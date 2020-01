Maunulassa 20. joulukuuta ovensa avannut El Torito -ravintola joutui sulkemaan ovensa vielä samana päivänä. Nyt kaupunki selvittää, onko sen teettämä remontti tehty asianmukaisesti.

Yli vuoden kestänyt odotus päättyi joulun alla, kun Maunulaan pitkään tuloaan tehnyt El Torito -ravintola pääsi vihdoin avaamaan ovensa. Ravintolayrittäjä Baris Kayan kovaonninen ravintolahanke kohtasi kuitenkin samantien uuden vastoinkäymisen. Ravintola ehti olla avajaispäivänä 20. joulukuuta avoinna vain muutaman tunnin ennen kuin ongelmat alkoivat.

Osasta keittiön laitteista meni yllättäen sähköt. Sähkövian vuoksi lakkasi toimimasta muun muassa ilmastointilaite, minkä vuoksi ruoan grillauksesta syntynyt savu levisi myös ravintolasaliin ja wc-tiloihin. Sen johdosta palovaroitin alkoi piipata.

”Paikalle tuli ensin huoltomies ja sitten ilmastointilaiteasentaja. He eivät löytäneet vikaa. Sen jälkeen paikalle tuli kaksi sähköyhtiö Helenin huoltomiestä, jotka vasta keksivät, että sulake on palanut. Aikaa vian selvittämiseen kesti viisi tuntia”, Kaya kertoo.

Sulakkeen vaihtamisella laitteet saatiin taas toimimaan normaalisti. Kaupungin edustaja kuitenkin ilmoitti, että ravintola on pidettävä suljettuna, kunnes kaupunki on ehtinyt tarkastaa tilat perusteellisesti. Joulun pyhien alla se tarkoitti, että asia ratkeaisi vasta loppiaisen jälkeen.

Kaya kuvailee olleensa shokissa ja surullinen asioiden saamasta käänteestä. El Toriton oli alunperin määrä avata jo lokakuussa 2018. Kerrostalon kivijalassa sijaitsevan liiketilan ravintolakäyttöön vaadittavat muutostyöt veivät lopulta kuitenkin reilusti yli vuoden.

Kaya aloitti muutostyöt palkkaamiensa suunnittelijan ja rakennusurakoitsijan kanssa heti vuokrattuaan tilan elokuussa 2018. Parin kuukauden kuluttua selvisi, etteivät tehdyt muutokset olleet riittäviä. Tilan vuokrannut kaupunki tuli hätiin ja otti lopun urakasta hoitaakseen. Kun valmista viimein tuli joulukuussa 2019, Kaya oletti, että kaikki on kunnossa.

”Kaupunki oli itse teettänyt remontin, mutta sähköhommia ei oltu tarkastettu ennen kuin tila luovutettiin minulle valmiina. Testaukset olisi pitänyt tehdä ennen kuin ravintola avautui 20. joulukuuta. Sulake oli aivan liian pieni ammattikeittiön laitteille”, Kaya sanoo.

Vasta avatun ravintolan sulkeminen muutamaksi viikoksi on merkinnyt muun muassa valtavaa ruokahävikkiä. Kayan arvio on, että ruokaa on jouduttu heittämään pois yli 10 000 euron edestä. Myös ravintolayrittäjän palkkaamat neljä työntekijää ovat olleet toimettomina.

Kaupunki on onneksi luvannut korvata Kayalle hänen kärsimänsä vahingot. Kayan mukaan asiakkaat olivat joulukuisena katastrofipäivänä ymmärtäväisiä. Silti hän kantaa huolta, hylkäävätkö ihmiset hänen ravintolansa, kun vaikeudet jatkuvat.

”Ihmiset olivat odottaneet pitkään, että ravintola aukeaa ja sitten ensimmäisenä päivänä tulee sähkökatko ja ilmastointiongelmia. Mietin tulevatko ihmiset enää syömään ravintolaani”, Kaya sanoo.

”Olin monena päivänä ravintolalla itse paikalla vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin, miksei ravintola olekaan auki. Kerroin että kyse on kaupungin vastuulla olevasta teknisestä viasta.”

Viime viikolla kaupungin huoltomies kävi ravintolassa tekemässä testauksia. Silloin kaikki toimi normaalisti. Ravintolayrittäjäkin onkin toiveikas, että ravintola voisi avata ovensa jo perjantaina 10. tammikuuta. Asia ratkeaa Kayalle annetun tiedon mukaan keskiviikkona.

”Silloin saan tietää, pitääkö vielä tehdä joitakin korjaustöitä vai saammeko avata”, hän sanoo.