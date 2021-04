Upouusi mökkikylä nousee 15 minuutin junamatkan päähän Helsingin keskustasta: ”Ruokakauppa on 700 metrin päässä”

Leppävaaran palveluiden läheisyyteen nousee uusi siirtolapuutarhakylä. Mökin omistaakseen ei tarvitse olla espoolainen.

Tuohon lumikasaan niiden pitäisi nousta, Kujalan perheen siirtolapuutarhamökkien.

Aurinko häikäisee Espoon Leppävaaran niityillä ja pusikoissa, kun Jyrki ja Merja Kujala tepastelevat hangessa ja katselevat alueen karttoja.

Vieressä suhaa hiihtäjiä, lähistöllä kirmaa hevosiakin. Naapurissa on matalia kerrostaloja.

Talvehtivalle pellolle nousee pian Espoon neljäs siirtolapuutarha, Garden Village.

Asiasta uutisoi ensimmäiseksi Ilta-Sanomat.

Garden Villagen mökit rakennetaan Espoon kaupungin tonteille. Vuokrasopimus kaupungin kanssa on 30 vuoden mittainen.­

Suomalaiset ovat tunnetusti mökkikansaa. Koronapandemia on lisännyt mökkeilyä entisestään, sillä kukapa ei haluaisi lähteä virusta pakoon järven rannalle.

Myös palstaviljely on ollut pitkään suosittu harrastus. Monet sanovat, että mieli lepää, kun sormet ovat mullassa. Voi kasvattaa omat vihanneksensa ja kauniita kukkiakin vielä päälle.

Espoossa sijaitsee ennen Garden Villagen valmistumista kolme siirtolapuutarhaa. Tuorein niistä on rakennettu vuonna 2013 Niipperiin.

”Kyselyitä siirtolapuutarhoista tulee jatkuvasti”, kertoo Espoon teknisen keskuksen asiakaspalvelupäällikkö Jaana Junkkari.

”Ihmisistä on niin ihana päästä luontoon. Viherbuumi myös vaikuttaa paljon. Jos asuu pienessä osakehuoneistossa, niin siirtolapuutarhoissa pääsee välillä ulos”, Junkkari jatkaa.

Myös Suomen siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri Tina Wessman on huomannut, että kysyntää riittää.

”Suuren kysynnän huomaan täällä liiton toimistossa hyvin konkreettisesti siitä, että aina kun jossakin uutisoidaan Helsingin siirtolapuutarhakaavoituksesta, niin välittömästi tulee lukuisia kyselyjä.”

Wessmanin mukaan siirtolapuutarha-alueet eivät ole vain kesä- tai lomamökkejä kaupunkialueella.

”Siirtolapuutarhoissa viljely, kestävän kehityksen edistäminen ja yhteisöllisyys ovat niitä tekijöitä, joille siirtolapuutarhatoiminta alkujaan perustuu.”

Leppävaaran Garden Villageen rakennetaan yhteensä 54 mökkiä kaupungin vuokratonteille. Mökkien koot vaihtelevat 14,5 neliömetrin ja 17 neliömetrin välillä. Junalla paikalle pääsee Helsingistä noin 15 minuutissa.

Oman pihan lisäksi jokaiselle mökille kuuluu erillinen viljelypalsta.

Mökkiosakkeiden ostajat saavat myös omat tilansa yhteisestä kasvihuoneesta ja maakellarista. Kylätaloon sijoitetaan saunat ja kaikille avoimet tilat.

Alueen markkinoinnista vastaava puutarhamestari Aleksi Savela kertoo, että rakennustyöt alkavat viimeistään huhtikuun alussa.

”Yli puolet kohteista on jo myyty.”

Osa ostajista on maailmalta, Yhdysvalloistakin saakka. Toisin kuin monilla muilla siirtolapuutarha-alueilla, Garden Villagen mökkiosakkeen ostajan ei tarvitse olla espoolainen.

Suurin osa uusista mökkiläisistä tulee kuitenkin pääkaupunkiseudulta.

Kuten helsinkiläiset Kujalat, jotka ovat ostaneet alueelta kaksi mökkiä.

