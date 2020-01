Maunulassa Maunulanpolulla tapahtui tiistaina aamuvarhaisella alueen asukkaita huolestuttanut tapaus. Hälytystehtävälle matkanneen ambulanssin matka pysähtyi Maunulanpolun varrella olevaan lukittuun ajopuomiin.

Alueen Facebook-ryhmässä julkaistiin kuva puomin eteen pysähtyneestä ambulanssista. Kuva herätti keskustelua puomin tarpeellisuudesta. Kommenteissa kannettiin huolta siitä, voiko puomi estää avun saamisen paikalle ajoissa.

”Puomi on avattavissa pelastuslaitoksen kolmioavaimella, ja luonnollisesti pelastuslaitoksella tulisi olla tarkemmat tiedot puomeista. Kummastakin suunnasta puomia lähestyttäessä on liikennemerkein kielletty moottoriajoneuvoilla ajo, paitsi huolto- ja tontilleajon osalta”, kertoo liikenneinsinööri Eetu Saloranta Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

”Puomi on Maunulanpolulla juuri läpiajoliikennettä estämässä. Maunulanpolku on voimassaolevan asemakaavan mukaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.”

Puomin jakaman tien molemmille puolille pääsee eri kautta, joskin autoilijat ovat vältelleet sen pohjoispuolta isojen työmaiden takia. Alueella rakennetaan Raide-Jokeria ja siirretään maakaasuputkea.

Helsingin pelastuslaitoksen palopäällikkö Taisto Hakala vahvistaa, että avaimet kaupungin ja valtion asentamiin pysyväisluontoisiin lukittuihin puomeihin pitäisi löytyä jokaisesta yksiköstä. Väliaikaisten, esimerkiksi työmaajärjestelyihin liittyvien ajoesteiden läpi menemiseen pelastuslaitoksella ei ole avaimia.

Hakala vakuuttaa, että kiireelliselle tehtävälle mennään sitten vaikka voimakeinoin, jos tilanne sitä edellyttää. Ajon esteenä oleva portti tai aita voidaan rikkoa tai ovi murtaa. Ambulanssikin on murtovälineitä ja usein myös koulutettuja palomiehiä, joilla on osaaminen erilaisten esteiden hajottamiseen.

”Jos Maunulan tapauksessa olisi ollut kyse hengenvaarasta, puomista olisi ajettu läpi tai ohi jotenkin. Riskiä myös yliarvioidaan aina”, Hakala sanoo.

”Jos tie nousee täysin pystyyn, otetaan välineet kantoon ja lähdetään juoksemaan. Mutta siihen ryhdytään vain, jos ei ole parempaa reittiä”, kertoo päivystävä palomestari Timo Ustinov.

Hän sanoo, että tarpeettomien, pelastustyötä haittaavien puomien asentaminen ei ole kuitenkaan sallittua.

”Jos se vaikeuttaa meidän kohteeseen pääsyä, puomi pitäisi poistaa”, Ustinov sanoo.

”Ei pitäisi joutua lähteä toista reittiä kiertämään, jos on pahin kyseessä, vaikka sydänpysähdys, jokainen minuutti ja sekunti on tärkeä.”

Ambulanssi pääsi Maunulan tapauksessa lopulta perille.