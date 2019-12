Hermannissa sijaitseva Violanpuiston päiväkoti on ollut otsikoissa muun muassa siksi, että alueen asukkaat vastustivat päiväkodin rakentamista.

Hermannissa sijaitsevan Violanpuiston päiväkodin lapsista yli 80 prosenttia on alle 3-vuotiaita. Päiväkodissa ei silti ole katosta, jonka alle lastenrattaat saisi suojaan sateelta.

Helsingin Hermannissa maaliskuussa toimintansa aloittaneessa Violanpuiston päiväkodissa on puute, joka harmittaa osaa päiväkotilaisten vanhemmista. Toisin kuin monissa päiväkodeissa, Violanpuiston uuden paviljonkipäiväkodin yhteydessä ei ole lainkaan lastenrattaille tarkoitettua katosta.

Kesästä alkaen rattaat on pitänyt jättää päiväkotirakennuksen taakse. Päiväkotirakennuksen takaseinään saatiin kaide, johon rattaat on mahdollista lukita. Ne seisovat siellä päivän sään armoilla, mikä usein tarkoittaa aamusta iltaan jatkuvaa vesisadetta.

Violanpuiston päiväkodinjohtaja Annika Riekkola on saanut vanhemmilta jonkin verran palautetta rataskatoksen puutteesta, ja aiheesta on keskusteltu muun muassa vanhempainillassa.

Riekkola kertoo, että päiväkodin alkuperäisessä pihasuunnitelmassa oli pihaleluille tarkoitettu varastorakennus, jonka yhteyteen rattaita olisi voinut saada sateensuojaan. Matkan varrella suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, eikä piharakennus toteutunut. Suunnitelman toteutuminenkaan ei Riekkolan mukaan tosin olisi ratkaissut rattaiden säilytysongelmaa.

”Meillä on hyvin poikkeava tilanne. Yli 80 prosenttia lapsista on alle 3-vuotiaita. Rattaita on siis hyvin paljon enemmän kuin yleensä. Kaikki rattaat eivät olisi mahtuneet 10-neliöiseen varastorakennukseen, johon olisivat tulleet myös lelut”, Riekkola sanoo.

Vallilassa asuva Kata Launonen hämmästelee tilannetta. Hänen 2-vuotias lapsensa on ollut Violanpuiston päiväkodissa keväästä asti. Lapsen kuljettaminen päiväkotiin on Launosen mukaan ilman rattaita hankalaa.

”Päiväkodin yhteydessä ei ole parkkipaikkaa, vaan auto pitää jättää kauas. Tuo on siis päiväkoti, mihin sinä työnnät tai kannat lapsen. Minun 2-vuotiaani on 15-kiloinen, joten mieluummin kuljettaisin hänet rattailla autoltakin”, Launonen sanoo.

”Mutta ehkä vain on niin, että kaikki vanhemmat ovat superihmisiä.”

Launosen mukaan päivän aikana läpimäräksi kastuneita rattaita on vaikea saada pikkuisessa kaksiossa kuiviksi. Jos ne taas eivät pääse koskaan kuivumaan kunnolla, ne homehtuvat. Siksi lapsensa useimmiten kävellen hoitoon vievä Launonen on päätynyt työläältä kuulostavaan ratkaisuun.

”Vien lapsen aamulla päiväkotiin, työnnän rattaat kotiin ja menen töihin. Iltapäivällä menen ensin noutamaan rattaat kotoa, menen päiväkodille, haen lapsen päiväkodista ja työnnän hänet kotiin”, Launonen selostaa.

Päiväkodinjohtaja Riekkola kertoo, että katosasiaa on selvitelty monien eri tahojen kanssa.

”Kun varasto oli jäänyt suunnitelmasta, lähdimme keväällä selvittämään toista vaihtoehtoa, joka toimisi paremmin rattaiden näkökulmasta. Suunnitelma oli saada takaseinään katos ja kaide. Saimme kaiteen”, Riekkola sanoo.

”Syksyllä olin uudestaan yhteydessä asiasta, ja kuukausia on odoteltu vastauksia. Selvitystyö jatkuu varmasti edelleen.”

Kovin kaksisia tuloksia yhteydenotoilla ei todennäköisesti ole saatavissa. Helsingin koulu- ja päiväkotipaviljonkihankkeista vastaavan projektipäällikön Jari Miettisen mukaan kun kyse on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (kasko) tietoisesta linjauksesta.

”Kasko on linjannut vuonna 2017, ettei päiväkotien yhteyteen tehdä katoksia rattaille. Siellä on ajateltu, että vanhemmat laittavat jonkinlaisen suojan rattaiden päälle”, Miettinen sanoo.

Yksikön päällikkö Carola Harju kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta vahvistaa Miettisen mainitseman linjauksen.

”Meillä on uusien päiväkotien rakentamista koskeva suunnitteluohje, jossa todetaan, että varaudumme päiväkodin omien lastenvaunujen suojaan saamiseen, ja mahdollisuuksien mukaan tehdään terasseja, joissa rattaat ovat osittain katoksen alla”, Harju sanoo.

Ohje koskee Harjun mukaan uusia pysyviä päiväkotirakennuksia. Paviljonkipäiväkodit on useimmiten ajateltu lyhytaikaiseksi ratkaisuksi. Niiden kohdalla katosasioita katsotaan tapauskohtaisesti, Harju sanoo.

”Viimeaikainen linjaus on ollut, että pyrimme varmistamaan, että rattaat pystyy kiinnittämään johonkin. Perheet joutuvat ratkaisemaan sen, miten he suojaavat rattaat”, Harju sanoo.

Koska päiväkoteja on rakennettu eri aikoina ja erilaisilla ohjeilla, kaupungin päiväkodeissa on todella monenlaisia ratkaisuja. Harju arvelee, että jossakin päiväkodissa saattaa yhä olla lämmitettyjä tiloja rattaiden säilytykseen.

Joissakin paviljonkipäiväkodeissa Miettisen mukaan on pienempiä terassityyppisiä katoksia, joiden alle mahtuu pieni määrä rattaita. Useimmissa se tarkoittaa noin kymmentä rataspaikkaa, muutamissa isommissa paikkoja on 20–30.

Miettisen mukaan syynä rataskatoksista luopumiseen on raha. Etenkin kantakaupungissa päiväkodit myös tehdään niin pienille tonteille, ettei pihalle useinkaan jää tilaa katoksille.

”Tai en voi sanoa, ettei ole tilaa. Mutta jos rakennetaan katos, jotakin muuta jää pois. Esimerkiksi otetaan kiikku pois ja rakennetaan katos”, Miettinen havainnollistaa.