Liki jokaisen suomalaisen postiluukusta on kolahtanut Virpi Pekkalan töitä – Nyt hän paljastaa, miten taika syntyy

Vaikka rakastettu kuvittaja Virpi Pekkala on asunut Espoossa yli puolet elämästään, ei Espoo juuri näy hänen korttiensa aiheissa – paitsi jos osaa katsoa oikein tarkkaan.

Kuvittaja Virpi Pekkalalla on ateljee kotonaan Espoon Suvisaaristossa. Ikkunasta avautuu näkymä merelle.­

Mutkainen soratie päättyy taloon, jonka eteisessä tulijaa tervehtii tonttu. Ja toinen. Peremmälle tultaessa näkyy jo kolmas.

Parikymmensenttisiä tonttuhahmoja on ripoteltu ympäri taloa. Niiden posket punoittavat helakasti ja kasvoilta on havaittavissa tuttuja piirteitä. Yksi on kuusimetsällä, ja toinen, muorin näköinen, taas näyttää huutavan kauhuissaan ikkunan alla.

Tontut ovat kuin suoraan tutuista joulukorteista – eikä ihme, sillä ne ovat joulukorteistaan tunnetun espoolaisen kuvittajan Virpi Pekkalan käsialaa.

Virpi Pekkala on tehnyt joulukorttihahmoistaan jo toistasataa nukkea. Nämä nuket ovat matkalla joulusaunaan.­

”Espoon kulttuurikeskuksessa oli ehkä 15 vuotta sitten postikorttinäyttely. Ajattelin, ettei kukaan jaksa katsoa kymmeniä pieniä kortteja, joten aloin tehdä nukkeja”, Pekkala kertoo.

Nyt nukkeja on jo toista sataa.

”Tämä on lähtenyt lapasesta. Viime kesänäkin tein näitä nukkeja helteellä tuolla ulkona”, Pekkala sanoo ja nauraa.

Serenadi.­

Joulukorttejakin on syntynyt arviolta tuhansia. Joitakin kymmeniä niistä on telineissä ympäri Pekkalan ja tämän puolison Urpo Pekkalan kotia. Yläkerran ateljeessa niitä on kymmeniä lisää.

Virpi Pekkala on piirtänyt kortteja pienestä asti, mutta kuvittaja hänestä ei pitänyt tulla.

Nuorempana Pekkala oli töissä ensin somistajana, sitten mainostoimistossa.

”Mutta ei siellä saanut piirtää.”

Aluksi Pekkala nipisti aikaa piirtämiselle yöunista. Lopulta 1980-luvun alussa hän uskalsi jättäytyä pois päivätyöstä täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Pekkala oli tottunut piirtämään öisin, ja häneltä kesti pitkään oppia kääntämään piirtämisrytmi toimistotyöaikaan.

Pari vuotta myöhemmin puoliso Urpokin alkoi työskennellä Pekkalan yrityksessä. Hän hoitaa yrityksen juoksevia asioita, jotta Virpi voi keskittyä piirtämiseen.

”Työnjako on edelleen se, että minä piirrän ja Upi ajattelee”, Pekkala sanoo.

Pekkalan työ ei rajoitu vain joulu- ja onnittelukortteihin. Erityisen mieluista on ollut postimerkkien tekeminen. Niitä Pekkala on piirtänyt 12. Lisäksi hän on kuvittanut esimerkiksi adventtikalentereita, astioita, serviettejä ja Laura Voipion kirjoittaman Karoliina-lastenkirjasarjan.

Vaikka Pekkalat asuvat kirjaimellisesti kuvankauniissa postikorttimaisemissa Espoon Suvisaaristossa, ei Espoo juuri näy Virpi Pekkalan tuotannossa.

Helsingistä tuttuja paikkoja ja maamerkkejä postikorteista sen sijaan löytyy. Havis Amandan ja remontista valmistuneen Olympiastadionin tunnistaa ulkopaikkakuntalainenkin.

Koronavirustilanne näkyy myös Pekkalan tuotannossa tänä vuonna, samoin remontista valmistunut Olympiastadion.­

”Helsinki näkyy korteissa, koska olen syntynyt Stadissa”, Pekkala kertoo.

Pekkalat muuttivat tyttärensä kanssa Helsingin Pohjois-Haagasta Espoon Eestinmalmille vuonna 1975. Suvisaaristoon pariskunta muutti 15 vuotta sitten, mutta työhuone jäi Eestinmalmille.

