Urban eskarit ovat syksyn aikana tehneet elokuvia, joihin he ovat tehneet itse kaiken lavasteista, musiikkiin ja käsikirjoitukseen.

Kaikki esikouluryhmät tekevät retkiä ja vierailuita, mutta Urban eskarit ovat liikkeellä paljon enemmän, kolmena päivänä viikossa.

Helsingin Kaarelassa on jo toista vuotta pystyssä ”koelaboratorio”, jossa esiopetusikäisten oppimishalua herätellään kaupunkiympäristössä liikkumalla ja leikkimällä. Päiväkoti Vuorilinna-Raitin Urban eskarit -ryhmän lapset käyvät esikoulua ulkona ja reissun päällä läpi vuoden.

”Lanseerasin liikkuvat eskarit, Urban eskarit viime vuonna. Metsäeskareita on paljon, mutten tiedä onko muualla Helsingissä vastaavaa ryhmää kuin tämä”, sanoo varhaiskasvatuksen opettaja Anna Kopalina-Kirsi.

”Ryhmä valmentaa kaupunkiympäristössä toimimiseen. Lapset oppivat kulkemaan ja käyttämään erilaisia palveluita, kuten kirjastoa.”

Muutkin esiopetusryhmät tekevät retkiä ja vierailuita, mutta Urban eskarit ovat liikkeellä paljon enemmän, kolmena päivänä viikossa. Heidän opetuksessaan noudatetaan samaa opetussuunnitelmaa kuin muillakin esikoululaisilla. Oppiminen vain tapahtuu useammin käytännön kautta. Esimerkiksi kirjaimia ja numeroita pääsee heti hyödyntämään retkillä.

”Opettelemme, miten julkinen liikenne ja bussiaikataulut toimivat. Harjoittelemme, miten busseissa ollaan”, Kopalina-Kirsi sanoo.

Idea on tutkia maailmaa lähiluonnossa ja kaupungissa kulkien – ja oppia tekemällä. Tänä syksynä tutkivassa oppimisessa on päästy vielä viime vuottakin pidemmälle. Urban eskarit on ollut mukana Huipulle-pilotissa, jossa testataan, miten STEAM-pedagogiikkaa voitaisiin toteuttaa esi- ja alkuopetuksessa.

STEAM tulee englanninkielisistä sanoista science, technology, engineering, arts and mathematics, eli tiede, teknologia, insinööritaidot, taiteet ja matematiikka. Huipulle-pilotissa on tarkoitus kehittää opettajille työkaluja ja toimintatapoja sekä yhdistää näitä eri osa-alueita opetuksessa.

Urban eskareiden lastentarhanopettaja Anna Koplina-Kirsi esittelee Huipulle-projektin materiaaleja. Ryhmä on syksyn aikana testannut STEAM-kasvatukseen tarkoitettuja opetusmenetelmiä.

Hankkeen taustalla on Ihan oma juttu -niminen työryhmä, jonka muodostavat Janne Hiedanniemi, Tuomas Hiedanniemi sekä Kari Saarilahti.

”Olemme koulutukseltamme opettajia, ja meillä on pitkä kokemus käytännön opetustyöstä. Olemme myös ammattituottajia ja säveltäjiä sekä tehneet musiikkia omien yhtyeidemme lisäksi eri artisteille Robinista Eino Gröniin”, Janne Hiedanniemi kertoo.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan 20 kertaa sana teknologia. Päiväkodissa aiemmin työskennellyt Tuomas Hiedanniemi tietää, ettei teknologian hyödyntäminen ja sen käytön opettaminen ole uinut arjen käytäntöihin yhtä sulavasti kuin suunnitelmateksteihin. Hienot kirjaukset ovat monelle opettajalle haastavia toteuttaa.

”Annamme raamit sille, miten eri osa-alueiden opetusta voi toteuttaa, ettei opettajan tarvitse itse pähkäillä kaikkea. Nuo ovat yllättävän haastavia juttuja nivoa yhteen”, Janne Hiedanniemi sanoo.

”Tarkoitus on, ettei teknologian käyttö ole päälle liimattua.”

Elokuvia tehdessään Urban eskareiden lapset opettelivat käyttämään nykyaikaista Green Screen- teknologiaa, jonka avulla he pääsivät sukeltamaan sisään omaan taideteokseensa.

Huipulle-konseptissa oppijoita innostetaan luovaan ongelmanratkaisuun kaikkia mainittuja osa-alueita eli tiedettä, teknologiaa, insinööritaitoja, taidetta ja matematiikkaa yhdessä hyödyntäen.

Urban eskarit muuntautui retkikunnaksi, joka on syksyn aikana käynyt muun muassa eri teemaisia leirejä. Tiedeleirillä he tutkivat ääntä ja tilavuutta puhaltelemalla pulloihin, joissa on eri määrä nestettä. Taideleirillä tehtiin taidetta kävyistä, kivistä ja kepeistä. Insinöörileirillä opeteltiin morsetusta.

Retkikunnan matka huipentui elokuvan tekemiseen. Elokuvaprojektissa eskarilaiset pääsivät käyttämään tiedeleireillä oppimiaan taitoja. He käsikirjoittivat juonen, valmistivat lavasteet, sävelsivät musiikin ja kuvasivat elokuvan.

Alla olevalta videolta voit katsoa retkikunta Huipun tekemän elokuva.

”Musiikin yllä elää valtava myytti. Ajatellaan, että on lahjakkaat musiikin tuottajat ja sitten me kuluttajat”, Janne Hiedanniemi sanoo.

Esimerkiksi tämän myytin kolmikko haluaa murtaa. Heidän mallissaan on tarjolla sellaisia teknologisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla kaikki lapset pääsevät ilmaisemaan itseään.

Kopalina-Kirsi sanoo, että Huipulle-projektin idea istuu hyvin Urban eskareiden toimintaperiaatteisiin.

”Tarkoitus on, että lapset ymmärtävät asioiden yhteydet, sen miksi meillä on erilaisia asioita maailmassa”, Kopalina-Kirsi sanoo.

Yhden tällaisen ahaa-elämyksen lapset saivat hiljattain kokea isänpäivälahjoja valmistaessaan. Jokainen ryhmän lapsi sävelsi isänpäivälahjaksi oman musiikkikappaleen.

”Isänpäiväkortin sisälle liimatussa kuvassa oli QR-koodi, millä sen pääsi kuuntelemaan”, Ilari Lehto kertoo asiantuntevasti.

Ennen lahja- ja korttitalkoita lapset eivät tienneet, mitä QR-koodit ovat tai miksi tuotteissa on viivakoodit. Kun erilaiset koodit tulivat puheeksi, lapset innostuivat selvittämään, miksi sellaisia on olemassa.

”He tutkivat kaikki mahdolliset viivakoodit kirjoista ja muista tavaroista. Bling vain heille aukesi, mistä niissä on kyse”, Kopalina-Kirsi muistelee.

”Aika usein lasten kanssa vain tehdään asioita. Yhteys puuttuu, ei kerrota miksi niin tehdään, tai miten asiat toimivat.”

Urban eskareiden tutkivaan oppimiseen perustuva toiminta näyttäisi tuottavan tulosta. Viime vuoden liikkuvat eskarit ovat nyt ekaluokkalaisia.

”Opettajat ovat sanoneet, että he ovat omatoimisia ja valmiita oppimaan. Olemme eskarissa herätelleet heitä kysymään ja kyseenalaistamaan, ei vain ottamaan tyhjänä ämpärinä vastaan tietoa”, Kopalina-Kirsi sanoo.