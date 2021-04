Espoo toivoo, että nykyiset dieselkäyttöiset kadunlakaisukoneet voitaisiin tulevaisuudessa korvata sähkökäyttöisillä. Yhtä vaihtoehtoa testattiin Espoossa huhtikuun alussa ja näky oli kuin tieteiselokuvasta.

Kuopiolaisen Trombia Technologies -yrityksen kadunlakaisurobottia testattiin huhtikuun alussa Espoossa. Yrityksellä on käynnissä useita pilotteja ja Espoon jälkeen laitetta testataan muun muassa Helsingissä.­

Espoossa on saattanut törmätä futuristiseen, itsekseen ajelevaan laitteeseen, joka jätti hiekoitushiekalla kuorrutetun kadun pintaan puhtaan vanan.

Kyseessä oli huhtikuun alussa liikkunut kuopiolaisen Trombia Technologies -yrityksen autonominen, sähkökäyttöinen lakaisukone, kansankielellä ilmaistuna kadunlakaisurobotti. Trombia ja Espoon kaupunki testasivat laitetta noin viikon ajan Orionintiellä ja Kehä II:n varren kävely- ja pyörätiellä.

Haaveissa on, että joskus tulevaisuudessa Espoon kadut puhdistuisivat dieseliä polttavien raskaiden lakaisuautojen sijaan vähänpäästöisillä, sähkökäyttöisillä lakaisukoneilla.

”Espoon tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että myös työkoneissa pitäisi päästä vähäpäästöisempiin laitteisiin. Kun tässä oli vielä tehty autonomisen ajon kehitystyötä yhdessä espoolaisen firman kanssa, ajattelimme, että tätä olisi mahtavaa päästä testaamaan Espoossa”, sanoo Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska.

Trombia on työstänyt lakaisukoneen ohjelmistoja yhdessä espoolaisen GIM Robotics oy:n kanssa.

Alla oleva video näyttää kadunlakaisurobotin työn touhussa

Katupöly on kaupungeissa jokakeväinen ongelma. Ilmanlaatua huonontava hienojakoinen pöly on pääasiassa autojen renkaiden jauhamaa asfalttia ja hiekoitussepeliä.

Pölystä karkeasti noin neljännes on hiekoitushiekan aiheuttamaa, puolet nastarenkaiden kadun päällysteestä irrottamaa materiaalia ja loppu neljännes kaikkea muuta ainesta.

Perinteisesti keväinen katujen puhdistus etenee niin, että ensin katu kastellaan, sen jälkeen ajetaan harjauskoneella isoimmat hiekat pois, minkä jälkeen hienojakoinen katupöly kerätään talteen imukoneella. Lopuksi katu vielä viimeistellään pesemällä.

Trombian kadunlakaisukoneessa eri vaiheet hoituvat viimeistelypesua lukuun ottamatta samalla laitteella ja yhdellä kertaa.

”Meidän kaikki laitteet toimivat niin, että ne puhaltavat tien pintaan ilmaa, joka irrottaa pölyn ja heittää sen koneen sisään. Koneen sisällä on sykloni, joka pyörittää puhdistaa ja ilmaa. Lopulta koneen pohjalla olevan säiliön pohjalle jää tomukerros. Se voidaan tyhjentää samalla tavalla kuin pölynimurin pölypussi tyhjennetään”, selittää Trombian toimitusjohtaja Antti Nikkanen.

Kadunlakaisukoneet kuluttavat tyypillisesti paljon polttoainetta. Trombian juju on siinä, että se käyttää vain 15 prosenttia siitä energiasta, mitä nykyiset lakaisukoneet käyttävät. Vähäisempi energiankulutus on puolestaan mahdollistanut sähkökäyttöisten lakaisulaitteiden kehittämisen.

