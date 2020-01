Tammikuussa voi retkeillä lumella tai ilman. Nappaa reppuun termospullollinen kaakaota tai suuntaa kahvilan pullapöydän ääreen Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Tammikuussa päivä alkaa vihdoin pidentyä ja syksyn pimeys väistyä. Mahdollisia auringonpilkahduksia varten kokosimme listalle retkeilymajoja- ja paikkoja Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilta.

Helsinki

Uutelan kota, Uutelantie 30.

Uutelan ulkoilureiteillä reippaileva voi viikonloppuisin suunnata lämmittelemään ja nauttimaan eväitä Särkkäniemeen Uutelan kodalle. Kodassa on tulisija, jossa voi paistaa makkaraa, lämmitellä ruokia ja grillata vaikka vaahtokarkkeja. Kotaa pitävät auki kotakummit lauantaisin ja sunnuntaisin ainakin klo 12–15. Tarkka tieto aukioloajoista kannattaa tarkistaa ennen retkeä Uutelan kodan Facebook-sivulta. Kota sijaitsee Skatan tilan vieressä.

Maunulan maja, Metsäläntie 9.

Maunulan ulkoilumajalla pääsee levähtämään, istuskelemaan kahvilassa ja tutkiskelemaan reittivaihtoehtoja. Tarjolla on itse leivottuja herkkuja myös gluteenittomina ja vegaanisina. Saunassa voi pestä pois kävellessä tai hiihtäessä hankitut hiet. Puulämmitteisen saunan avoimet lenkkivuorot ovat keskiviikkoisin (miehet klo 16–18.30 ja naiset klo 18.30–20). Kahvio on auki ke klo 13–19, to klo 16–19, la ja su klo 10–16.

Uunisaaresta löytyy ravintolan lisäksi grillipaikka

Uunisaari.

Kaivopuiston edustalla oleva Uunisaari on tunnettu ravintolastaan ja kesäisenä auringonottopaikkana. Saareen pääsee kävelemään ponttonisiltaa pitkin ja hyvän jään aikaan myös jääteitse. Talvella saarella lämpenee aamusauna ma–pe klo 7–11 ja su klo 10–15. Arkisin sauna maksaa 10 euroa ja sunnuntaisin 15 euroa. Saarelta löytyy myös grillipaikka, jota voi käyttää omien puiden kanssa. Lisätietoa ravintolasta ja varaussaunoista www.uunisaari.fi.

Pitkäkosken ulkoilumajasta saa joidenkin mielestä Helsingin parhaat munkit.

Pitkäkosken ulkoilumaja, Kuninkaantammentie 19.

1950-luvulta kotoisin oleva pirtti aivan Keskuspuiston kupeessa Kaarelassa on varsinkin hiihtokansan suosiossa. Aurinkoisena sunnuntaina kahvilan keittiössä paistuvat Helsingin parhaiksikin kehutut munkit. Majan lähellä on luonnonsuojelualue, useita kävely- ja hiihtoreittejä sekä komea aarniometsä. Avoinna ti–pe noin klo 11–17 ja la–su klo 10–17. Tarkat aukioloajat Facebookissa Pitkäkosken ulkoilumajan sivulla.

Espoo

Pirttimäki Kahvila Ukén, Savupirtintie 3.

Bodominjärven luoteispuolella sijaitsevalta Pirtinmäen ulkoilumajalta lähtee reittejä Brobackaan, Solvallaan ja Luukkaan ulkoilualueelle. Talvisin ulkoilureitit ovat perinteisen hiihtotyylin latuina, pisin latu on 8 km ja lyhyin 3 km. Yhdysreitti Pirttimäki–Karjakaivo–Solvalla on noin 7,5 km ja Pirttimäki–Luukkaa noin 8 km. Alueella on myös luontopolkuja. Ulkoilumaja on avoinna ke–pe klo 11–16, la–su klo 10.30–16.

Pirttimäen ulkoilualueelta lähtee reitit Solvallan ja Luukkaan ulkoilualueelle. Ulkoilumajalla on myös kahvila.

Luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84.

Luontokeskus Haltian tiloissa Nuuksiossa on myös ravintola, jonka ikkunoista avautuvat näkymät kansallispuiston maisemiin Nuuksion Pitkäjärvelle. Luontokeskukselta voi lähteä lyhyemmälle retkelle Haltian lähipoluille tai tehdä pidemmän retken Nuuksion kansallispuistoon. Haltian ympäristössä on myös esteettömiä reittejä, joita voi kulkea lastenrattaiden kanssa tai pyörätuolilla. Ravintola on avoinna ti–su klo 10–17.

