Espoolaispariskunnan makuuhuoneen lattialla sihisi aamuyöstä epämiellyttävä tunkeilija – ”Herätin nopeasti vaimon ja sanoin, että nyt on leikki kaukana”

Kauklahtelainen Hemo Bensky löysi kotoaan rantakäärmeen. Ennen kuin käärme löydettiin, se oli oleillut talossa mahdollisesti jo viikon.

Espoolainen Hemo Bensky koki viime viikon torstaina dramaattisen herätyksen.

Kello lähestyi puolta kuutta, ja makuuhuoneessa oli vielä hämärää, kun Bensky heräili käymään kylpyhuoneessa.

Bensky nousi ylös, ja huomasi saman tien lattialla jotain tummaa ja liikkuvaa:

”Katsoin, että mikä tuossa sihisee ja kulkee sivuittain. Sitten tajusin, että sehän on käärme”, Bensky kertoo.

Mies jähmettyi säikähdyksestä, kun iso ja musta käärme luikerteli piiloon lipaston alle.

”Herätin nopeasti vaimon ja sanoin, että nyt on leikki kaukana.”

Tapauksesta uutisoi ensimmäiseksi Mtv3.

Tilanne kuulostaa monesta suomalaisesta varmasti absurdilta: löytää nyt villieläin omasta kodista.

Kauklahden Kurttilassa omakotitalossa asuva Bensky ei aluksi oikein tiennyt, mitä käärmeelle kuuluisi tehdä. Se ainakin oli varmaa, että samassa talossa käärme ei hänen kanssaan asu.

Bensky haki autotallista saappaat ja golfmailan, jolla yritti tunnustella lipaston alustaa.

”Olin vielä vähän aamutokkurassa ja mietin, että is this for real”, Bensky sanoo.

Kun huoneen verhot oli saatu auki ja valot laitettu päälle, Bensky totesi, että käärme on kadonnut.

”Sehän se vasta oli horror, että minne se on mennyt.”

Seuraavaksi Bensky googlasi käärmeitä, ja kysyi hyönteisiä tuntevalta tuttavaltaan vinkkejä käärmeen kanssa toimimiseen. Tuttava arveli käärmeen olevan mahdollisesti rantakäärme.

Unesta oli enää turha haaveilla, sillä käärme pyöri mielessä.

Puoli kahdeksan aikaan Bensky oli menossa vessaan, kun hän huomasi, että käärme lymyili keskellä kylpyhuoneen laattalattiaa.

Hän otti nopeasti kuvat käärmeestä ja soitti sitten 112:seen. Hätäkeskus lähetti partion paikalle.

”Sieltä tuli kolme miestä, jotka yrittivät ensin saada käärmettä pihdeillä. Lopulta yksi mies täysvarustuksella laittoi käärmeen ämpäriin.”

Varmuus käärmeen lajista tuli sekä partion henkilökunnalta että hyönteistutulta: kyseessä oli rantakäärme.

Käärme vapautettiin jonkin matkan päähän metsään.

Rantakäärme on Suomen suurin käärmelaji, jonka tunnistaa parhaiten keltaisista, oransseista tai valkoisista niskatäplistä. Rantakäärmeen selässä ei ole sahalaitakuviota, kuten kyykäärmeellä.

Ihmisille ja kotieläimille vaaraton käärme on rauhoitettu. Sitä ei saa tappaa tai vahingoittaa.

Yleensä rantakäärmeet elelevät nimensä mukaisesti vesistöjen rannoilla, mutta se saattaa liikkua pitkiäkin matkoja vedessä tai maalla.

Rantakäärme piilotteli pöntön takana.

Bensky on yrittänyt pohtia, miten käärme oli löytänyt taloon.

Runsasta viikkoa aiemmin pariskunta oli nukkunut terassin ovi auki.

Benskyt asuvat aivan rannan tuntumassa, joten kenties käärme tuli merestä.

Todennäköisesti rantakäärme oli seikkailuillaan eksynyt avoimesta ovesta sisään, eikä ollut löytänyt enää ulos, kun ovi oli taas lukittu. Alakerran saunakamarissa käärmeen on ollut hyvä viilentyä kylmällä kivilattialla.

Jossain vaiheessa käärme on ilmeisesti lähtenyt yläkertaan etsimään ruokaa.

Erikoista tapauksessa on, että Benskyn tyttären susikoira oli vieraillut talossa lähes päivittäin saamatta vainua käärmeestä.

Kun käärme oli jo paljastunut ja noudettu pois, koira tunnisti heti käärmeen hajun kylpyhuoneesta.

Jälkikäteen Benskyä kauhistuttaa ajatus siitä, että hän eli viikon ajan samassa talossa käärmeen kanssa.

”Aina kun kuulee näitä horror stooreja Afrikasta, olen, että huh huh. Ja sitten tämä tapahtui meille. Onneksi minä löysin käärmeen eikä vaimo”, Bensky tuumaa.

Pariskunta on asunut samassa talossa 26 vuotta.

Käärmeitä he ovat nähneet lähistöllä vain kaksi kertaa aiemmin.