Viime vuosina Leppävaaran aseman pohjoispuolelle on perustettu lukuisia kansainvälisiä ravintoloita ja ruokakauppoja. Miksi toiminta keskittyy juuri Läkkitorille?

Leppävaaran Läkkitorista on tullut nopeasti Espoon kansainvälinen ruokakeskus. King Buffetissa pizzalounaalla kävi Svante Grönqvist.­

Homma on lässähtää alkuunsa.

Joulukuisena arkipäivänä näky ei voisi olla masentavampi.

Leppävaaran Läkkitorilla sijaitsee kuulemma pääkaupunkiseudun laajin falafel-keskittymä, ja HS Espoo aikoo tehdä aiheesta jutun.

Sataa vettä, aurinko ei tunnu nousevan lainkaan, ja lisäksi torivaunuilla on luukut säpissä.

Ainoastaan pieni pizzakoju on auki. Aloitetaan sitten siitä.

Läkkitorilla on ollut hieman huono maine.

Helsingin Sanomat kirjoitti Läkkitorin levottomuuksista vuonna 2007:

Perinteinen ongelmapaikka on Läkkitori Turuntien pohjoispuolella. Siellä monet harrastavat juopottelua ja sieltä tulee (lähipoliisi Sakari) Frantin mukaan myös poliisille soittoja.

Tori herätti aikoinaan keskustelua myös verkossa, esimerkiksi Suomi24-keskustelupalstalla. Siellä Läkkitoria kuvailtiin yhdeksi Espoon ikävimmistä paikoista. Keskustelun mukaan tori kuhisi ”hörhöjä” ja ”kännikaloja”.

Torin laidoilla sijaitsi perinteisiä juottoloita, joiden asiakkaat vaelsivat torilla.

Monet eivät edes uskaltaneet kävellä alueen läpi.

Torin alue on kuitenkin siistiytynyt valtavasti 2000-luvun alun jälkeen. Samalla siitä on tullut Espoon kansainvälisten ravintoloiden keskus.

Tutustutaanpa kohteisiin.

Peetri Pizza -vaunussa käy tasaisesti asiakkaita noutamassa annoksiaan.

Virolaisketjun pizzakoju on avannut ensimmäisen toimipisteensä Suomeen vasta elokuussa. Paikaksi valikoitui Läkkitori.

Peetri Pizzan luukulla käy tasainen kuhina keskellä arkipäivää. Kadri Firrerin mukaan eniten asiakkaita käy iltaisin ja viikonloppuisin.­

Työvuorossa on Kadri Firrer. Hän kertoo, että eniten asiakkaita käy iltaisin ja viikonloppuisin.

”Monet tilaavat mukaan. Wolt ja Foodora kuljettavat”, hän sanoo.

Ehkä talvinen vesisade ei kannusta syömään kadulla.

Peetri Pizzan suosituimpia annoksia ovat tutun kuuloiset pizzat Frutti di mare ja Fantasia.

Viereisessä vaunussa tapahtuu. Sirwan Ali Ahmad on avaamassa ravintolansa luukkuja.

Sirwan-ravintola alkaa olla yksi Läkkitorin perinteikkäimmistä kärryistä, sillä se on ollut samalla paikalla jo vuodesta 2016 saakka.

Menestyksestä kertoo myös se, että Sirwan on laajentanut tilaansa ruokakojusta tilavaan telttaan.

”Tilasin tämän teltan Saksasta”, Ali Ahmad kertoo. Suomesta ei löytynyt yhtä laadukkaita.

Sirwan Ali Ahmad omistaa Sirwan-nimisen ravintolan myös Helsingin Puhoksessa.­

Maassa on suuri itämainen matto. Lämmityslaite nököttää lattialla.

Ravintola Sirwanista voi tilata perinteisiä Lähi-Idän herkkuja: falafeleja, kanakebabia ja linssikeittoa. Listalta löytyy myös hampurilaisia.

”Ruoka tulee pöytään viidessä minuutissa”, Ali Ahmad vakuuttaa.

Kanakebab on Ali Ahmadin mukaan pääkaupunkiseudun, ellei jopa koko Suomen, parasta. Ruokien reseptit ovat perinteisiä irakilaisia, mutta ruoka maistuu kaikille:

”Asiakkaina on suomalaisia ja ulkomaalaisia, viereisen sairaalan potilaita ja poliiseja”, Ali Ahmad kertoo.

Seuraavaksi menemme torin laidalle Sun Market -kauppaan.

Ilma tuoksuu mausteilta, ja kaiuttimista kuuluu arabimusiikkia. Aivan kuin olisi jossain kaukana.

Ehkä tämä on korona-ajan matkustamista.

Omistaja Aland Ibrahimin mukaan koronapandemia on vaikuttanut myös Sun Marketin toimintaan: ”Asiakkaat eivät uskalla tulla kauppaan.”­

Kauppias Aland Ibrahim kertoo, että Sun Marketin vahvuus on valikoima. Näitä tuotteita ei Prismasta tai K-marketeista löydy.

