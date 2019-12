Helsingin Alppiharjusta löytynyt viljakäärme kuoli pian sen jälkeen, kun se pääsi sisälle lämpimään. ”Näyttää siltä, että jää mysteeriksi, kenen käärme se oli”, sanoo käärmeen löytänyt Tiina Hakakari.

Koskaan ei voi tietää, mihin kotiovellaan törmää – ei edes Helsingin Alppiharjussa. Kun Tiina Hakakari palasi sunnuntai-iltana puoli kuuden aikaan kotiinsa Fleminginkatu 25:een, oven edessä korokkeella näytti olevan kastemato. Pian kastemato osoittautui kuitenkin käärmeeksi.

”Oli pimeää, ja se oli siinä kerällä. Vähän tökkäsin sitä kengänkärjellä. Kun näin sen leveän pään, tajusin että se on käärme. Laitoin kännykän taskulampun päälle ja osoitin sillä käärmettä. Huomasin, että käärme on oranssi”, Hakakari kertoo.

Hakakarin mies oli sitä mieltä, että sykkyrällä oleva matelija on vaskitsa. Hakakari oli toista mieltä ja laittoi kuvan käärmeestä veljelleen.

”Hän on matelijaharrastaja ja on ollut nuorempana eläinkaupassa töissä. Hän soitti heti, että se on viljakäärmeen poikanen, että ota se talteen”, Hakakari kertoo.

Tietoa seurasi pelastusoperaatio. Hakakari pysäytti ohikulkijan avukseen pitämään taskulamppua. Hän kaivoi esille koirankakkapussin ja ryhtyi toimeen, että käärme saataisiin mahdollisimman pian lämpimään.

”Pussitin käärmeen koirankakkapussiin ohikulkijan avustuksella. Ohikulkijan ilme oli hyvä, kun pysäytin hänet kadulla. Aluksi nainen kiljui, että hän pelkää käärmeitä. Sanoin että tämä on ihan vauva, ettei tämä tee mitään”, Hakakari kertoo.

”Kun menimme sisään, pistimme sen ohjeistuksen mukaan purkkiin ja laitoimme sille vähän lämpöä. Käärme virkosi ja alkoi liikkua purkissa pitkin seiniä.”

Ilo käärmeen virkoamisesta jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hakakari meni vähäksi aikaa toiseen huoneeseen, ja kun hän palasi, käärme oli selällään lasipurkissa.

”Maallikon silmiin se näytti aivan kuolleelta. Käärmeharrastajat kuitenkin sanoivat, ettei se välttämättä olekaan kuollut, vaan se voi olla horroksessa”, Hakakari kertoo.

Tiina Hakakarin löytämä käärme ehti elää vain hetken sen jälkeen, kun se pääsi sisälle lämpimään.

”Ajattelin että toivo elää. Tuijotin sitä purkkia varmaan kaksi tuntia, jos se olisi herännyt henkiin. Mutta ei, hän poistui keskuudestamme.”

Hakakari jakoi tiedon karkuteillä olevasta käärmeestä erääseen Facebookin karkurit-ryhmistä. Siellä käärmeen kuvaa kommentoineet käärmeharrastajat sanoivat, että käärme näyttää siltä, että se on ollut jo pidemmän aikaa karkuteillä. Niin laiha ja kuivunut viljakärmeeksi tunnistettu eläin oli.

Hakakari laittoi käärmeestä viestin myös taloyhtiönsä Facebook-ryhmään ja soitti Viikin löytöeläintaloon. Viikkiin ei kuitenkaan ollut tullut ilmoitusta kadonneesta viljakäärmeestä, eikä kukaan näyttänyt kaipaavan käärmettä taloyhtiössäkään.

”Näyttää siltä, että jää mysteeriksi, kenen käärme se oli”, Hakakari sanoo.

Eläintenhoitaja Andrea Kurten Korkeasaaren villieläinsairaalasta neuvoo lähestymään vapaana olevaa käärmettä varovaisesti.

”Jos ei tunne käärmettä, kannattaa aina varoa. Se voi olla vaarallinen”, Kurten sanoo.

Tilanteessa kannattaa soittaa esimerkiksi Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikköön, joka voi hakea eläimen pois. Soittaa voi myös Viikin löytöeläintaloon tai Korkeasaareen.

”Täällä kannattaa soittaa Afrikaasia-taloon. Sinne voi myös lähettää kuvan käärmeestä ja saada apua sen tunnistamiseen”, Kurten sanoo.

Jos eläimen tunnistaa vaarattomaksi, sen voi Kurtenin mukaan noukkia talteen ja toimittaa esimerkiksi löytöeläintaloon. Villeläinsairaala ei ole lemmikkikäärmeelle oikea osoite. Siellä hoidetaan kotimaisia, loukkaantuneita tai orvoiksi jääneitä eläimiä.

Hakakaria käärmeen kiinni ottaminen ei pelottanut.

”Veli sanoi, että se on kuristuskäärme eli se ei pure. Ja se oli niin kapea, pieni, heiveröinen ja kohmeessa, ettei siinä ollut mitään vaaran tuntua. En minäkään mitään kyykäärmettä lähtisi pussittamaan”, hän sanoo.