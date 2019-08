”Poskettomia määriä” lihaa syönyt Teemu Lampinen lähti kahdeksi vuodeksi pyöräilemään maailman ympäri, eikä kotiin palaa enää sama mies

HS-Helsinki

”Poskettomia määriä” lihaa syönyt Teemu Lampinen lähti kahdeksi vuodeksi pyöräilemään maailman ympäri, eikä ko

Ambulanssikyytiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





It-insinöörinä





Ajatus

Matkalle





Maaliskuussa

Kun

Myös

Lampisen matkaa voi seurata tämän Facebook https://www.facebook.com/tourdeteemu/ - ja Instagram-tileiltä @tourdeteemu https://www.instagram.com/tourdeteemu , joista löytyvät myös hänen reittisuunnitelmansa ja toteutunut reitti.