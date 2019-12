Mikko on lähes metrin mittainen meriahven, joka on huostaan otettu merimaailma Sea Lifeen sen haastavan käyttäytymisen vuoksi.

Helsingin Sea Lifessä asustava Mikko-meriahven järjesti tiistai-iltana dramaattisen episodin kun se päätti testata, miltä pulloharja maistuu. ¨

Siihen ei mennyt kun muutama sekunti ja 35 senttinen pulloharja oli kadonnut akvaarionhoitajan kädestä lähes metrin mittaisen sinisen kalan suuhun.

”Oltiin monttu auki, kirjaimellisesti”, kertoo Helsingin Sea Lifen intendentti Markus Dernjatin.

Tapahtumaketju sai alkunsa, kun kokenut eläintenhoitaja halusi kokeilla uutta tapaa virikkeellistää Mikkoa. Suomen vihaisimmaksikin kalaksi tituleerattua Mikkoa on pyritty virikkeellistämään esimerkiksi harjoilla ja ruokinnalla, jotta sen masennus helpottaisi. Aiemmin kalaa on harjailtu pehmeällä teddy-karvaisella harjalla, ja tästä Mikko on pitänyt kovasti.

”Se selvästi piti siitä, meni kyljelleen altaan pohjalle ja saattoi vaihtaa väriä”, Dernjatin kertoo.

Tarkoitus oli testata pitäisikö kala myös vähän karkeammasta harjasta, mutta kokeilussa ei päästy pitkällä, kun Mikko nappasi harjan. Kukaan ei osannut odottaa että kala reagoisi harjaan tällä tavalla.

”Sieltä kuului vain iso molaus ja se harja oli kadonnut.”

Tapahtuman väistämättömästä huumoriarvosta huolimatta tilanne oli illalla vakava. Tapahtumista uutisoi aikaisemmin Iltalehti. Muutamassa minuutissa meriahven oli niellyt koko 35 senttiä pitkän pulloharjan niin syvälle, että ainoastaan harjan pää pilkisti sen aukeilevasta suusta.

”Ajattelimme että kyllä se sylkäisee sen pois, mutta se nielikin harjaa vain syvemmälle.”

Mikko ei enää saanut harjaa omin avuin pois ja kävi esittelemässä ongelmallista tilannetta akvarion vieressä seisoville työntekijöille. Jotain oli tehtävä ja pian.

”Siinä alkoi paniikki hiipiä. Mikkoa ei voi ottaa haavilla kiinni altaasta, se on liian iso ja voimakas siihen. Siinä voisi sattua ihmistä tai Mikkoa itseään.”

Ainut vaihtoehto oli nukuttaa 15 kiloa painava kala altaaseensa. Kalojen nukuttaminen tapahtuu lisäämällä sopiva määrä nukuttavaa ainetta akvaarion veteen. Mikko on kuitenkin vuoden alussa siirretty uuteen isompaa altaaseen, jossa on 15 tonnia vettä. Allasta oli pakko tyhjentää, ennen kuin nukutusaine voitiin liuottaa onnistuneesti.

Siinä vaiheessa koko Sea Lifen henkilökunta kerääntyi paikalle pumppaamaan ja kantamaan vettä altaasta, Dernjatin kertoo.

Vartissa tilanne oli hallinnassa ja Mikko nukahti kyljelleen. Harja saatiin onnistuneesti pois sen kurkusta ja kalaa alettiin herättämään unesta puhtaassa vedessä.

”Tämä oli meidän munaus. Ei kukaan arvannut että se repäisisi harjan tuolla tavalla yhtäkkiä. Toivotaan ettei tästä tule nyt uutta Mikko-episodia.”

Merkit viittaavat siihen, että asiassa selvittiin säikähdyksellä. Mikko on operaation jälkeen käyttäytynyt tavalliseen tapaansa ja myös ruoka on maistunut.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kun Mikko on aiheuttanut draamaa Helsingin Linnanmäellä olevassa merimaailmassa.

Mikon koko elämä on ollut aikamoista vuoristorataa. Se on tullut Dernjatin arvion mukaan Suomeen noin vuonna 2005 pienenä 10-senttisenä sinttinä akvaarioliikkeeseen. Sieltä kaunis sinikeltainen kala päätyi kotiakvaarioon, mutta siellä se söi muut kalat ja niinpä Mikko palautettiin liikkeeseen.

Liikkeessä Mikko jatkoi samaan malliin ja se päädyttiin ottamaan huostaan Sea Lifeen. Tuolloin Mikko oli 20-senttinen ja se sijoitettiin yleisöaltaaseen yhdessä muiden kalojen kanssa.

”Mikko oli meillä parissakin eri altaassa, mutta ongelmia oli koko ajan. Kerran löydettiin myrkyllinen siipisimppu puolittaisena sen suussa ja sen jälkeen jouduttiin siirtämään Mikko pois näyttelystä.”

Aluksi meriahven siirrettiin karanteeniin, jossa se odotteli oman altaan vapautumista. Mikko joutui viettämään aikaan myös meriakvaarion huoltotilojen altaassa kunnes se lopulta sai oman yksityisen altaansa.

Hetken aikaa kaikki olikin hyvin, mutta sitten Mikko alkoi vaikuttaa apaattiselta ja selvästi masentuneelta.

”Vaikka se syökin kaverinsa, niin se kuitenkin nauttii siitä että on kavereita ja liikettä. Ilman niitä Mikko masentui.”

Tilanne oli vaikea. Mikko oli kasvanut lähes metrin mittaiseksi jöhkäleeksi, jolle oli vaikea löytää tarpeeksi suurta allasta. Dernjatin kertoo olleensa yhteydessä useisiin eurooppalaisiin akvaarioihin, mutta mistään ei tuntunut löytyvän sopivaa paikkaa. Kalan lopettaminenkaan ei ollut poissuljettua.

Lopulta kuitenkin mahdollistui uuden altaan rakentaminen Mikon tarpeisiin. Mikolla on jo selkeä oma fanikuntansa ja siitä on tullut tärkeä eläin myös Sea Lifelle.

Vuoden 2019 alusta Mikko on saanut uiskennella isossa virikkeellisessä altaassaan, johon se on saanut myös uusia kalakavereita kokeiluun. Noin 10-senttisiä puhdistajakaloja Mikko ei ole vielä syönyt.

”Pitää kuitenkin muistaa, että Mikko ei ole sen inhimillisempi kuin muutkaan kalat. Kaikki kalat tarvitsevat virikkeellistämistä samalla tavalla, ja siksi sitä mietitään yhä enenevissä määrin”, Dernjatin sanoo.

Uudet kaverit ja uusi allas ovat toimineet Mikon kohdalla mainiosti. Se ei ole enää samalla tavalla apaattinen vaan innostuu esimerkiksi ruokinnoista hyvinkin paljon. Niin paljon, että kaikki merimaailman oppaat eivät suostu sitä ruokkimaan.

Mikon tavat eivät ole kaikista hienovaraisimmat: innostuessaan se saattaa tehdä pyrähdyksen veden pintaan ja loiskauttaa pahaa aavistamattoman ruokkijansa päälle sangollisen verran vettä.