Täysin huomiotta 45 vuotta Espoossa ei ole jäänyt Pekkalan tuotannossakaan. Ainakin Espoon tuomiokirkko on päätynyt kuvitukseen, samoin arkielämässä, esimerkiksi Espoonlahden uimahallissa, tavattuja hahmoja.

”Kuntosalilla yksi herra kerran kysyi, että oletko ottanut minusta mallia. Olin huomaamatta piirtänyt kortin, jossa oli hänen näköisensä hahmo.”

Pekkalan kaikkien aikojen myydyimmän joulukortin värimaailma on hillityn harmaa. Siinä punanuttuinen tonttulauma ei ilakoi eikä enkelten kuoro laula.

Sen sijaan yksinäinen enkeli istuu kivikirkon portailla kyllästynyt ilme kasvoillaan. Kortin nimi, Suntio myöhässä, paljastaa, ketä enkeli odottaa.

Jokaiseen Pekkalan korttiin on painettu kääntöpuolelle myös kortin nimi. Nimiin tiivistyy Pekkalan mukaan ajatus siitä, ettei pelkkä kaunis kuva riitä – kuvassa pitää olla myös jokin vitsi.

”Se alkoi huumorista. Ajattelin, että kun kaikilla suurilla taideteoksilla on aina nimi, miksi ei postikorteillakin voisi olla.”

Korteissaan Pekkala havainnoi myös ajankohtaisia ilmiöitä. Takavuosina hän piirsi kortin sauvakävelijöistä. Myöhemmin ilmetty korttikolmikko sauvakäveli kauppareissulla vastaan. Koronavuonna myös kasvomaskit pääsivät joulukortteihin.

Tontut suojautuvat tänä vuonna maskein.­

Suomalaisista taiteilijoista ainakin Alvar Aalto ja Jean Sibelius ovat saaneet omaa nimeään kantavan säätiön ja seuran. Myös Virpi Pekkalan taiteen ystävät ovat järjestäytyneet yhdistykseksi, jonka nimi on Virpi Pekkala -kerho ry.

Kerho sai alkunsa vuonna 2003, kun joukko Pekkalan taiteen ystäviä tuli postimerkkimessuilla kysymään, mitä Pekkala ajattelisi, jos he perustaisivat hänen nimeään kantavan yhdistyksen.

Pekkala ei kieltäytynyt. Varsinaiseksi fanikerhoksi yhdistyksen jäseniä on tosin vaikea mieltää.

”Kerholaiset ovat hirveän mukavia ihmisiä, ja heistä on tullut hirveän hyviä ystäviä. He ovat myös hyviä poliiseja. He huomaavat, jos kortissa on jokin pielessä, ja heiltä tulee myös paljon aiheideoita”, Pekkala sanoo.

Koska kerholaiset tuntevat Pekkalan tyylin, he huomaavat toisinaan myös sen, jos tämän töitä on kopioitu luvatta. Kerran tekijänoikeusrikkomus huomattiin leipäpussin kyljessä.

Perinteiset pikkujoulut kerholaisten kanssa jäivät tänä vuonna väliin koronaviruksen vuoksi. Jokajouluiset joulukortit Pekkala kuitenkin lähetti kaikille 130 kerholaiselle.

Suomalaisten muuttuneet joulukorttitottumukset näkyvät myös Virpi Pekkalan työssä. Takavuosina Pekkaloiden joulunalusaika kului kaupoissa, sillä he kävivät itse viemässä kortit kauppojen hyllyihin. Pääkaupunkiseudun lahjatavarakauppojen, kirjakauppojen ja tavaratalojen kiertämiseen kului helposti koko päivä.

Nykyään myyntipisteitä on vähemmän. Pekkala myös piirtää aiempaa vähemmän. Kortteja syntyy tosin edelleen pari–kolmekymmentä vuodessa.

Kortteja myös lähetetään vähemmän. Kymmenen viime vuoden aikana pelkästään joulukorttien määrä on vähentynyt alle puoleen aiemmasta. Se harmittaa Pekkalaa.

”Toivon, että nähtäisiin korttien uusi tuleminen. Nyt korttien lähettäminen on tullut niin kalliiksi, ja postimaksu maksaa jo enemmän kuin itse kortti.”

Silloin kun Pekkala on joulun kotona, hän piirtää myös jouluaattona.­

Siitä huolimatta Pekkalat lähettivät yhdessä tänä jouluna toista sataa korttia. Se on perinne.

Toinen perinne on joulun viettäminen tyttären perheen kanssa. Tämä asuu Tukholmassa, ja koronatilanteen vuoksi visiitti näyttää jäävän tänä jouluna väliin.

”Jos joulu vietetään kotona, aika usein piirrän jouluaattona. Huviksenikin.”