Hyllyillä on eksoottisen näköisiä ruokapurkkeja, leipomosta saa tuoretta leipää kuin suoraan Lähi-idästä. Vihannesosastolla on jättimäisiä korianterinippuja ja pinaattikimppuja.

Kassalle tulee nuoria miehiä ruokakorien kanssa.

On aika siirtyä eteenpäin.

Miksi etninen ruokakeskittymä on syntynyt juuri Läkkitorille?

Leppävaaran alueen projektijohtaja Mika Rantalan tietää syyt.

”Se on urbaaneinta Espoota, ja se näkyy kaupunkikuvassa. Kulkijoita piisaa. Myynti kannattaa, sillä alueella on paljon läpikulkijoita”, Rantala kertoo.

Jopa ankean harmaana päivänä ihmisvirrat vaeltavat Läkkitorin läpi Leppävaaran asemalle ja sieltä pois.

Lisäksi alueella on Rantalan mukaan kysyntää juuri etnisille ravintoloille.

Yrittäjä Mahdi Sahib Al-Kafaji avasi ravintolan Läkkitorin laidalle reilu kuukausi sitten. Ajoitusajankohta ei olisi voinut olla haastavampi, mutta Al-Kafaji halusi tehdä töitä.

King Buffetissa on rauhallista. Televisiossa pyörii amerikkalaista tosi-tv:tä. Ruokalistalta löytyy pizzaa ja hampurilaisia, sillä ne maistuvat kuulemma kaikille.

Alkuun ravintolassa oli myös irakilainen buffet, mutta koronaviruksen takia se on nyt suljettu.

Svante Grönqvist päätyi sattumalta lounaalle King Buffetiin.­

Ikkunapöydässä istuu syömässä Svante Grönqvist. Lautasella on Americana-pizzaa, ja maha on jo täynnä.

”Ihan hyvää oli.”

Al-Kafajilla olisi ravintolalle kaikenlaisia tulevaisuuden suunnitelmia, mutta:

”Laki on tiukka Suomessa. On vaikea suunnitella suuria.”

King Buffetin yrittäjä Mahdi Sahib Al-Kafaji haluaisi keväällä tarjoilla ravintolassaan à la carte -annoksia.­

Suur-Leppävaaran asukkaista lähes viidennes puhui äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea vuodenvaihteessa 2019–2020.

Kansainvälisiä asiakkaita siis on. Läkkitoria on jopa verrattu Helsingin Puhokseen, jossa moni yrittäjä sekä asiakas on maahanmuuttajataustainen.

Läkkitorilla jo yhdeksän vuotta toimineessa Taj Mehal Afro Asian Marketissakin käy kuhina.

Joku haluaa lähettää rahalähetyksen toiselle puolelle maailmaa. Pieni perhe on ruokaostoksilla.

Taj Mehal Afro Asian Market toimii jo ympäri pääkaupunkiseutua. Liikkeitä on Leppävaaran lisäksi Tikkurilassa, Malmilla, Itäkeskuksessa ja Hakaniemessa. Myymälänhoitaja Shuaib Abdullahi purkaa päivän kuormaa.­

Myymälänhoitaja Shuaib Abdullahi esittelee liikkeen erikoisuuksia: keittobanaania, jamssia ja keltaista bataattia. Yksi kokonainen hylly on täynnä erilaisia riisisäkkejä.

Intialaiset, pakistanilaiset, nigerialaiset, kamerunilaiset ja kongolaiset asiakkaat pitävät tuoretuotteista.

Suomalaisiakin asiakkaita käy kaupassa. Curryt ja afrikkalaisen keittiön erikoisuudet ovat tainneet löytää hitaasti suomalaistenkin lautasille.

Vieraillaan vielä yhdessä Läkkitorin ravintolassa. Mr. Sindibad sijaitsee suuressa kulmahuoneistossa.

Valokuvaaja muistaa ajan, jolloin ravintolan paikalla oli kapakka.

Nykyinen yrittäjä on sisustanut paikan viimeisen päälle hienoksi irakilaiseksi ravintolaksi.

Paneloituja seiniä koristavat metallista taotut koriste-esineet, äänimaailma koostuu arabimusiikista. Ravintolassa on tunnelmaa.

Mr. Sindibadin kokki Hamza Al-Sormiri on vasta aloittanut työt ravintolassa.­

Kokki Hamza Al-Sormiri on valmistanut mausteista biryaniriisiä, ja grillissä lämpiävät lihat. Listalta löytyy kanaa ja falafeleja.

Alkaisikohan jo olla ruoka-aika?

Lähteenä käytetty Espoon kaupungin tutkimusta Väestörakenne 2019/2020 – Tietoisku 5/2020.