Uuteen elämään -elokuvassa esiintyvä konstaapeli on tunnistamatta. Elokuva on vuodelta 1942. Sama mies näytteli monissa muissakin 1940-luvun elokuvissa.

Tutkija Juha Seitajärvi kerää työkseen muistitietoa kotimaisista elokuvista. Jopa suuria rooleja tehneiden näyttelijöiden nimet saattavat olla tietämättömissä.

Kuva esitti maalaismaisemaa, kylänraittia. Juha Seitajärvi uskoi sen olevan Vihdistä tai Kirkkonummelta. Hän tiedusteli asiaa sikäläisiltä kyläyhdistyksiltä, mutta kukaan ei tunnistanut paikkaa. Mustavalkokuva oli elokuvasta Kahden tanssin välillä vuodelta 1930.

”Olin pettynyt, että pirun huonosti he tuntevat oman kotiseutunsa, kun eivät tunnista paikkaa”, Seitajärvi muistelee.

Vuosikausia myöhemmin hänen eteensä tuli eräästä valokuva-arkistosta sama maisema. Kuva oli väreissä ja maalaismaiseman taustalle oli kohonnut kerrostaloja.

”Se olikin Helsingin Ruskeasuolta, joka esitti landea”, Seitajärvi sanoo.

Vanhojen elokuvien kautta näkee, miten kaupunki muuttuu. Nykyään kantakaupungiksi laskettava alue on aikanaan ollut maaseutua.

Seitajärvi työskentelee tutkijana Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa KAVIssa. Hänen työnään on kerätä muistitietoa kotimaisista elokuvista. Hän yrittää tunnistaa vanhojen elokuvien kuvauspaikkoja ja näyttelijöitä. Tiedot on tallennettu aikaisemmin Suomen kansallisfilmografia -kirjasarjaan ja nyttemmin Elonet.fi-sivustolle. Tiedonkeruussa keskitytään pitkiin näytelmäelokuviin.

Varjoja kannaksella -elokuvan kohtaus vuodelta 1943. Kuvauspaikka ja huvimaja tunnistamatta. Paikka on todennäköisesti pääkaupunkiseudulla.

Työsarkaa riittää, sillä tunnistamattomia kuvauspaikkoja on sadoittain. Varhaisissa Uuno Turhapuro -elokuvissa Härski Hartikaisen korjaamo oli kuvattu ”Köyhien Stockalla” eli Pikku Huopalahden romuttamoalueelle.

”Tarkkaa tietoa ei ole, minkä firman tiloissa ja pihalla sitä on kuvattu.”

Vuonna 1983 Vesa-Matti Loiri ja Kari Väänänen näyttelivät elokuvassa Jon.

”Elokuvassa ollaan Hernesaarenkatu 17:n ravintolassa. Samassa paikassa on edelleenkin ravintola, mutta kukaan ei muista, minkä niminen se oli silloin. Edes vanhoista puhelinluettelosta ei löydy tietoa. Elokuvan tekijät muistelivat, että kyseessä olisi joku etninen ravintola.”

Vuoden 1948 elokuvan Keittiökavaljeerit sisäpihaa ei ole tunnistettu.

Elokuvan tiedonkeruun metodit ovat monenlaiset. Kuka tahansa pääsee selaamaan tunnistamattomia kuvia ja henkilöitä Elonetin sivuilta. Siellä voi selata kuvauspaikkoja eri kategorioiden mukaan: ravintolat, sisäpihat, lähiöt, porraskäytävät. Jos luulee tunnistavansa paikan, tiedot pääsee ilmoittamaan napin painalluksella.

”Apunani on kotiseutuyhdistysten ihmisiä sekä museoiden ja kirjastojen väkeä. On myös tiettyjä Helsinki-tietäjiä, jotka auttavat usein. He voivat olla muun muassa tutkijoita tai kaupunginosa-aktiiveja”, Seitajärvi sanoo.

Nettiaikana apuna ovat Googlen kartat ja Street View -palvelu, ilmakuvat ja digitaaliset valokuva-arkistot. Seitajärvi kyselee kuvauspaikkojen perään myös Facebookin ryhmissä.

”Eräs paikallisryhmä ilmoitti, ettei tällaisia kuvia saa heidän ryhmässä julkaista. Se on sääli, sillä moni on iloisesti yllättynyt, että juuri heidän alueellaan on kuvattu elokuvia.”

Erityisen haastavaa on tunnistaa elokuvissa esiintyviä porraskäytäviä. Niihin on saattanut jälkikäteen tulla uudenlaista seinämaalausta tai hissit. Ravintolakohtauksistakaan ei aina tiedä, ovatko ne kuvattu aidossa ravintolassa vai studiossa.

Mistä talosta on tämä porraskäytävä? Kuva elokuvasta Äl' yli päästä perhanaa! vuodelta 1968.