Täysin automaattista ei lakaisukoneen käyttö ole. Vielä toistaiseksi koneen tyhjennys tapahtuu perinteisin metodein. Kun säiliö täyttyy, lakaisukone ajetaan tyhjennyspaikan luo. Pyöräkuormaaja nostaa lakaisukoneen ilmaan ja sen säiliö tyhjenee. Tulevaisuudessa tämä vaihe on tarkoitus toteuttaa automaattisesti.

Trombian toimitusjohtaja Antti Nikkanen esittelee kadunlakaisulaitteen säiliötä, jonne laite on kerännyt hiekkaa ja katupölyä.­

Kadunlakaisulaitteen säiliö tyhjennettiin näytösluonteisesti Orionintielle.­

Nyt laitteen sisältö on tyhjennetty show-hengessä Orionintielle. Nikkanen nappaa käteensä hienojakoista pölyä ja hieroo sitä sormiinsa.

”Kaikki puhuvat katupölystä, mutta harva sitä on näin konkreettisesti nähnyt. Tämä on nyt sitä kaikkein vaarallisinta tavaraa. Tämä menee hengitysteihin ja aiheuttaa ihmisillä oireita.”

Tyhjennysnäytöksen jäljiltä kadulla on nyt aimo annos hiekoitushiekkaa. Trombian tuotespesialisti Oskari Koponen ohjaa kauko-ohjaimella laitteen kohti hiekkakasaa. Hitaasti kone lähtee raivaamaan tietään hiekkakasan läpi.

”Sen vauhti on aika hidas nyt, kun hiekkaa on noin poikkeuksellisen paljon tuollaisessa kasassa. Vauhti on totta kai sitä nopeampi, mitä ohuempi hiekkakerros”, Nikkanen sanoo ja katselee, kun laite möyrii hiekkakasan päällä eteenpäin.

Hitaasta etenemisestä huolimatta hiekat katoavat laitteen sisuksiin ja sen jälkeen jää puhtaannäköinen vana.

Hiekoitushiekan käyttö on pohjoismainen erikoisuus. Muualla Euroopassa, missä talvet ovat leudompia, ei hiekoitushiekkaa samalla tavalla tarvita. Katupölyä esiintyy kuitenkin muissa kaupungeissa, joskaan ei samassa mittakaavassa kuin meillä Pohjoismaissa.

Nikkanen jakaakin katujen puhdistuksen kahteen osaan: on sekä raskaamman hiekka-aineksen poistaminen että katupölyn puhdistaminen.

”Hiekanpoisto on projektityötä, joka tulee vastaan kerran vuodessa keväisin. Katupölyn poisto on sen sijaan huoltotyötä, jolle on tarvetta muutenkin. Robotit ovat erityisen hyviä huoltotöissä, kun ne voivat kulkea samaa reittiä uudestaan ja uudestaan.”

Kadunlakaisurobotille opetetaan reitti, jota sen halutaan kulkevan. Laitetta voi ohjata myös kauko-ohjaimella. Kadunlakaisurobotin täysin itsenäistä liikkumista kaupungin kaduilla rajoittaa muun muassa lainsäädäntö.­

Tässä vaiheessa Espoota kiinnostaa ensisijaisesti se, että laite toimii sähköllä. Ihan heti Espoon kaduilla tuskin nähdään kokonaan itsenäisiä kadunlakaisukoneita, Tanska sanoo.

Todennäköisempää on, että laitteita ohjataan kauko-ohjaimella joko laitteen vierestä tai sitten keskitetysti yhdestä ohjaamosta niin, että useampaa laitetta ohjattaisiin samanaikaisesti.

Trombian kadunlakaisukonetta on tarkoitus testata Espoossa myös ensi vuonna.

”Toivotaan, että tällä vuosikymmenellä tämän tyyppinen laitteisto voisi olla meillä osa kokonaisratkaisua. Uskon, että voimme saada siitä merkittäviä apuja. Se on esimerkiksi aika hiljainen, joten sitä voisi mahdollisesti käyttää myös yöaikaan, mikä nopeuttaisi katujen puhdistamista”, Tanska pohtii.