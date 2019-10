Britit purkivat Lars Sonckin arvohuvilan Kaivopuistosta 1970-luvulla, eikä skandaali ole unohtunut helsinkiläisiltä

HS-Helsinki

Britit purkivat Lars Sonckin arvohuvilan Kaivopuistosta 1970-luvulla, eikä skandaali ole unohtunut helsinkiläi

Britannian





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Villa





Rakennuksen

Jutussa on käytetty lähteenä myös Antti Mannisen kirjaa Puretut talot – 100 tarinaa Helsingistä.