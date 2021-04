Kun Espoon kauppala vuonna 1962 osti kauppaneuvoksetar Elsa von Wrightilta Jorfin kartanon, arvasi tuskin kukaan, että alueelle rakentuu massiivinen sairaalakampus.

Sopivasti Kehä III:n ja moottoritien välissä, tonttikin jo valmiiksi kaupungin omistuksessa. Ja kaiken muun hyvän lisäksi riittävän kaukana naapureista.

Ei ole sattumaa, että Jorvin sairaala on juuri siinä missä se on, vanhan Jorfin tilan mailla.

Kaikki alkaakin oikeastaan Jorfin, nykykielellä Jorvin, kartanosta, jonka Espoo osti vuonna 1962 Elsa von Wrightilta. Ennen kauppaa kartano oli toiminut muun muassa Suomen Punaisen Ristin toipilaskotina.

Kauppalan tarkoituksena oli rakentaa kartanoon paikallissairaalan osasto, johon tulisi kaksikymmentä paikkaa. Lopulta kartanoon muutti sosiaalitoimisto.

”Syksyllä Jorfissa pantiin alulle perusteelliset korjaustyöt ja niiden päätyttyä vanhan kartanon sisätilat ovat kokeneet täydellisen muodonmuutoksen nykyaikaiseksi toimistoksi”, Helsingin Sanomissa kirjoitettiin toukokuussa 1964.

Suunnitelmat muuttuivat jo seuraavana vuonna.

Kasvava kauppala oli jo 1950-luvulta asti joutunut varaamaan asukkailleen sairaspaikkoja lähikuntien sairaaloista. Kunta tarvitsi kipeästi lisää sairaspaikkoja, ja kysymystä selvittämään perustettiin vuonna 1961 erillinen toimikunta.

Toimikunta päätyi siihen tulokseen, että Espooseen olisi saatava kokonaan uusi sairaala. Espoo, Kauniainen, Helsingin maalaiskunta, Vihti ja Kirkkonummi yhdistivät voimansa kuntainliitoksi, joka ryhtyi rakennuttamaan sairaalaa.

”Kuntien sairaalaolot paranevat huomattavasti, kun nyt suunnitteilla oleva 420 paikan aluesairaala saadaan valmiiksi. Sairaala rakennetaan edustavaan ja rauhalliseen paikkaan”, kuvailtiin projektia Helsingin Sanomissa vuonna 1963 muiden kuntien tullessa mukaan hankkeeseen.

Sairaalalle oli toki valittava sopiva sijainti. Sellainen löytyi Karvasmäeltä Bembölen suunnalta, kauppalan tulevasta keskuksesta, vanhan kartanon mailta. Muitakin paikkoja ehdotettiin, mutta Jorvin tila nähtiin parhaaksi vaihtoehdoksi.

Paikka valittiin käytännöllisin perustein: liikenneyhteydet olivat hyvät, maat jo valmiiksi kauppalan omistuksessa ja etäisyys Helsingistä riittävä.

Uutta sairaalaa ei haluttu rakentaa liian lähelle naapureita, sillä vaarana oli, että ne olisivat ryhtyneet havittelemaan aluetta.

Pelko oli todellinen. Alueliitokset nousivat keskusteluun tasaisin väliajoin. Esimerkiksi vuonna 1957 keskusteltiin kauppalassa kiivaasti ajatuksesta jakaa kunta osiin. Kerta ei ollut ensimmäinen.

”En ymmärrä, miksi tätä iänikuista kysymystä jälleen vatkutetaan”, valitteli entinen kunnanhallituksen puheenjohtaja HS:lle.

Toistuvan keskustelun myötä Espoon kauppala tahtoi varmistaa asemaansa itsenäisenä kuntana pysyvine rajoineen. Bembölestä oli jo aiemmin ryhdytty puuhaamaan kauppalan keskusta, sillä toisin kuin esimerkiksi Leppävaara ja Tapiola, oli se riittävän syvällä kauppalan mailla säilyäkseen varmasti Espoon vaakunan alla.

Tosin ei Bembölekään ollut naapureista täydellisen epäkiinnostava, sillä Kauniainen oli havitellut sitä jo vuonna 1948. Nyt sen katsottiin kuitenkin olevan tarpeeksi syrjässä.

