aiemminkin, kertoo alueen ympäristötarkastaja Petri Puttonen.

Syitä jätteiden luontoon hylkäämiselle voi vain arvailla. Todennäköinen syy on jätemaksujen välttely. Vanhojen huonekalujen kuljettaminen metsään yön pimeydessä saattaa tuntua asianmukaista kierrätystä helpommalta ja halvemmalta vaihtoehdolta.

Varmuutta syistä on kuitenkin vaikea saada, sillä tekijä jää harvoin kiinni. Tavallisesti luonnosta löytyy esimerkiksi jääkaappi tai huonekaluja, joiden jättäjää ei voida jäljittää.

”Hyvin poikkeustapauksissa niissä on jotakin sellaisia tietoja mistä päästään jättäjien jäljille”, Puttonen sanoo.

Joskus on tosin tullut vastaan tapauksia, joissa jätteiden seassa on ollut esimerkiksi kuitteja, joiden avulla tekijä on saatu kiinni. Yleisempää on kuitenkin se, ettei tapauksella ole silminnäkijöitä eikä metsään heitetyn jääkaapin ovesta löydy kauppakuitteja tai kirjeitä.

Rojua oli polun molemmin puolin.

Ongelma pahenee helposti kuin itsestään. Kun paikalle on jo hylätty jätettä, on seuraavalla rojujensa kanssa kamppailevalla matalampi kynnys hylätä tavaransa samalle paikalle.

Lopulta laskun maksavat kaikki kaupunkilaiset. Kun tekijää ei saada kiinni, jää vastuu siivouksesta alueen omistajalle, useimmiten kaupungille. Näin käy todennäköisesti myös tässä tapauksessa.

”Valitettavasti näin”, Puttonen sanoo.