Oton huone on Myyrmäessä sijaitsevan kodin toisessa kerroksessa. Huoneelle seinille on ripustettu riviin tärkeimmät aarteet. Suosikkipelaaja Lionel Messin kaksi pelipaitaa, Antoine Griezmannin sekä Harry Kanen paidat.

Kaikki liian riehakas liikkuminen on kielletty niin kauan kuin rinnassa on vielä keskuslaskimokatetri. Vaatteiden alta sitä ei oikeastaan erota, eikä Otto muutenkaan näytä kipeältä. Hän juoksentelee olohuoneessa, tekee näyttäviä filmauksia ja liukuja lattialla niin kuin kuka tahansa samanikäinen lapsi.

Joinain päivinä Otto on niin väsynyt koulusta, että hän tarvitsee päiväunet. Vaikka lääkeannoksia on jo pienennetty, vievät ne silti veronsa. Iltaisin energiaa kuitenkin riittää.

Tavallisin lasten sairastama leukemia on imusolmusta eli lymfosyytistä lähtöisin oleva muoto. Sitä kutsutaan akuutiksi lymfosyyttileukemiaksi (ALL). Siihen sairastuneista lapsista yli 80 prosenttia paranee.

Helmikuuhun asti Lehtinen saa irtisanomisajan palkkaa, sen jälkeen hänen pitää keksiä jotain uutta. Hän on harkinnut alanvaihtoa ja on hakenut opiskelemaan fysioterapeutiksi.

Puolen vuoden ajan Lehtinen on ollut kotona. Koulujen alettua hän on pystynyt ottamaan päivittäin muutaman tunnin omaa aikaa. Yleensä hän suuntaa liikkumaan – lenkkipolulle tai uimahallille. Puhelin on aina mukana, hallilla se on vesitiiviissä pussissa altaan reunalla.