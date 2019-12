Joulun juhlapyhien lähestyessä on aika pohtia perinteitä: Miten juuri meillä juhlitaan? Onko Linnan juhlat pakko katsoa kokonaan? Saako jouluna syödä sushia, entä pitääkö joulukortit lähettää postitse?

Helven kotona vietettiin vanhan opiskeluporukan vuosijuhlia, joissa seurue käy läpi koko kalenterivuoden. Juhlista kertoi ensimmäisenä Me Naiset .

Vuosijuhlat alkavat itsenäisyyspäivästä ja juhlia vietetään kalenterivuoden järjestyksessä. Perinteitä on paljon, joten juhlissa hurahtaa helposti tuntikausia, vaikka jotkin juhlat jätettäisiinkin välistä.

Joulunviettoon liittyy eniten perinteitä joista ammentaa, mutta uusien tapojen keksiminen on myös hauskaa, Helve pohtii.

Juhlia vietetään vanhan opiskeluporukan kesken siellä, minne koko joukko mahtuu. Nyt kun mukana ovat myös puolisot ja lapset, on seurue kasvanut parikymmenpäiseksi. Pari viimeisintä vuotta yhteen on kokoonnuttu Helven luo, mutta juhlia on loppukesäisin vietetty myös ulkona.