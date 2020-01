Suosituille bussilinjoille tulivat muhkeat penkit ja kyynärnojat: ”Ymmärrän, että noja voi harmittaa, jos sellaiseen ei ole tottunut”

Nobinan uusissa autoissa on siniset pehmustetut penkit ja kyynärnoja käytävän puoleisella paikalla.

Linjojen 71, 71N, 78 ja 78N bussinpenkkien leveys ja kyynärtuet eivät ole miellyttäneet kaikkia matkustajia. Pehmeistä penkkejä on kuitenkin kiitelty.

Helsingissä bussilinjoilla 71, 71N, 78 ja 78N matkustavat ovat havainneet muutoksen linja-autojen penkeissä. Kun laskee takapuolensa penkille, tunne on entistä pehmeämpi. Sinisissä penkeissä on pehmusteet ja käytävän puoleisessa penkissä on lisäksi kyynärnoja.

Linjat siirtyivät vuodenvaihteessa Nobinan liikennöitäviksi, ja yhtiö toi linjoille myös uudet autot. Yhteensä autoja on 27.

”Uudet autot liikennöivät pääsääntöisesti näillä neljällä linjalla, mutta näitä busseja saattaa liikkua sattumanvaraisesti myös muilla linjoilla”, kertoo Nobinan liikennejohtaja Mårten Winqvist.

”Autot ovat Scanian valmistamia, ja ne on tarkoitettu kaupunkiajoon. Penkeissä on kuitenkin pitkänmatkanbussien ominaisuuksia.”

Aivan kaikki matkustajat eivät kuitenkaan ole olleet penkkeihin tyytyväisiä. Sosiaalisessa mediassa on valitettu, että penkit ovat kapeat, jalkatilaa liian vähän ja kyynärnojaa on hankala laittaa alas.

”Palaute otetaan toki vastaan, mutta toistaiseksi se on ollut lähinnä positiivista. Pehmeitä penkkejä on kiitelty”, Winqwist sanoo.

Winqwist sanoo, että uusissa busseissa jalkatilan koko ja penkkileveys täyttävät HSL:n määrittelemät kriteerit. Hänen mukaansa kyynärnojat lisäävät turvallisuutta.

”Se estää esimerkiksi torkkuvaa matkustaja putoamasta käytävälle. Ymmärrän, että noja voi harmittaa, jos sellaiseen ei ole tottunut.”

Tältä uudet penkit näyttävät bussin 71 takaosassa.

Helsingin Sanomat koeajoi linjan 71 bussin. Kyynärnojaa kokeiltaessa sen laskeminen alas osoittautui hieman hankalaksi. Nojaa pitää nostaa ylöspäin, jolloin lukitus aukeaa ja noja laskeutuu alas.

On kuitenkin todennäköistä, että pidempään käytettäessä lukitusmekanismi hieman löystyy ja nojan käsitteleminen helpottuu.

Lue lisää: Tässä ovat pääkaupunkiseudun suosituimmat bussilinjat