Espoon Kurttilassa monen lapsen koulureitti kulkee vanhaa metalliputkea pitkin. Nyt perheenäiti Satu Jauho kertoo, miksi ohjaa lapsensa sinne.

Kun koti sijaitsee Espoon Kurttilassa ja koulu naapurikaupunginosassa Vanttilassa, tarkoittaa se, että lasten on koulumatkallaan ylitettävä – tai alitettava – vilkasliikenteinen Kauklahdenväylä.

Vaihtoehtoja on käytännössä kolme: virallinen alikulku eli Laitmaninportti Kurtinmalmilla, Maasillantien kohdalla sijaitseva suojatie, jossa ei ole liikennevaloja sekä Hepmortinportti, epävirallinen alikulku, joka ei kuulu kaupungin kunnossapidon piiriin.

Satu Jauhon lapset käyttävät näistä jälkimmäistä. Näin siitäkin huolimatta, että talvella alikulku on täynnä lunta ja märällä säällä sen pohjalle kertyy vettä.

Tosin nyt kun lunta on paljon, lapset viedään kouluun autolla, sillä alikulkua on vaikea käyttää.

”Ohjeistamme lapset käyttämään alikulkua, kun lumet ovat sulaneet. Muutkin lapset ja jonkin verran myös aikuiset käyttävät sitä”, Jauho kertoo.

Kauklahdentien ylittäminen ilman liikennevaloja on vaarallista, ja virallisen Laitmaninportin alikulun käyttäminen pidentää huomattavasti koulumatkaa.

”Lyhyin ja turvallisin reitti on mennä tätä alikulkua pitkin. Virallista alikulkua käyttämällä kierto on aika pitkä.”

Hepmortin epävirallinen alikulku on vanha. Se on perua ajoilta, kun Kauklahdenväylä on rakennettu. Joidenkin paikallisten mukaan kyseessä olisi eläimiä varten tehty alikulku.

Todennäköisesti alikulku on kuitenkin alunperinkin ajateltu ihmisiä varten ja asennettu aikoinaan paikalleen Kauklahdenväylän rakentamisen yhteydessä, arvelee aluepäällikkö Heli Rautio Espoon kaupungilta.

Silloin Kauklahdenväylän ympäristö Kurttilassa oli lähinnä peltoa, eikä alikulku yhdistynyt mihinkään olemassa oleviin reitteihin. Aikoinaan alikuluille ei myöskään ollut samanlaisia laatuvaatimuksia kuin nykyään, ja ne saattoivat olla hyvin kapeita ja matalia.

Viime vuosina Kurttilaan on rakennettu paljon uusia taloja, ja alueelle on muuttanut perheitä, joiden lapset käyvät koulua Vanttilan puolella. Monet perheistä käyttävät Jauhon perheen tapaan Hepmortinportin epävirallista alikulkua.

Tämä on tiedostettu myös Espoon kaupungilla. Alikulku olisi mahdollista kunnostaa ja ottaa viralliseen käyttöön Kauklahdenväylän perusparannuksen yhteydessä, mutta tien kunnostamiseen ei ole varattu rahoitusta. Niinpä Hepmortinportti pysyy epävirallisena yhteytenä, Heli Rautio sanoo.

”Hepmortinportin kunnostamista on toivottu paljon. Tammikuussa päätettiin, että nykyiseen teräsputkeen tehdään pikaparannus. Ensi kesänä sen pohjalle tehdään murskeesta pohjaa ja putkeen laitetaan valaistus.”

Kaupungin kunnossapidon piiriin putki ei kuitenkaan tule, joten esimerkiksi lumia sieltä ei poisteta.

Asukkaat eivät ole täysin tyytyväisiä myöskään viralliseen, Laitmaninportin alikulkuun. Se on samanlainen teräsputki kuin Hepmortinportti ja myös sen pohjalle kertyy helposti isoja vesilätäköitä.

Rautio tunnistaa ongelman.

”Sille on yritetty tehdä vaikka mitä. Se on niin alhaalla, että siitä on vaikea saada johdettua vesiä pois. Olemme yrittäneet parantaa sen pohjaa ja tehdä siitä sellaisen, että siitä pääsee helposti kulkemaan.”

Laitmaninportin perusteellisempi kunnostaminen vaatisi sekin Kauklahdenväylällä isompia kunnostustöitä, joita ei ole näköpiirissä.

Kaupunki on tehnyt viime vuosina myös parannuksia koulumatkareitteihin Kurttilan ja Vanttilan alueella. Esimerkiksi Vanttilantien ja Kauklahdenväylän risteykseen rakennettiin muutama vuosi sitten liikennevalot.

Lisäksi Vanttilassa sijaitsevan lumenvastaanottopaikan taakse tehtiin koululaisia varten valaistu ja talvikunnossapidettävä puistoraitti, joka helpotti sillä suunnalla asuvien lasten koulumatkaa.

