Kameratunnistaminen yleistyy pysäköintihalleissa, mutta mitä tapahtuu talvella kun rekisterikilvet peittyvät lumeen?

Perinteiset pysäköintilappuset ovat jäämässä historiaan, kun parkkihalleissa siirrytään sovellusten ja kamera-automatiikan käyttämiseen.

Uudemmissa pysäköintihalleissa käytetään yhä useammin kamera-automatiikkaa, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa halliin saapumista ja lähtemistä. Esimerkiksi lokakuussa avautuneessa kauppakeskus Triplassa autoilijan ei tarvitse parkkihalliin saapuessaan tehdä muuta kuin pysähtyä odottamaan puomin eteen, kun kamera tunnistaa auton rekisterikilven saapuessa ja lähtiessä. Maksu onnistuu sovelluksen kautta.

Yleisemmin kameratunnistamista käytetään perinteisen lappujärjestelmän rinnalla. Näin on toteutettu esimerkiksi kauppakeskus Redin pysäköinti.

Kysyimme pysäköintipalveluita tuottavan Finnparkin toimitusjohtajalta Antti Marttilalta, miten uusi teknologia oikein toimii. Finnpark tuottaa pääkaupunkiseudulla muun muassa Triplan pysäköintipalvelut.

Jäävätkö parkkilaput tyystin historiaan kameroiden myötä?

”Uskon pysäköintilipukkeiden pikkuhiljaa poistuvan kokonaan. Tämä on helpompaa ja lisäksi ekologisempaa, kun lipukkeita ei kulu ja samaan aikaan myös järjestelmien huollon ja ylläpidon tarve vähenee.”

Miten asiakkaat ovat suhtautuneet uuteen toimintatapaan?

”Valtaosin palaute on ollut erittäin positiivista. Uuden järjestelmän osalta ehkä isoimmaksi haasteeksi on tullut se, että pysäköintilipukkeisiin tottuneiden asiakkaiden on vaikea ajaa avoimesta portista/puomista ulos kun lipuketta ei tulekaan. Kokemus on, että Suomessa ihmiset ovat niin sanotusti perusrehellisiä tällaisissa asioissa, etteivät he meinaa uskaltaa ajaa peläten tekevänsä jotain sellaista, joka ei ole sallittua. Esimerkiksi Triplassa muutaman viikon aukiolon jälkeen asiakkaat osasivat jo ajaa aika hyvin sisään, kun he olivat uuden toimintatavan kertaalleen tai useammin kokeneet.”

Mitä jos auton rekisterikilpi on esimerkiksi lumen tai lian peittämä, eikä siitä saa selvää?

”Kamerat lukevat rekisterinumerot aika hyvin ja erottavat sellaisetkin, joita ei paljaalla silmällä näe. Niissä tapauksissa, jos rekisterinumeroa ei voi tunnistaa ottaa takakamera kuvan. Niissä halleissa, joissa takakamerasysteemiä ei ole, voi tulla vähän enemmän ongelmia.”

Jos kummatkin auton rekisterikilvet ovat peitossa, pääseekö parkkihalliin ollenkaan?

”Joskus tulee niitäkin tapauksia, että pitää nousta ylös autosta ja putsata kilvet, jos puomi ei aukea.”

Ovatko ongelmat yleisiä talviaikaan?

”En sanoisi, että tämä on iso ongelma. Noin joka 500. auto on sellainen, jonka kanssa tulee ongelmia.”

Osaako kamera lukea myös muualle sijoitetut rekisterikilvet?

”Kamera ottaa kuvan auton koko keulasta. Jos se ei löydä rekisterikilpeä normaalilta paikalta, se etsii sitä muualta.”