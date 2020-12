Ambulanssit eivät löydä perille paikkaan, joka on aivan keskellä Espoota – Sen sijaan ne kaartelevat kävelyteillä: ”Voi olla elämästä ja kuolemasta kyse”

Espoon kaupunki korostaa, että kaupungin karttapalvelu on ajan tasalla. Pelastuslaitoksen käyttämiin navigaattoripalveluihin he eivät ota kantaa.

Suurpellon ympäristöä rakennetaan kovalla tahdilla, mikä on heijastunut myös Henttaan liikennejärjestelyihin. Tämä asuntotyömaa oli käynnissä Lillhemtin länsireunamilla marraskuun lopulla.­

Espoon Henttaalla sijaitsevalla Lillhemtin omakotialueella asuva Heidi Rantamäki on huolissaan.

Alueelle johtavalla reitillä on nimittäin useampi rakennustyömaa, jotka eivät ole päivittyneet ambulanssien reittiohjeisiin.

”Tilanne on siis käytännössä se, että ambulanssit eivät pääse tänne muutoin kuin kiertoteitä pitkin. Se taas voi hyvinkin kestää puoli tuntia, mikä ei ambulanssia tarvitsevaa lohduta”, Rantamäki sanoo.

Viimeksi Lillhemtiin odoteltiin ambulanssia maanantaina, sitä ennen vain viikkoa aiemmin.

”Navigaattorit eivät ohjaa oikealle reitille suljetun Vanhan Lillhemtintien sijaan. Lillhemtiin vie vain yksi tie, joka menee useamman rakennustyömaan läpi”, Rantamäki kertoo.

Eräänkin kerran ambulanssi pääsi lopulta perille potilaan luokse kiertämällä Kuurinniityn kautta kävelytietä pitkin.

”Paikassa läpiajo on estetty puomilla, mutta ensihoitohenkilökunnalla oli onneksi siihen avain.”

Niin ikään alueella asuva Pirkko Sarpola-Halmet soitti viime keväänä kotiinsa ambulanssin akuutin sairauskohtauksen vuoksi.

Ambulanssin saapuminen tuntui kestävän ikuisuuden.

”Kun auto viimein pääsi perille, kysyin, miksi viive oli niin pitkä. Ambulanssin henkilökunta kertoi, että heidän matkansa oli tyssännyt Maakirjantien puomiin. He olivat joutuneet harhailemaan pitkään, ennen kuin olivat löytäneet kiertoteitä pitkin perille”, Sarpola-Halmet kertoo.

Heidi Rantamäki jatkaa, että monet asukkaat ovat olleet asiasta yhteydessä Espoon kaupunkiin – turhaan.

”Kaupungin viesti oli se, että ei ole syytä huoleen, kyllä ambulanssit, poliisit ja palolaitos pääsevät perille tarvittaessa. On selvää, että näin ei ole, vaikka ambulanssia tarvitsevalla kyse voi olla elämästä ja kuolemasta kyse”, Rantamäki sanoo.

Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska kertoo, että kaupungin kartta-aineisto on aina ajan tasalla.

”Aineistossa näkyvät esimerkiksi kaikki ne kadut, jotka on suljettu. On totta kai vakava asia, jos hälytysajoneuvo ei löydä perille, mutta kaupungin karttapalvelussa on aina ajantasainen tieto siitä, mistä mikäkin reitti milloinkin kulkee”, sanoo Tanska.

Tanska huomauttaa, että navigaattoripalveluita tuottavat yritykset ylläpitävät omia aineistojaan.

”En osaa sanoa, miten näiden yritysten aineistot päivittyvät. Espoon kaupunki päivittää joka tapauksessa itse aineistoihinsa tiedot niin reaaliaikaisesti kuin se vain on mahdollista.”