Oittaan vanhassa kivinavetassa ulkoilijoita palvelee kahvila-ravintola.

Ulkoilukeskus Oittaa, Kunnarlantie 33–39.

Kahvila ja ravintola sijaitsee vanhassa kivinavetassa Bodominjärven eteläpuolella. Kahvilassa on tarjolla pientä suolaista ja makeaa syötävää, kuumia juomia, virvokkeita sekä jäätelöä. Ulkoilualueen 4,4 kilometrin pituinen rata toimii talvisin hiihtolatuna. Ulkoilukeskuksen lähettyviltä lähtee myös noin 2 kilometrin pituinen luontopolku. Ravintolan kanssa samoissa tiloissa toimii välinevuokraamo. Hiihtolenkin päätteeksi Oittaalla voi käydä saunassa ja pulahtaa avantoon. Aukioloajat: ma, to, pe 10–18, ti–ke 10–20 ja la–su 10–17.

Luukin kartano, Luukintie 33.

Tunnelmallinen vanha kartano Luukin ulkoilualueella. Kartanolta lähtee kävelyreittejä, jotka toimivat talvisin perinteisen hiihtotyylin latuina. Alueella on myös keittokatoksia, joissa voi nauttia omia eväitä. Lumitilanteen salliessa Luukista pääsee yhdyslatua pitkin Lakistoon. Avoinna viikonloppuisin klo 11–15 säävarauksella.

Luukin kartanolta lähtee kävelyreittejä, jotka lumisena aikana toimivat latuina.

Vantaa

Kuusijärven ulkoilualue, Kuusijärventie 3.

Kuusijärvi on Vantaan kaupungin omistama virkistysalue, jossa voi talvisin esimerkiksi käydä hiihtämässä, kävelemässä, pulkkamäessä tai pulahtamassa savusaunan kautta avantoon. Kuusijärvellä on isompi päärakennus, jossa toimii ravintola ja ulkoilualueen sähkösaunat, sekä pienempi kotikutoinen grillikota, jossa voi nauttia omia eväitä. Kuusijärven erikoisuus on sen savusaunat, jotka ovat auki talvellakin. Kuusijärven ympärillä on lisäksi kaksi tulentekopaikkaa. Avoinna joka päivä klo 9–21.

Vantaankoski, Kuninkaan kartano, Voudintie 1.

Vantaankosken alueen rantoja voi kulkea polkuja sekä laitureita ja portaita pitkin. Koski on keskeinen osa Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Padottu koski on 240 metriä pitkä, ja sillä on pudotusta viisi metriä. Polkujen yhteyteen on rakennettu levähdys- ja näköalapaikkoja, joissa voi pysähtyä ihastelemaan kosken kuohuntaa. Vantaankosken rannassa on 1900-luvun alussa valmistunut rakennus, jossa on vuodesta 2006 eteenpäin ollut Kuninkaan Lohien käytössä. Kuninkaan Kartanossa voi pysähtyä nauttimaan lounaan arkipäivisin klo 11–14.

Kuusijärvellä pääsee uimaan avantoon ja sen jälkeen lämmittelemään vaikka savusaunaan.

Kalkinpolttajanpolku, Sipoonkorven kansallispuisto.

Kalkkiruukin luontopolku eli Kalkinpolttajanpolku kiertää pelto- ja metsämaisemissa perinteisellä kalkkikaivos- ja maatalousalueella Vantaan Sotungin kylän tuntumassa. Noin viisi kilometriä pitkän polun varrella on laavu ja tulentekopaikka. Högbergetin kalliolla voi syödä eväitä ja ihailla avautuvaa maisemaa. Parkkipaikkoja Sipoonkorvessa on useita. Vantaalaisille helpoimmat ovat Tasakalliontien ja Kalkkiuunintien parkkipaikat.

Petikon luonto- ja virkistysalue.

Petikon luontovirkistysalue on noin 1700 hehtaarin laajuinen alue Länsi-Vantaalla. Petikon portin paikoitusalueella on tilaa autoille sekä mahdollisuus syödä omia eväitä. Portin luona on pöytä ja tuolit retkieväiden syöntiä varten. Petikon läpi kulkee Reitti 2000, jonka varrelta löytyy levähdyspaikka, jossa on laavu ja tulentekomahdollisuus. Autolla Petikon portin paikoitusalueelle pääsee Kehä III:lta ajamalla ensin Petikontielle ja sitten Tiilitietä pitkin aina Tallimäentien hiekkatielle, joka johtaa suoraan Petikon portin paikoitusalueelle.

