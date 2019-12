Vuonna 2003 ilmestyneen Nousukausi-elokuvan kuuluisassa kohtauksessa aviopari katselee parvekkeelta tyrmistyneinä lomakohdettaan. Hyvätuloinen espoolaispariskunta on hankkinut elämysmatkan työttömän arkeen Helsingin Jakomäkeen.

Jakomäessä Kankaretie 11:n kerrostalon parvekkeella kuvattu elokuvakohtaus on syöpynyt monien mieliin – jos jakomäkeläisiltä kysyy, vähän turhankin hyvin.

”Jakomäki on Suomen laajuisesti brändätty leffan kautta aika kuppaiseksi paikaksi”, toteaa nuorisotyöntekijä Essi Junikka.

Junikka työskentelee Jakomäen nuorisotalolla ja on puheenjohtaja Jakomäen alueen moniammatillisessa verkostossa, Jakis-tiimissä.

Kukaan tiimiläisistä ei muista tarkkaan, kuinka kauan verkosto on toiminut. Siitä he kuitenkin tuntuvat olevan yhtä mieltä, että oikea vastaus on lähemmäs parikymmentä vuotta.