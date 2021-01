Markus Nikko raahasi italialaisen pitsauunin pieneen kivitaloon Espoossa ja toivoi, että joku eksyisi syömään – Nyt ravintolaan on koko ajan viikon jono

Pandemia ajoi Markus Nikon ja Satu Ilolan ravintolan ahdinkoon. Kun Helsingin keskustassa sijainnut ravintola piti sulkea, päätti pariskunta perustaa pienen pitserian kotikonnuilleen Kauklahteen. Sen suosio yllätti kaikki.

Radan varressa sijaitseva Kauklahti on yhteisöllinen, paikoin kylämäinen paikka, joka on tunnettu hyvästä ruuastaan.

Espoolaisessa kaupunginosassa toimii muun muassa kalakauppa Maxin kala, kivijalassa oleva lihakauppa Ordén, vanhassa puutalossa sijaitseva ravintola Brunnsdal sekä yli satavuotias Halmeen leipomo.

Kauklahtelaiset ovat ylpeitä yrittäjistään ja siitä, että ”kylässä” on niin hyvät palvelut.

Tämän kaiken tiesi myös lähistöllä asuva ravintolayrittäjä Markus Nikko. Silti hän yllättyi, kuinka innokkaasti asukkaat ovat ottaneet hänen ja hänen puolisonsa Satu Ilolan perustaman pitsaravintola Edvinin vastaan.

Kun Nikko ja Ilola syksyllä kunnostivat ravintolaa varten vuokraamaansa tilaa, uteliaita ohikulkijoita riitti. Osa halusi tietää, mitä tilaan oli tulossa, toiset halusivat päästä katsomaan Italiasta tilattua pitsauunia.

Ja kun ravintola ennen joulua aukesi, myytiin tilaukset loppuun hetkessä.

Ravintolassa työskentelee Nikon ja Ilolan lisäksi yksi palkattu työntekijä, Ville Holmström, ja kolmikko pystyy valmistamaan pitsoja vain tietyn määrän päivässä.

Tilauskalenteri on jatkuvasti täynnä viikoksi eteenpäin. Hetken mielijohteesta Edvinistä ei voi siis tilata pitsaa.

”Me lähdimme tähän tosi maltillisesti. Ajatus oli, että jos joku tänne nyt eksyy pitsan ostamaan, niin se on hyvä juttu. Onhan tämä suosio ollut aika hämmentävää. Toki olen onnellinen tilanteesta”, Nikko sanoo.

” ”Mietimme, miksei kukaan tuo tänne hyvää pitsaa, ja päätimme, että jos kukaan muu ei sitä tee, niin tehdään sitten itse.”

Markus Nikko paistamassa pitsaa. ”Tämä on niin pieni paikka, että pystyy juttelemaan asiakkaiden kanssa”, hän sanoo.­

Nikko ja Ilola olivat haaveilleet pitserian perustamisesta Kauklahteen jo useamman vuoden ajan. Kauklahden vanhassa keskustassa toimii paikallisten suosima lounasravintola Brunnsdal, mutta iltaisin ruokatarjontaa on vähemmän.

”Emme halunneet lähteä aina Stadiin asti hyvälle pitsalle. Mietimme, miksei kukaan tuo tänne hyvää pitsaa, ja päätimme, että jos kukaan muu ei sitä tee, niin tehdään sitten itse.”

Viimeinen niitti oli koronaviruspandemia. Sen aiheuttaman asiakaskadon takia Nikko ja Ilola joutuivat lopettamaan Helsingissä toimineen lounas- ja tilausravintolansa Krog 16:n.

”Kun Krog suljettiin, oli pakko keksiä jotain. Ei siinä auttanut jäädä kotiin makaamaan. Meillä oli ollut Krogissa myynnissä pitsaa ja aloin jo silloin miettiä, että joku päivä haluaisin alkaa tehdä napolilaista pitsaa oikeassa, italialaisessa käsintehdyssä uunissa.”

Ilola ja Nikko olivat jo aiemmin iskeneet silmänsä Kauklahden keskustassa Kauppamäellä sijaitsevaan vanhaan, matalaan kivirakennukseen, joka oli tyhjillään. Parin sattuman kautta he pääsivät esittelemään pitseriaideansa kiinteistön omistajalle.

”Olemme ihastuneet tähän vanhaan Kauklahden keskustaan, jossa on paljon vanhoja taloja. Oli hienoa, että saimme juuri tämän tilan käyttöömme.”

Vanha, muun muassa liha- ja maitomyymälänä toiminut rakennus on pieni ja sinne mahtuu vain kuusi asiakaspaikkaa. Tämä sopii Nikosta hyvin ravintolan tunnelmaan.

Tosin koronavirustilanteen takia asiakaspaikkoja ei ole vielä voitu ottaa käyttöön, ja pitsoja myydään toistaiseksi vain mukaan. Kun säät lämpenevät, on pihalle tarkoitus avata terassi.

Nyt pitseria on auki neljänä päivänä viikossa. Pitsojen saavuttaman suosion takia Nikko ja Ilola pohtivat laajempia aukioloaikoja ja suuremman uunin tilaamista.

Vaikka Krog 16 -ravintolan sulkeminen oli rankka kokemus, on Nikko innoissaan Kauklahden pitseriasta. Pienessä ravintolassa, joka sijaitsee vähän kuin pienessä kylässä, on hänestä aivan oma tunnelmansa.

”Tämä on niin pieni paikka, että pystyy juttelemaan asiakkaiden kanssa. Sen takia olen lähtenyt alalle, että pystyn olemaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja pystyn tekemään käsitöitä. Siinä on jotain hienoa, että pystyy valmistamaan ruokaa avotulella puulämmitteisessä uunissa. Se on hieno fiilis.”