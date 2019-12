Nuorempi lapsi on sekasyöjä eli ”sekaani”, mutta Korhoselle liha ei enää maistu, vaan ajatuskin tuntuu vastenmieliseltä. Ruoanlaittoa oli opeteltava jonkin aikaa, mutta uusien tuotteiden myötä se on muuttunut entistä helpommaksi.

Ongelmia tulee kuitenkin yhä vastaan ruokakauppojen valikoimien muuttuessa jatkuvasti. Monissa kasviproteiiniksi merkatuissa tuotteissa on kananmunaa tai maitoa, karkeissa taas on usein esimerkiksi liivatetta tai karmiiniväriä. Laktoosia taas löytyy yllättävistäkin tuotteista, jotka eivät selkeästi sisällä maitotuotteita.

Samaan ongelmaan on törmännyt myös uuden Vegaaniskanneri-sovelluksen kehittänyt Jere Valtanen. Puhelinsovellus skannaa viivakoodin ja ilmoittaa käyttäjälle, sopiiko tuote hänen ruokavalioonsa.

Ruokavaliovalintoja on useita. Käyttäjä voi kertoa sovellukselle noudattavansa esimerkiksi vegaanista, laktovegetaristista tai gluteenitonta ruokavaliota.

Ajatus skannerista syntyi epäonnisen kaupparetken jälkeen. Valtanen halusi yllättää uuden kumppaninsa sipseillä. Kumppani on vegaani, mutta Valtaselle vegaanituotteet eivät olleet vielä kovinkaan tuttuja. Hän tuli vahingossa ostaneeksi sipsejä, joissa oli laktoosia.

Sovelluskehittäjänä työskentelevä Valtanen alkoi väsätä skanneria vapaa-ajan projektinaan. Vegaaniskannerin ensimmäinen versio julkaistiin hieman yli viikko sitten, ja sen on ehtinyt ladata jo noin tuhat käyttäjää.

Postitalon K-supermarketissa Korhonen ryhtyy keräämään koriin pestopastan aineksia. Apunaan hänellä on Vegaaniskanneri. Korhonen tarttuu pestopastapurkkeihin yksi toisensa jälkeen.

”Nyt kun on kerrankin hyvät valikoimat”, hän kehaisee löytäessään toisenkin vegaanisen peston.

Tavallisesti Korhonen hoitaa ruokaostoksensa pienemmässä lähikaupassa, jonka valikoima on hyvin erilainen.

Skannerista onkin apua etenkin silloin, kun hyllyllä on vastassa yhden tutun purkin sijaan kymmenen muutakin ja mieli tekisi kokeilla jotain uutta.

Seuraavana vuorossa on pasta. Punajuurella värjätty pasta on vegaanista, mutta skannerin mukaan lasagnelevyissä on yllättävä ainesosa.