Seitajärvi on metsästänyt vanhoja ihmisiä, jotka ovat työskennelleet elokuvien parissa, kuten ohjaajia, kuvaussihteereitä ja näyttelijöitä. He ovat tunnistaneet kuvista sekä itsensä että muita työryhmien jäseniä. Kymmenen vuotta sitten studiokauden kulta-ajan työntekijöitä oli vielä runsaasti elossa. Viime vuonna kuollut Matti Kassila oli kullan arvoinen tietolähde.

”Minulla on vieläkin lukuisia Kassilan kanssa tehtyjä haastattelunauhoja purkamatta.”

Haastattelujen kautta on mahdollista päästä ajassa hyvinkin kauas. Koomikko Väinö Lehmus esiintyi 1920-luvulla muutamissa elokuvissa, kuten Ylioppilas Pöllövaaran kihlaus ja Sunnuntaimetsästäjät.

”Haastattelin hänen vuonna 1913 syntynyttä tytärtään. Hän kertoi, miten iso lapsilauma oli mukana elokuvassa Kun solttu-Juusosta tuli herra, joka on sittemmin kadonnut. Hän muisteli minulle vuoden 1921 kuvauksia Kyyhkylän kartanossa Mikkelissä.”

Usein tunnistamattomat näyttelijät ovat pienissä rooleissa. Eräs mielenkiintoinen tapaus on tumma mies, joka esiintyy lukuisissa puherooleissa 1940-luvulla, mutta häntä ei kukaan ole tunnistanut.

”Hänellä oli komea ääni. Kenties hän oli laulaja”, Seitajärvi arvelee.

Kuvauspaikkojen ja näyttelijöiden lisäksi Seitajärvi metsästää filmikeloja, käsikirjoituksia ja muuta elokuvaan liittyvää materiaalia.

”Kaipaamme kuvaussihteerien, järjestäjien ja tuotantopäälliköiden dokumentteja ja kuvaussopimuksia, joita on tehty ihmisten ja paikkojen kanssa.”

Monia käsikirjoituksia uupuu. Käsikirjoituksista näkee, millaisia kohtauksia lopullisesta elokuvasta on jäänyt pois.

”Varhaisten Spede-elokuvien käsikirjoitukset uupuvat tyystin.”

Seitajärven työpöydällä odottaa käsittelyä Kummeli V. Uusien elokuvien kohdalla apuna on callsheetit eli kuvausaikataulut. Kummelin callsheetissa näkyy, missä kuvauskohteissa näyttelijä Heikki Silvennoisen tulee olla milloinkin. Seitajärvi pyytää kuvausaikatauluja ja käsikirjoituksia tuotantoyhtiöiltä.

”Joskus kuvausaikatauluissa on merkintä, että kuvauspaikka ilmoitetaan myöhemmin, ja silloin pitää taas alkaa metsästää tietoa, missä kohtaus on kuvattu. Lopputekstit paljastavat joskus kuvauspaikkoja. Jos siellä on kiitetty jotain ravintolaa tai kartanoa, niissä on todennäköisesti kuvattu jokin kohtaus.”

Juha Seitajärvi työskentelee tutkijana Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

2000-luvun elokuvissakin on mustia aukkoja.

”Ponterosa-elokuvassa on rivitalo, jonne Mattiesko Hytönen menee, mutta siitä ei tiedetä, onko se Helsingissä, Vantaalla vai Espoossa.”

Vanhojen elokuvien kautta pystyy hahmottamaan myös tuhoutuneen kaupungin.

”Erityisen harmittavaa on elokuvien kautta nähdä, miten vanha puutalokaupunki on tuhoutunut. Elokuvat ovat tallentaneet hienosti Puu-Pasilaa ja vanhaa Hermannia, joita ei enää ole”, Seitajärvi harmittelee.

Facebookin kautta hän sai tietoa Puu-Pasilassa kuvatusta Tapio Rautavaaran elokuvasta Salakuljettajien laulu vuodelta 1952.

”Nyrki Tapiovaaran vuoden 1938 elokuvassa Varastettu kuolema on runsaasti tunnistamattomia puutaloympäristöjä, jotka saattavat olla Kalliossa tai Sörkässä.”

Elokuvassa Pekka ja Pätkä pahassa pulassa kaksikko menee töihin Signe Unelma Johanssonin puutyöverstaaseen.

”Elokuvassa on Kallion vanhoja puutaloja, todennäköisesti jostain Wallininkadun kulmilta. Niitä ei ole tunnistettu.”

Seitajärvi kirjoitti viime keväänä ilmestyneeseen Unelmatehdas Liisankadulla -kirjaan artikkelin elokuvista, joita on kuvattu Helsingin kartanoissa. Elokuvat ovat taltioineet erinomaisesti esimerkiksi Tullisaaren kartanoa, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 1958.

”Kartanosta on säästynyt vähän valokuvia, mutta elokuvista näkee, miten upea kartano siellä on ollut.”

