Pukinmäessä Weisteen tehtaalla eletään joulua vuoden jokaisena päivänä. Pohjoismaiden suurin ja ainoa joulukoristetehdas on toiminut samalla paikalla liki vuosisadan.

Nykysuomalainen joulukuvaelma ei enää pidä sisällään rekiretkeä joulukirkkoon tai lipeäkalasta notkuvaa pirtin pöytää. Yksi kuitenkin on ja pysyy: huoneen nurkassa nököttävä kuusipuu latvassaan kimaltava tähti.

Joulukuuset ovat kuuluneet suomalaiseen joulunviettoon noin sadan vuoden ajan. 1800-luvun lopussa niitä näkyi vauraiden kaupunkilaiskotien ikkunoista ja 1900-luvulla talonpoikaisetkin lähtivät muotiin mukaan.

Samaan aikaan kun uusi jouluperinne sai jalansijaa, nuorukainen nimeltään Kalle Aimo Westerlund haaveili suuria Pohjois-Karjalan Huhtilammella. Vuonna 1881 syntynyt Westerlund (vuodesta 1914 eteenpäin Weiste) toimi kansakoulunopettajana kylän koulussa erikoisalanaan veiston opetus.

Kalle Weiste kuvattuna 1920-luvulla.

Opettamisen lisäksi hän toimi koulujen loma-aikoina kiertävänä koulu- ja opetusvälineiden myyjänä. Matkoillaan hän kiersi ympäri Suomea, näki suurempia kaupunkeja.

Pikku hiljaa kotikylä alkoi tuntua pieneltä. Vuonna 1915 Weiste muutti Suomen tulevaan pääkaupunkiin, Helsinkiin.

Vuosikymmenen vaihteessa Weisten perhettä kohtasi tragedia, kun hänen vaimonsa kuoli. Pariskunta oli saanut vuonna 1920 Aarre-pojan, jonka yksinhuoltajaisä Weisteestä tuli 39-vuotiaana.

Uudessa kotikaupungissaan Weiste alkoi veiston opettamisen ohella keskittyä paperitavaran myyntiin. Hän alkoi myös kehitellä liikeideaa Suomessa valmistettavista kuusenkoristeista. Weiste matkusteli Saksassa hankkien oppia ja tietoa valmistusmenetelmistä.

Käsistään taitavana hän hankki hopealankaa ja alkoi kehittelemään langasta muotoiltavaa tähteä. Idea oli yksinkertainen: koteihin hankittaviin joulukuusiin piti saada latvaan tähti ja oksille hopeanauhakoristetta.

Aluksi koristeet valmistuivat Weisteen kotona ja myöhemmin pienessä verstaassa Kluuvikadulla. Vuonna 1926 hän muutti poikansa kanssa Pukinmäkeen. Kotitalon pihaan perustettiin K. A. Weisteen joulukoristetehdas.

Weisteen tehdas sijaitsee Pukinmäen länsireunalla, lähellä Vantaanjokea reunustavia peltoja.

Joulukuussa 2019 hanget korkeat nietokset ovat Pukinmäessä vain haave, mutta sisällä puutalossa olevassa myymälässä on joulu ikuinen.

Huone toisensa jälkeen on lattiasta kattoon eri teemoja mukaillen täynnä koristeita. Palloja, köynnöksiä, latvatähtiä, joulusukkia, tonttuja ja yksisarvisia.

Johanna Weiste, Kalle Weisteen lapsenlapsenlapsi, kierrättää kimaltavasta huoneesta toiseen. Hänen työnsarkanaan on hankintaa, malliston suunnittelua ja myyntityötä kansainvälisille ja kotimaisille jälleenmyyjille.

”Tämän joulun suosikkeja ovat ainakin nämä tumma sininen ja vihreä sekä nämä roosan väriset koristeet. Yksisarvispallot on jo myyty loppuun.”

