Espoossa on seurattu kymmenen liito-oravan liikkeitä radiopantojen avulla. Seurannassa kävi ilmi, että oravat pysyttelivät aika pienellä alueella. ”Näyttää siltä, että liito-oravalle riittää pienikin laadukas metsälaikku, jos siitä on hyvät kulkuyhteydet”, sanoo ympäristöasiantuntija Laura Lundgren.

Pieni metsikkö, jossa on sopivia puita ja josta on tarvittaessa hyvät yhteydet muihin metsäalueisiin, se näyttäisi riittävän liito-oravalle.

Tämä kävi ilmi Suur-Tapiolan alueella tehdyssä kartoituksessa, jossa seurattiin vuoden ajan kymmenen liito-oravan liikkeitä radiopantojen avulla.

”Seurannan aikana liito-oravat liikkuivat hyvin pienellä alueella. Seurannassa paikannettiin yksittäisiä selkeitä puuryhmiä, joissa ne tykkäsivät olla”, kertoo ympäristöasiantuntija Laura Lundgren Espoon ympäristökeskuksesta.

”Näyttää siltä, että liito-oravalle riittää pienikin laadukas metsälaikku, jos siitä on hyvät kulkuyhteydet.”

Koiraat liikkuivat naaraita laajemmalla alueella. Tämä johtui siitä, että koiraat saattoivat kulkea pitkiäkin matkoja etsiessään naaraan pesäkoloa. Muun muassa tämän takia yksittäisten, liito-oraville sopivien metsiköiden välillä on oltava hyvät kulkuyhteydet, Lundgren muistuttaa.

Liito-oravasta tehtyjä havaintoja Tapiolan Hakalehdossa. Vihreät pallot osoittavat kohtia, joihin liito-orava on seurannan aikana paikannettu.­

Liito-oravasta tehtyjä havaintoja Ruukinrannassa. Vihreät pallot osoittavat kohtia, joihin liito-orava on seurannan aikana paikannettu.­

Seurannan perusteella näyttää siis siltä, että liito-orava voi viihtyä ja elää hyvin ihmisten läheisyydessä. Yksi liito-orava esimeriksi eli puissa, jotka reunustivat koirapuistoa. Liito-oravia ei myöskään vaikuta häiritsevän valot tai metsässä kulkevat reitit.

”Kaupunkisuunnittelun kannalta se on hyvä tieto, että laadukkaat pienet metsät ovat liito-oraville riittäviä”, Lundgren sanoo.

Paino on sanalla laadukkaat. Liito-oravalle ei nimittäin riitä mikä tahansa pieni metsäalue. Metsikön puuston pitää olla monipuolista ja siellä pitää olla liito-oravalle sopivia koloja.

”Rakentamisen yhteydessä ei voi tehdä vaihtokauppaa, jossa säästetään samasta metsästä toinen kohta ja oletetaan, että liito-orava siirtyy sinne. Liito-oravalle on todella tärkeää, millaisia metsikön puut ovat.”

Seurannan perusteella Suur-Tapiolassa näyttäisi olevan paljon kaupunkiliito-oraville sopivia metsikköjä. Itseasiassa kaupungista saattaa löytyä jopa paremmin liito-oraville sopivia puita kuin yksipuolisista talousmetsistä.

”Talousmetsien ongelma liito-oravan näkökulmasta on niiden tasaikäisyys ja yksipuolisuus. Kun on pohdittu, miksi kaupungeissa on niin paljon liito-oravia, niin se voi johtua siitä, että kaupungeissa voi olla monipuolisempaa metsää. Täällä on raitoja, haapoja ja leppiä, joita ei niin paljoa kasva talousmetsissä.”

Muutaman vuoden takaisen selvityksen mukaan Espoossa on noin 800 liito-oravaa, ja ne ovat levittäytyneet melko tasaisesti eri puolille kaupunkia.

Marraskuussa päättyneen radiopantaseurannan toteutuksesta Suur-Tapiolassa vastasivat Ympäristöpalvelut Yrjölä ja Luontoselvitys Metsänen.

Vuoden seurannan aikana liito-oraville ehti tapahtua kaikenlaista. Kaksi liito-oravista kuoli seurannan aikana, yhden panta löydettiin maasta ja yhtä liito-oravaa ei löydetty enää sen jälkeen, kun sille oli asennettu panta.

Radiopantaseuranta tehtiin osana Metsähallituksen koordinoimaa isompaa hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa liito-oravan suojelua. Hankkeeseen kuuluu myös luontokeskus Haltiassa esillä oleva liito-oravanäyttely sekä helmikuuhun asti avoinna oleva verkkokysely, jossa kartoitetaan asukkaiden liito-oravahavaintoja sekä asukkaille tärkeitä lähiluonto- ja virkistyskohteita.