Presidentti Kekkosella oli tärkeä tehtävä Dipolin kunniatalonmiehenä. Virkamerkkien lisäksi hän sai Dipoliin oman siivouskomeron, jonka kohtalo on mysteeri.

”Urho Kaleva Kekkonen, Suomen tasavallan presidentti, tekniikan tohtori h.c., on hakemuksesta nimitetty teekkareiden Dipolin kunniatalonmieheksi. Nimitys on tunnustuksena siitä mielenkiinnosta, jota hakija puolisoineen on osoittanut teekkareiden pyrkimyksiä kohtaan toimimalla Dipolin rakennustyön suojelijana.

Kunniatalonmiehen arvomerkit ovat siivouskaapin avain ja teekkarien laulukirja, joita tulee virantoimituksessa mukana kantaa. Kunniatalonmiehen perinteellisenä tehtävänä on avustaa vain pahimpina lumentulopäivinä. Kutsun tehtäviä hoitamaan esittää jämeräpartainen insinööri.”

Helsingin Sanomat kertoi presidentin uudesta kunniatehtävästä 27. helmikuuta 1967.­

Näillä sanoilla nimittivät Otaniemen teekkarit presidentti Kekkosen vastavalmistuneen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntatalon eli Dipolin kunniatalonmieheksi vuonna 1967.

Kekkonen sai kunniatehtävänsä merkiksi paitsi yllä olevalla tekstillä varustetun Kunniatalonmies-kirjan, myös muun muassa teekkarien laulukirjan ja siivouskomeron avaimen.

Kekkonen muuraa Teknillisen korkeakoulun peruskiveä marraskuussa 1962. Vieressä rehtori Jaakko Rahola.­

Kekkonen oli Otaniemen Teekkarikylässä lähes vakiovieras, olihan presidentti muurannut Teknillisen korkeakoulun peruskivenkin. Kunniatalonmiehen tehtävä oli tälle uurastukselle luontevaa jatkoa.

Eivätkä Kekkosen juhlavat tehtävät Dipolissa tähän lopu. Seuraavana vuonna presidentti oli paikalla käynnistämässä Käpyä, Reijo Perkon ja Heikki Koivikon avautuvaa taideteosta.

Alumiinista valmistettuun Käpyyn oli asennettu jännittävä mekanismi: kun koneeseen pudottaa markan kolikon, kävyn suomut aukeavat ja alkaa minuutin mittainen ääni- ja valoshow.

Tilaisuuteen toi oman lisänsä se, että teos oli valmistunut vasta juuri ennen avajaisia. Tekijöidensä onneksi tämä ”teekkareiden pysyväksi tunnukseksi” luotu teos ei pettänyt presidentin valvovien silmien alla.

Kekkosen ja teekkarien suhteesta kerrottiin lehdissä läpi vuosien. Syyskuussa 1976, kun Dipolin avajaisista oli kulunut kymmenen vuotta, kävivät kunniatalonmiehensä virkamerkkien tilasta ”syvästi huolestuneet” teekkarit vierailulla Tamminiemessä.

Presidentti sai kiitokset toimistaan virassa sekä ylioppilaskunnan uusitun laulukirjan ensimmäisen kappaleen. Vierailla oli mukanaan käytännöllisempikin lahja, upouusi ja erikoisen kookas lumilapio, jolla kelpaisi tehdä lumitöitä.

Virkamerkkien kunnosta pidettiin siis huolta. Mutta miten oli kunniatalonmiehen siivouskomeron laita?

Se on jo vaikeampi kysymys. Komero mainitaan useammassakin eri lähteessä. Tiedon voisi vahvistaa jopa Norjan kuningas Harald V. Vuonna 1967 Kekkonen nimittäin esitteli kunniatalonmiehen arvomerkkejään Otaniemessä vierailulla olleelle kruununprinssille.

Komeron mainitsee muistelmissaan Teekkarikylän legendaarinen johtaja Ota-Ossi eli Ossi Törrönen, mutta komeron tarkkaa paikkaa hän ei kerro.

Presidentti Kekkonen tutustumiskäynnillä Dipolissa 1966.­

Komeron kohtalo ja sijainti ovat hämärän peitossa. Onneksi Otaniemestä löytyy asiantuntijoita joka lähtöön.

Aalto-yliopistokiinteistöjen toimitilapäällikkö Jukka-Pekka Salmisto ja Polyteekkarimuseon väki löytävät oven, jonka takana Kekkosen lumilapiota ja muita tykötarpeita on ehkä säilytetty.

Tummanpuhuva puuovi sopisi hyvin kyseiseen aikakauteen ja Luolamiesten häämarssiksikin kutsuttuun rakennukseen. Ovi näkyy myös vanhoissa kuvissa Dipolin aulassa.

Polilta eli vanhalta ylioppilaskunnantalolta Helsingistä tuotu ovi on ollut museon hallussa jo jonkin aikaa. Nyt se on käytössä vessanovena. Ovi on merkattu kokoelmiin Polin ovena, Kekkosesta ei löydy mainintaa.

Onko tämä sittenkään oikea ovi?

Polyteekkarimuseon puolelta etsitään vielä vanhempaa väkeä, joka saattaisi muistaa oven. Mukaan etsintöihin pyydetään myös Kansallismuseo, jonka väki hälyttää apuun Urho Kekkosen arkiston edustajan.

Tietoa tältä tikkaremmiltä löytyy niin Urho Kekkosen tien kyltistä, jonka teekkarit varastivat Dipoliinsa, kuin presidentille omistetusta luudastakin.

Tarkkoja tietoja komerosta vaan ei löydy.

Etsintöjä vaikeuttaa komeron kunniakkaiden aikojen jälkeen kuluneiden vuosien määrä ja Dipolissa sittemmin tehdyt mittavat remontit.

Toimitilapäällikkö Salmisto löytää Dipolin käytävältä silti komeron, joka vihjeiden perusteella voisi olla kuuluisa siivouskomero. Oven takana on sopivasti lumilapiokin. Vanhat pohjapiirustukset paljastavat kuitenkin, että tämä komero tuskin on se oikea, sillä tila on avattu vasta myöhemmässä remontissa.

Yksi mahdollinen paikka Kekkosen komerolle on Luolamies-yökerhon ja muun rakennuksen erottanut väliseinä. Tähän komeroon ei enää voi käydä kurkkimassa, sillä seinä purettiin 1980-luvun lopulla yökerhon lopetettua.

Selvitystyön päätteeksi Kekkosen komero on suurempi mysteeri kuin tuskin kukaan osasi odottaa. Vihjeitä, veikkauksia ja vesiperiä riittää, mutta varmaa tietoa ei ole.

Näitkö Kekkosen kaivavan lumilapiotaan tai huomasitko kunniatalonmiehen esittelevän komeroaan vieraille? Kerro siitä meille sähköpostitse osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi