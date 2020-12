Jani Raskulta varastettiin Espoossa niin uniikki auto, että sitä on käytännössä mahdotonta piilottaa katseilta – ”Tuntuu epätodelliselta”

Jani Rasku pysäköi entisen sotilasajoneuvon Motonetin pihalle, sitten se katosi. Nyt somessa on menossa jahti uniikin auton löytämiseksi.

Espoossa on kateissa auto, joka on hyvin harvinainen näky Suomessa. Kyseessä on Jani Raskun omistama Yhdysvaltain armeijan entinen ambulanssi.

Raskun mukaan auto katosi Espoon Hannuksen Motonetin parkkipaikalta viime viikon maanantaina. Alkuun hän yritti selvittää, olisiko kaupunki mahdollisesti hinannut auton pois.

Näin ei kuitenkaan ollut käynyt, joten hän teki lauantaina poliisille rikosilmoituksen autovarkaudesta.

”Tuntuu epätodelliselta, että se on varastettu”, Rasku sanoo.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta vahvistetaan, että asia on heillä selvityksessä. Muuta aiheesta ei voida vielä lausua.

Rasku on etsinyt autoa myös sosiaalisen median avulla, ja aiheeseen liittyviä päivityksiä onkin jaettu runsaasti viime päivien aikana.

”Vinkkejä on tullut paljon. On ollut sydäntä lämmittävää, miten avuliaita ihmiset ovat olleet.”

Hänen mukaansa auto on ainoa laatuaan Suomessa. Siksi onkin erikoista, että mahdolliset varkaat ovat valinneet juuri sen kohteekseen.

Jani Raskun mukaan auto on Yhdysvaltain armeijan entinen ambulanssi. Armeija ei ole paljastanut tarkkoja tietoja esimerkiksi siitä, missä ajoneuvoa on käytetty.­

”Jos minun olisi pakko varastaa auto, niin luultavasti valitsisin sellaisen, joka ei erotu joukosta”, hän pohtii.

Vuodelta 1985 peräisin oleva ambulanssi on ollut Raskun omistuksessa muutaman vuoden ajan. Se ei ole ollut hänellä juurikaan käytössä, vaan autosta on ollut tarkoitus tehdä safariauto.

Ajoneuvon arvoa on hänen mukaansa vaikea arvioida, sillä niitä on niin vähän. Hän itse vaihtoi ambulanssiin kaksi muuta autoa.

”Se on ollut lapsesta asti unelma-autoni. Se on mielestäni kaikista autoista upein.”