Pellolle rakennetaan 54 siirtolapuutarhamökkiä, maakellari, kasvihuone sekä yhteinen tuparakennus ja huoltorakennukset.­

Kujalan perhe kuuli Garden Villagesta tammikuussa. He olivat juuri matkalla Karkkilan mökiltä kotiin Helsinkiin ja pohtivat, että olisi mukavaa, jos mökki olisi vähän lähempänä.

Perheellä on kokemusta erilaisten mökkien kanssa.

Saimaan rannalle oli Helsingistä liian pitkä matka, Sipoossa ranta oli mutaisa ja Nesteen laivat kulkivat hyvin liki. Inkoon mökkisaari kuhisi käärmeitä.

Karkkilassa kauppa on kaukana.

”Garden Villageen meiltä on Lauttasaaresta vartin matka. Vieressä on puistoalue, josta löytyy lenkkipolkuja, talvisin hiihtoladut menevät läheltä. Itse tykkään uida, ja Leppävaaran maauimala on lähellä.” Jyrki Kujala innostuu.

”Ja jos pitäisi grillata makkaroita, ruokakauppa on vain 700 metrin päässä.”

Kaiken lisäksi siirtolapuutarhamökille pääsee talvellakin.

Merja Kujala sekä perheen tytär ostivat yhteisen mökin. Poika osti naapurista toisen.

Mökit sijoitetaan tiiviisti Heurlinintien varteen. Jokaisella mökillä on oma piha sekä erillinen viljelypalsta.­

Kujaloiden uusi 15,5 neliömetrin kokoinen mökki sisältää tupakeittiön sekä parven. Mökille tulee sähköt ja vesi. Lisäosana perhe päätti hankkia tupaan kamiinan.

Oman vessankin olisi saanut ostaa, mutta Kujalat käyttävät mielellään alueen yhteisiä wc-tiloja.

Tontin koko on 99 neliömetriä. Erillisen viljelypalstan on hieman pienempi.

Hinnaksi kokonaisuudelle ennen erillistä kamiinaa tuli 79 500 euroa. Alueen pienimmät mökit maksavat 69 500 euroa.

”Hinta on järkitasolla”, Jyrki Kujala sanoo.

Puutarhamestari Savelan mielestä hinnat on saatu pidettyä maltillisina.

”Tuohan on huippusijaintia. Yksiö vieressä maksaa tuplat verrattuna mökkiin”, Savela kertoo.

Vertailun vuoksi, Helsingin Vallilassa sijaitsevassa siirtolapuutarhassa on jutuntekohetkellä myynnissä 24 neliömetrin kokoinen siirtolapuutarhamökki.

Mökki on rakennettu vuonna 1937 ja se on myynti-ilmoituksen mukaan tyydyttävässä kunnossa. Mökki sijaitsee vuokratontilla. Hintapyyntö: 83 000 euroa.

Merja ja Jyrki Kujala haaveilevat jo lyhyestä mökkimatkasta Lauttasaarelainen pariskunta voi vaikka pyöräillä Leppävaaraan.­

Mitä siirtolapuutarhamökillä sitten voi tehdä?

Merja Kujala ja mökkikaupoissa mukana ollut tytär odottavat innoissaan viljelymahdollisuuksia.

”Perusjuureksia, salaattia, lehtikaaleja. Mökin pihalle laitan viinimarjapensaita”, Merja Kujala suunnittelee.

”Tietotyöläiselle se on rauhoittavaa, kun saa tehdä käsillä ja pääsee luontoon.”

Jyrki Kujala odottaa jo mökkinaapureihinsa tutustumista. Kesällä voisi järjestää naapureiden kesken leikkimielisiä olympialaisia, tikanheittoa ja grillijuhlia.

”Tänne rakennetaan mökit tiheästi, niin ei voi olla välittämättä naapureista”, hän sanoo.

Pariskunnan aikuiset lapset ovat jo pohtineet, että siirtolapuutarhamökki saattaisi olla mukava etätyöpiste.

Parasta Leppävaaran mökissä on kuitenkin sijainti.

”Toivon, että tästä tulee paikka, jonne voi lähteä milloin vaan”, Merja Kujala lopettaa.