Huhtikuussa 1962 kunnanvaltuusto teki yli kaksi tuntia kestäneen keskustelun jälkeen päätöksen rakentaa kunnantalon Bemböleen. Äänestys oli tiukka, päätös syntyi äänin 24–21. Kunnantaloa ei lopulta rakennettu Bemböleen eikä Jorvin kartanoon, mutta kauppala löysi alueelle käyttöä sairaalana.

Kartanon päärakennukselle johti puistokuja.­

Sairaala-alueen suunnittelusta julistettiin tietysti kilpailu. Kartanorakennus kyllä mainittiin kilpailun ehdoissa, mutta kynnyskysymystä sen säilyttämisestä ei tehty. Päärakennuksen säilyttäminen jätettiin kilpailijan harkinnan varaan. Voittajaksi valittiin tunnetun arkkitehdin Reino Koivulan ehdotus Linjat.

Kauppala myi kartanon maat kuntainliitolle, ja sairaalan rakentaminen oli määrä aloittaa vuosikymmenen lopussa. Purematta muutosta ei toki nielty.

”Jorvin kartanon myyntiä pidetään nyt yleisesti kömmähdyksenä”, kirjoitettiin Ilta-Sanomissa tammikuussa 1965.

Lehti vetosi asiantunteviin tahoihin, jotka kuvailivat päätöstä harkitsemattomaksi toimenpiteeksi, sillä nyt viranhaltijoita jäi vaille tiloja ja lisäksi vuosisadan vaihteessa rakennetun kartanon arvo olisi luultavasti noussut ajan saatossa.

Sosiaalilautakunta esitti kauppalanvaltuustolle kantansa kartanon säilyttämisen puolesta. Se ei kartanoa pelastanut, vaan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1972. Päärakennus toimi ensin toimistona, mutta vuonna 1975 se purettiin ja paikalle rakennettiin sairaalan ajoramppi. Kartano jäi kummittelemaan sairaala-alueen pihoille. Esimerkiksi kartanolle vienyt puukuja säilytettiin.

Jorvin rakennustyömaa marraskuussa 1974.­

Sairaalaan valmistui lopulta 510 paikkaa, joista Espoo sai käyttöönsä 298. Aluesairaalan statusta Jorvi ei saanut, vaan se aloitti toimintansa paikallissairaalana.

Oli virallinen nimike mikä tahansa, upouusi sairaala tarvitsi lähes tuhat uutta työntekijää, mutta kuntainliiton onneksi tarjokkaita riitti. Hyvien kulkuyhteyksien varrelle rakennettu opetussairaala houkutteli ammattilaisia, ja esimerkiksi kahdeksaan ylilääkärin virkaan tuli peräti 70 hakemusta.

Ensimmäiset potilaat saapuivat sairaalaan 1. marraskuuta 1976. Heidän jälkeensä Jorvin sairaalassa on hoidettu tuhansia ja taas tuhansia potilaita.

Vuosikymmeniä sitten tehty sijaintivalinta on ollut kaupungin näkökulmasta onnistunut. Kaupunki ympärillä on kasvanut ja sitä myötä myös sairaala. Nykyään Jorvin sairaala on osa Helsingin seudun yliopistollista keskussairaalaa ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Alueesta on kasvanut sairaalakampus, johon kuuluu Jorvin sairaalan lisäksi Espoon sairaala.

Sijainti on edelleen toimiva, sillä väljemmällä alueella sairaala on helposti saavutettavissa muualtakin Uudeltamaalta tuleville potilaille, pohtii Espoon asemakaavapäällikkö Ossi Keränen.

Nyt sairaalaan suunnitellaan uutta laajennusta. Sen yhteydessä puretaan 1970-luvun rakennuksia, mutta tilalle tehdään uusia ja entistä ehompia. Jorvin sairaalakampusta kehitetään siis edelleen.

”Se ainakin todistaa, että se on ollut ihan hyvä valinta”, Keränen toteaa.

Lähteet: Jutussa on käytetty lähteinä Helsingin Sanomien arkistoja, Pertti Maisalan teosta Espoo –oma lukunsa. kaupunkisuunnittelun, kaupunkirakentamisen ja kaavoitushallinnon kehitys vuoteen 2000 (2008), Espoon kaupungin rakennushistoriaselvitystä ja kaupunginmuseon intendentti Tryggve Gestrinin haastattelua.