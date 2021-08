Kauniaisissa Ullanmäentiellä sijaitsevan kolmen kerrostalon osoitteen perässä lukee jatkossa Espoo. Postin mukaan ei ole poikkeuksellista, että postinumeron nimiosa on eri kuin asukkaan kotikunta.

Kauniaisissa Koivuhovin asuinkorttelin postiluukuista tipahti pari viikkoa sitten kirje, joka sai monet asukkaat tuohtumaan.

Posti Oy ilmoitti, että jatkossa asukkaiden postinumero ei enää olisi 02700 Kauniainen. Sen sijaan postinumero ja sen nimiosa muuttuvat marraskuun alusta muotoon 02750 Espoo. Asukkaiden asuinkuntana säilyy edelleen Kauniainen.

Muutos koskee osoitteessa Ullanmäentie 10 sijaitsevaa kolmea kerrostaloyhtiötä, joissa on noin 150 huoneistoa. Kerrostalotontit sijaitsevat Kauniaisissa, mutta tie on Espoossa.

Asukkaat pitävät Postin päätöstä kohtuuttomana.

”Se on väärää informaatiota, jota joutuu jatkuvasti selittelemään. Postinumeron nimiosa ymmärretään poikkeuksetta asuinkunnaksi ja katuosoitteen sijaintikunnaksi”, sanoo Ullanmäentien yhden taloyhtiön puheenjohtaja Niku Tuomisto.

Tuomisto näkee postinumeromuutoksen aiheuttavan asukkaille monenlaista riesaa. Osoitteen löytäminen esimerkiksi erilaisista tietohauista ja navigointiohjelmista voi hankaloitua.

Ongelma on myös taloudellinen. Näyttää siltä, että väärän kuvan kotikunnasta antava osoite tässä tapauksessa laskee asuntojen arvoa, Tuomisto sanoo.

Ennen kaikkea hän on harmistunut siitä, ettei Posti kuullut asukkaita tai kaupunkia asiassa. Tuomiston mielestä Posti on käyttänyt tilanteessa julkista valtaa mielivaltaisesti.

”Vaikka laki antaa mahdollisuuden tehdä näin, tarvitseeko silti tehdä järjettömiä päätöksiä?”

Asukkaat ovat kertoneet huolistaan Kauniaisten kaupungin johdolle. Kaupunki kannusti taloyhtiöitä luomaan adressin.

Asukkaat valitsivat Tuomiston edustajakseen. Hän perusti sunnuntaina verkkoon adressin, jolla vaaditaan Kauniaisen säilymistä postinumeron nimiosassa. Keskiviikkoiltapäivään mennessä adressi oli kerännyt yli 400 allekirjoitusta.

Postin mukaan tapauksessa on kyseessä ”postinohjauksen tuotannollista prosessia selkeyttävä muutos, jolla on myös kustannusvaikutuksia”.

Postinumerorajat noudattelevat yleensä kuntarajoja, mutta ohjaavampia tekijöitä ovat maantieteellisyys ja niin sanotut luonnolliset rajat. Ullanmäentien kolme taloyhtiötä sijaitsevat junaradan sekä Espoon ja Kauniaisten kuntien rajan välissä.

”Kokonaisprosessin kannalta järkevämpi ratkaisu on, että postinumeroraja noudattelee tässä tapauksessa junarataa. Näiden osoitteiden takia on tähän asti jouduttu tekemään poikkeava reittiratkaisu ja jakamaan ne erikseen eri suunnasta”, kertoo Postin jakelun ulkotyön prosessiomistaja Mikko Mäkelä.

Espoon ja Kauniaisten alueelle tehtiin Mäkelän mukaan kesän ja alkusyksyn aikana useita postinumeromuutoksia. Muutamissa osoitteissa muutossuunta oli päinvastainen eli alueen asukkaiden osoite muuttui Espoosta Kauniaisiksi.

Mäkelän mukaan tilanne, jossa postinumeron nimiosa on ristiriidassa asukkaan asuinkunnan kanssa, ei ole poikkeuksellinen.

”Se on joissakin paikoissa jopa todella yleistä. Postinumeroalueiden liitoskohdat ovat sellaisia, että niissä joudutaan tekemään kompromisseja, jotta löydetään järkevin ratkaisu tuotannon näkökulmasta.”

Niku Tuomisto ymmärtää ratkaisun helpottavan Postin logistiikkaa.

”Mutta sitä en hyväksy, että meidät laitetaan maksumiehiksi.”

Tuomiston mielestä postilaki tarjoaisi mahdollisuuden asian ratkaisemiseen niin, että Kauniainen säilyisi edelleen asukkaiden osoitteessa. Tällöin vain postinumero muuttuisi niin, että se linkittyisi Postin järjestelmissä Espoon postinumeroon.

Mäkelän mukaan ratkaisu ei kuitenkaan ole ainakaan tällä hetkellä mahdollinen. Yhdellä postinumerolla voi olla vain yksi nimiosa.

Aihe on herättänyt tunteita ja Posti on saanut asiasta kymmenkunta asiakaspalautetta, Mäkelä kertoo. Posti on käynyt asiasta keskustelua myös Kauniaisten kaupunginjohdon kanssa.

Mäkelä ei kuitenkaan usko, että postinumeromuutosta perutaan.

”Postinumeromuutoksen peruuttaminen mielikuvavaikutuksen tai siitä välillisesti aiheutuvan asuntojen arvonlaskun takia johtaisi kansalaisten epätasa-arvoiseen kohteluun ja postinumeron muutosperusteiden vääristymiseen.”