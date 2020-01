Auto kuuluu keravalaiselle autoalan yrittäjälle, joka on erityisen kiintynyt menopeliinsä.

HS kertoi aiemmin Helsingin keskustassa nähdystä autosta, jonka ulkonäkö muistuttaa huomattavasti poliisiautoa.

Mysteeriauton omistaja on nyt selvillä. Auto kuuluu keravalaiselle autoyritys Uniqpajan toimitusjohtajalle Artjom Totsenoille. Hän kertoo yhteyden poliisiautoon olevan harkittu. Teippaukset on suunniteltu Totsenoin mukaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Teippaukset ovat mustat, eivätkä tummansiniset kuten poliisiautoissa. Lisäksi GTA-teksti jatkuu toisessa ovessa.

Kyljen koko teippaus on GTArto, joka on Totsenoin yrityksen virallinen nimi. Lisäksi kyljestä löytyy yrittäjän puhelinnumero. Riippuen siitä, kummalta puolelta autoa katsoo ja mikä ovista on auki auton kyljessä voi nähdä tekstin GTArto, GT tai GTA.

Totsenoi korostaa, ettei tarkoituksena ole tehdä poliisille kiusaa, vaan auto on enemmänkin kunnianosoitus.

”Poliisi on ystävä ja poliisit ovat auttaneet meitä letkojen ja cruising-tapahtumien järjestämisessä niin paljon, että olen ollut ihan kiitollinen siitä.”

Teippaukset tuovat omistajan mukaan esille tuning-kulttuuria, joka imee vaikutteita ympäröivästä maailmasta. Tuunatuissa autoissa tavoitellaan erikoisuutta, joka huomataan. Poliisiauton mieleen tuova auto on alan tapahtumissa etenkin lasten suosikki, Totsenoi kertoo.

Erikoinen auto on yrittäjälle tärkeä. Totsenoin mukaan se on tuonut näkyvyyttä kalliita mainosfirmoja paremmin. Sillä on kuitenkin myös henkilökohtaista merkitystä, sillä auto on pysynyt omistajansa mukana läpi suurten elämänmuutosten ja sopii hyvin perheen tarpeisiin. Kahdessa vuodessa yhteisiä kilometrejä on kertynyt jo lähes satatuhatta.

Auto on erikoinen myös turvallisuutensa vuoksi. Totsenoi muistaa etenkin kerran, jolloin oli jäädä poikansa kanssa parkkipaikalla kännykkäänsä tuijottaneen kuskin yliajamaksi.

GTArto-autolla ajaessaan hän on huomannut autolla olevan positiivista vaikutusta muihin tiellä liikkuviin: kaaharit hidastavat ja puhelinta räpläävät laskevat laitteen käsistään.

Omistaja on liikennettä rauhoittavasta vaikutuksesta iloinen, etenkin ajaessaan lapsensa kanssa. Myös autoalan tapahtumissa ulkoasusta on hyötyä, ja GTArto toimii hyvin suuren autoletkan vetäjänä.

”Ihmiset oikeasti keskittyvät tiehen ja ottavat sen puhelimen pois kädestä”, Totsenoi sanoo.

Vaikka yrittäjä vaihtaa autoja tiuhaan, ei hän aio luopua GTArto-autostaan vaan päinvastoin parannella teippauksia.

”Että näyttäisi vieläkin siistimmältä cruising-maailmassa”, Totsenoi selittää.