Jopa 14-vuotiaat lapset päätyivät teloitettaviksi, kun Pakilan punakaartista tehtiin selvää 1918, paljastaa tuore historiateos

HS-Helsinki

Jopa 14-vuotiaat lapset päätyivät teloitettaviksi, kun Pakilan punakaartista tehtiin selvää 1918, paljastaa tu

Sukunimenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

And

Hakanen





Kovia

Maija Hakanen on laatinut opaskartan Pakinkylän vuoden 1918 tapahtumapaikoille. Opaskartta löytyy Pakila-seuran verkkosivuilta https://kaupunginosat.net/pakila/images/stories/Tapahtumat/Pakinkyl-1918-historiakvely.pdf