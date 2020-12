Kaupunki on päättänyt luopua Kehä I:n alikulkutunnelissa olevista saarekkeista Tapiolassa. ”Ne ovat hankalat ja vaaralliset”, sanoo projekti-insinööri Anna Jokinen.

Tältä risteys näytti elokuussa 2019. Silloin risteys oli kahdesta suunnasta merkitty kiertoliittymäksi. Tunnelista tultaessa kiertoliittymäopasteita ei ollut. Liikennemerkit ja risteyksen keskellä oleva kiveys on sittemmin poistettu.­

Ensin lähtivät kiertoliittymästä kertovat liikennemerkit. Sen jälkeen poistettiin keskisaareketta ympyröivä kiveys. Jäljelle jäivät vain istutukset, jotka suojattiin lauta-aidalla. Nyt nekin poistetaan.

Näin pyöräilijöitä Kehä I:n alikulussa Tapiolassa kummastuttaneet kiertoliittymän ja risteyksen välimuodot jäivät lopullisesti historiaan.

”Ne olivat hankalia ja vaarallisia. Itsekin pyöräilin siitä, eivätkä ne ainakaan lisänneet turvallisuutta”, sanoo projekti-insinööri Anna Jokinen Espoon kaupungilta.

Alunperin risteysjärjestelyjä perusteltiin nimenomaan turvallisuudella. Keskelle risteystä kiveyksestä ja istutuksista tehty koroke sekä liikennemerkit asennettiin paikalleen Kehä I:n alittavan jalankulku- ja pyöräily-yhteyden valmistumisen yhteydessä kesällä 2019.

”Ajatus on se, että kun se on hankala risteys alamäen päässä, että kiertoliittymä hillitsisi vauhtia. Sitä, jääkö se virallisesti kiertoliittymäksi, ei ole päätetty vielä. Liikennemerkit ovat työmaa-aikainen järjestely”, rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare kertoi HS Espoolle elokuussa 2019.

Risteysjärjestelyt ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä. Kyseessä on yhdistetty kävely- ja pyörätie, eli jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat kadulla sekaisin. Sen lisäksi tie on kapea, alamäki alikulkuun jyrkkä ja näkyvyys huono. Risteyksien keskellä olevat rakennelmat pienensivät entisestään väistämiseen käytössä olevaa tilaa.

”En pidä saarekkeita hyvänä ratkaisuna. Kehä I:n alikulkutunnelissa on muutenkin huono näkemä. Siinä on aika pieni tila kohdata vastaantulijaa”, Jokinen sanoo.

Jatkossa Kehä I:n alikulun risteyksiä aiotaan selkeyttää muun muassa maalamalla asvalttiin opasteita.

Pyöräteiden risteysten keskelle tehtyjä rakennelmia on Espoossa muuallakin, esimerkiksi Olarissa ja Leppävaarassa.

Monet pyöräilijät pitävät risteysten keskellä olevia rakennelmia vaarallisina muun muassa sen takia, että ne tekevät risteyksistä sekavia ja erottuvat pimeällä tummasta asvaltista huonosti. Pääkaupunkiseudun pyöräilijöitä edustava Helsingin polkupyöräilijät on vaatinut Espoota poistamaan rakennelmat risteyksistä.

Nyt tehty päätös koskee kuitenkin vain Kehä I:n alikulun risteysten rakennelmia. Periaatepäätöstä kaikista vastaavista rakennelmista luopumisesta ei ole tehty.

”Muistakin vastaavista järjestelyistä on keskusteltu ja niistä on tullut kaupungille palautetta. Keskusteluissa on noussut esille, että ne vaikuttavat sujuvuuteen ja turvallisuuteen, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty”, Jokinen sanoo.