Oletko aina haaveillut purjehtimisesta? Pian Helsingin edustalla seilaa moni aloittelija: ”Ei tarvitse rahaa, ei tarvitse osata mitään”

HS-Helsinki

Oletko aina haaveillut purjehtimisesta? Pian Helsingin edustalla seilaa moni aloittelija: ”Ei tarvitse rahaa,

Helsingissä





Rocklin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Tuuli

Purjehduspäivä lauantaina 24. elokuuta. Lisätietoa: purjehduspaiva.fi.