Vuosisadan aikana Weiste on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi ja ainoaksi joulukoristetehtaaksi, jonka tuotannosta noin 60 prosenttia menee vientiin. Suuria vientimaita ovat muun muassa Ranska ja Britannia, joiden ensi vuoden myyntimallistoja suunnitellaan tällä hetkellä.

Weiste avasi oman myymälänsä tehtaan pihassa olevaan vanhaan puiseen omakotitaloon kaksi vuotta sitten. Johanna Weisteen mukaan oma myymälä on toiminut hyvin ja houkutellut kävijöitä kauempaakin.

Itse tehtaalla on tällä hetkellä hiljaista, sillä koristeiden valmistamisen kiireisimmät ajat sijoittuvat alkusyksyyn. Nyt vanhassa hallissa on käynnissä vain yksi kone, joka puksuttaa ulos kultaista punosta.

Tähän aikaan vuodesta valmistaudutaan jo ensi vuoden messuille ja työstetään messunäytteitä, Johanna Weiste kertoo kävellessään pienen tehdashallin halki.

Nykyään yritys tuottaa markkinoille vuosittain noin 800 omaa tuotetta. Lisäksi yrityksellä on maahantuontina myynnissä muun muassa lasisia joulupalloja ja lyhtyjä.

Kaikki punokset valmistetaan edelleen Pukinmäessä samassa pihapiirissä, johon Kalle Weiste muutti 1920-luvulla. Tehdas on sittemmin laajentunut ja sen varhaisempia osia on purettukin, mutta kotitalo on pysynyt käytössä.

”Talossa asui pitkään työntekijöitä perheineen useassa asunnossa”, Johanna Weiste kertoo.

Pari vuotta takaperin alakerran asunnot muutettiin myymäläksi, josta saa nyt vuoden ympäri ostettua Weisten joulukoristeita sekä joulusesongin ulkopuolella myytäviä sisustustuotteita.

Tällä hetkellä yrityksellä on noin 40 työntekijää. Ennen joulua koko porukka kokoontuu vielä yhteiselle joululounaalle, se on ollut vuosikymmenten perinne.

Kalle Weisten liikeidea sai alkunsa hopealangasta ja ensimmäiset vuosikymmenet hopeoitu lanka olikin yrityksen valmistamien koristeiden päämateriaali.

1960-luvulla maailman valtasi ennennäkemättömällä nopeudella keksintö, joka muokkasi kuluttamisen uusiksi. Muovi pyyhkäisi teollisuuden läpi vimmalla, ja tuli myös Weisten tehtaisiin jäädäkseen.

Hopealanka vaihtui muovifolioon, jonka ansioista punoksia voitiin alkaa valmistaa mitä villeimmissä väreissä. Tätä nykyä Weisteen Pukinmäen tehtaalla kuluu vuosittain noin 20 000 kiloa muovifoliota punoksia varten.

Muovin kestävyys löi läpi joulupalloissa, joita valmistetaan Weisteen Hangon tehtaalla. Ensimmäisinä vuosikymmeninä Weiste teki myös itsepuhallettuja lasipalloja.

Ala on muuttunut viime vuosikymmeninä paljon, Johanna Weiste sanoo.

”Yrittäjiä on paljon, mutta valmistajia vähän. Mallistojen vaihtuvuus on myös kiihtynyt.”

Kaikki Weisteen punokset valmistuvat Helsingin Pukinmäessä. Vuosittain punoksiin kuluu noin 20 000 kiloa muovifoliota.

Joka vuosi Weiste kehittää Saksan jättimäisille messuille uutuustuotteita, sillä isot vientimaat kaipaavat trendejä mukailevia uusia värejä ja ideoita.

Kotimaisia kuluttajia puhuttelevat yhä hieman rauhallisemmat värit. Joulu on suomalaisessa kodissa harvoin kirkuvan pinkki.

Suomalaisille joulun hittituote on edelleen hopeinen latvatähti. Paitsi toissa vuonna, jolloin Weiste myi loppuun valmistamansa siniset Suomi 100 -juhlapallot.

Niitä valmistettiin niin paljon, että sininen väri loppui kesken.