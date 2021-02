Espoo suunnittelee Leppävaaran asukaspuiston siirtämistä uusiin tiloihin. Suunnitelmat ovat saaneet asukkaat nousemaan vastarintaan.

Espoon Lintuvaaran asukkaat ovat ryhtyneet vastarintaan, kun kaupunki suunnittelee suositun puiston siirtämistä. Kyseessä on Leppävaaran asukaspuisto, joka sijaitsee Espoon Lintuvaarassa.

Espoo julkaisi tiedotteen, jonka mukaan asukaspuisto tulisi siirtymään noin kilometrin päähän Åbergin Lastentalon tiloihin. Asiasta tiedotettiin myös Leppävaaran asukaspuistoon tuodussa lomakkeessa.

Tämä aiheutti kohahduksen lintuvaaralaisten Facebook-ryhmässä, sillä puisto on toiminut rakkaana kohtauspaikkana alueen vanhemmille ja lapsille.

Asukaspuiston verkkosivuilla kuitenkin muistutettiin 1. helmikuuta, että puiston mahdollista muuttoa koskeva päätöksenteko on kesken. Uusimmassa päivityksessä pahoitellaan keskeneräisestä asiasta lähtenyttä tiedotusta.

Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila vahvistaa, että päätös puiston siirrosta on vielä tekemättä.

”Valitettavasti en ollut tiedotuskuvioissa ajan tasalla. En ollut huomannut katsoa, että lautakunnan päätös asiasta puuttuu vielä. Pahoittelen tätä kovasti”, sanoo Mattila.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan on määrä päättää asiasta ensi viikolla 16. helmikuuta.

Mattilan mukaan puiston siirtoa suunnitellaan, sillä nykyisen puiston käytössä oleva rakennus alkaa olla hyvin huonossa kunnossa. Kyseessä on 50-luvun rintamamiestalo, jonka kunnosta Espoon tilapalvelut ovat tehneet selvitystä.

Selvityksen mukaan rakennuksen käyttöikää voidaan pidentää joillain vuosilla, jos rakennukseen ensin tehdään muutamia kymmeniä tuhansia euroja maksavia korjauksia.

Virkamiehet eivät tästä innostu, kun vaihtoehtona on siirtää puisto uusiin, jo olemassa oleviin tiloihin.

Åbergin lastentalo, johon puistoa suunnitellaan siirrettävän, on suurempi ja paremmassa kunnossa, kertoo Mattila. Sinne on myös tehty iso piharemontti. Tällä hetkellä rakennus on Mattilan mukaan ollut vajaakäytöllä, sillä päiväkotitoimintaa siellä ei voi järjestää.

Lastentalon piha on kuitenkin pienempi, kuin nykyisen asukaspuiston.

Lintuvaaralainen Niina Myllys pitää asukaspuiston siirtämistä omituisena ajatuksena.

”Kuulostaahan se aika ihmeelliseltä, kun täällä asuu paljon lapsiperheitä.”

Hän ehti vierailla puistossa vain kerran alle kaksivuotiaan esikoisensa kanssa. Hänen oli tarkoitus vierailla puistossa lisää, kunhan esikoisen muutaman viikon vanha pikkusisarus hieman kasvaa.

Nykyisessä puistossa on hiekkalaatikoita ja keinuja lapsille. Lisäksi puistossa on grillaamiseen soveltuva ulkorakennus.

Myllys uskoo, ettei moni lintuvaaralainen lähtisi pienten lasten kanssa ainakaan kävellen kohti Åbergin lastentaloa. Lisäksi hän pitää lastentalon pihaa alimitoitettuna siihen käyttäjämäärään nähden, joka nykyisessä asukaspuistossa on ollut.

Henkilökohtaisesti Myllystä ei häiritsisi, vaikka itse talo poistettaisiin käytöstä. Hänen mielestään puisto voisi toimia ihan vain leikkipuistona.

”Vaikka paikalla seisova talo ei olisikaan käytössä, se ei haittaisi. Yhteisöllisyyttä tässä kaivataan, että olisi joku paikka, jossa voisi tavata muita äitejä”, Myllys sanoo.

Virpi Mattila uskoo, että asukkaiden näkemykset tulevat esille lautakunnan kokouksessa.

”Olettaisin, että asukkaiden näkemyksillä on vaikutusta lautakunnan päätöksentekoon. Ei ole tarkoitus ohittaa asukkaiden toiveita.”

Ensimmäisenä asiasta uutisoi Svenska Yle.