Lihattoman kebabin keksijä Siva Parlar luopui pitseriastaan Kruununhaassa: Nyt hän aikoo valloittaa Vönerillään Ranskan

HS-Helsinki

Lihattoman kebabin keksijä Siva Parlar luopui pitseriastaan Kruununhaassa: Nyt hän aikoo valloittaa Vönerillää

Seitankebabin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

https://www.hs.fi/ruoka/art-2000005636590.html

Vöneristä

Ranskan