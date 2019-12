Taavi ja Thérèse Hahlin hauta sijaitsee Hietaniemen vanhalla hautausmaalla. Hautakivi on kaatunut ilmeisesti omia aikojaan.

Suomen kansallislauluun merkittävästi vaikuttaneen miehen hautakivi on kaatunut ja unohdettu. Musiikkimies Taavi Hahlin ansiosta laulamme kansallislaulusta vain ensimmäisen ja viimeisen säkeistön.

Hietaniemen hautausmaan vanhalla puolella makaa kaatuneena hautakivi. Siinä lukee kaksi nimeä: Taavi Hahl ja Thérèse Hahl.

Hauta näyttää unohdetulta, vaikka siinä lepää Suomen kansallislauluun merkittävästi vaikuttanut mies.

Useimmat muistavat, että Maamme-laulun sävelsi saksalaissyntyinen Fredrik Pacius ja sen sanoitti kansallisrunoilija J. L. Runeberg. Harva kuitenkin tietää Hahlin (1847–1880).

Laulajana ja laulunopettajana toiminut Hahl vakiinnutti tavan, jossa kansallislaulusta lauletaan vain ensimmäinen ja viimeinen säkeistö. Runebergin alkujaan ruotsiksi kirjoittamassa runossa säkeistöjä on yksitoista.

Halh myös muutti vuonna 1871 ilmestyneessä laulukirjassaan suomeksi käännetystä tekstistä yhden a-kirjaimen o:ksi. Ensimmäisen säkeistön jo tuolloin käytössä olleessa suomennoksessa luki alun perin ”kuin kotimaa tää pohjainen”, minkä Hahl muutti nykyiseen muotoonsa.

Myös Taavi Hahlin puoliso, laulaja ja teatteriaktiivi Thérèse Hahl (1842–1911) on jäänyt Suomen kulttuurihistoriaan. Jean Sibelius jopa sävelsi hänen 60-vuotispäiviensä kunniaksi kuoroteoksen Till Thérèse Hahl (suomeksi Lauloit piennä).

On vaikea sanoa, onko joku töytäissyt hautakiven kumoon vai onko se kupsahtanut nurin omia aikojaan. Aluskivi on kuitenkin sen verran vinossa, että jälkimmäinen vaihtoehto on hyvinkin mahdollinen.

Hautakiven kunto on vainajan omaisten vastuulla, mutta koska Hahlien kuolemasta on kulunut jo pitkä aika, ei ole varmaa, onko sukulaisia enää hengissä.

Hahlin-suvulla on kuitenkin sukuyhdistys. Sukuneuvoston puheenjohtajalle Tuomo Marjokorvelle kaatunut hautakivi tulee yllätyksenä. Hän lupaa selvittää, kuinka Taavi Hahl liittyy sukuyhdistykseen.

Marjokorpi soittaa myöhemmin takaisin.

”Katselin sukukirjaa ja havaitsin, että minulla ja Taavi Hahlilla on yhteinen isä viisi polvea taaksepäin”, Marjokorpi kertoo.

”Taavi ja Thérèse Hahlilla ei ollut omia lapsia, joten emme löytäneet elossa olevia sukulaisia suoraan alenevassa polvessa.”

Mitä kaatuneelle hautakivelle sitten tapahtuu?

”Kyllä meidän sukuyhdistys hoitaa sen pystyyn. Haudankaivaja lupasi korjata sen, mutta vasta keväällä.”