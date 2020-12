Anette ja Juha-Matti Raunio tekivät nokkelan juomakombon illalliskutsujen innoittamana ja perustivat sen ympärille yrityksen. Miksi firma menestyy paremmin Ruotsissa kuin Suomessa?

Joulupäivä vuonna 2012 oli kaikin puolin tavallinen.

Anette ja Juha-Matti Raunion kotiin Espoon Tapiolaan oli saapunut läheisiä viettämään juhlapyhää, kuten edellisenä päivänäkin.

Oli vain yksi pulma: Kenenkään ei oikeastaan tehnyt mieli glögiä, vaikka juoma kuuluu joulunviettoon. Sitä oltiin lipitetty jo viikkojen ajan.

Silti Anette Raunio päätti vielä yrittää glögin tarjoamista, mutta erikoisella reseptillä höystettynä. Hän oli maistanut ravintolassa glögitiivisteen ja kuohuviinin kylmää sekoitusta, joka tuli joulupäivänä mieleen.

”Oli sellainen olo, että nyt täytyy tarjota jotain muuta. Vieraathan sitten ihastuivat juomaan todella paljon”, Anette Raunio kertoo.

Juoma teki vieraisiin niin lähtemättömän vaikutuksen, että se hallitsi loppuillan keskustelua.

”Siinä sitten aloimme naureskella, että tällainen tuote pitäisi olla valmiina. Se olisi vaihtoehto glögille.”

Vieraiden voimakas reaktio antoi kimmokkeen bisnesidealle. Syntyi glögikuohuviini Glöet, joka on hullaannuttanut erityisesti ruotsalaiset.

Ihan heti uutuusjuoma ei ilmestynyt markkinoille. Ensimmäinen Glöet-pullo myytiin Alkossa vuonna 2015.

Sitä ennen täytyi kehittää sopiva resepti, johon meni lopulta vuosia.

Glögikuohuviini Glöetistä on muotoutunut Anette Rauniolle kokopäivätyö.­

”Löysimme Antti Rinta-Huumon auttamaan reseptin kehittämisessä. Punainen Glöet, eli ensimmäinen tuote, on kahdestoista resepti”, sanoo Juha-Matti Raunio.

”Me olimme jo kahdeksannen version kohdalla sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä”, Anette Raunio naurahtaa.

Rinta-Huumo on muun muassa Viini-lehden asiantuntija, ja hän on Glöetiä valmistavan pienyrityksen kaikkien tuotteiden reseptien takana.

Ensimmäistä glögikuohuviiniä kehitettiin aluksi punaviinin pohjalta, mutta se ei toiminut.

”Antti sanoi heti, että tämä on todella haastavaa. Glögi lämmitettynä antaa paljon anteeksi”, Anette Raunio sanoo.

Glögikuohuviini on tarkoitus juoda kylmänä, kuten perinteinen kuohuviinikin.

Lopulta pohjaviiniksi päätyi espanjalainen roseeviini, jossa oli ”sopivan vähän makua”. Viini ei saanut maistua liikaa, sillä siihen laitetaan paljon jouluisia mausteita ja se hiilihapotetaan.

”Moni ei myöskään lähtenyt tällaiseen mukaan, koska omaa arvokasta viiniä ei haluttu sekoittaa.”

Reseptin kehittäminen oli kaikista vaikein osuus, sanovat Rauniot. Heillä molemmilla on työkokemusta markkinoinnista ja brändäämisestä, joten esimerkiksi pullon ulkoasun suunnitteleminen oli helpompaa.

Juha-Matti Raunio työskentelee yhä mainostoimistossa, ja hän auttaa pariskunnan perustaman Von Elk -nimisen yrityksen kanssa iltaisin ja viikonloppuisin. Päävastuu yrityksestä on kuitenkin puolisolla Anette Rauniolla.

Hän jätti kesäkuussa 2018 työnsä NRJ Finlandin maajohtajana pyörittääkseen yritystä yksin täyspäiväisesti.

Yritys kertoo nykyään Ruotsissa ylpeästi olevansa Suomesta. ”Rinta rottingilla voidaan olla”, sanoo Anette Raunio.­

”Mietimme päätöstä aktiivisesti puolen vuoden ajan. Emme me missään vaiheessa ajatelleet, että tästä tulisi päivätyö. Uratavoitteet olivat muualla”, Anette Raunio sanoo.

Glöetin tilanne Ruotsissa alkoi kuitenkin näyttää vahvalta, ja kysyntää oli paljon. Pian yritys sai ely-keskukselta tukea kansainvälistymiseen, minkä ehtona oli, että yhden yrittäjän täytyy olla mukana siinä itse.

”Tuli sellainen olo, että on pakko katsoa tämä täysillä. Muuten jäisi vaivaamaan, olisiko tästä tullut suurempi juttu.”

Sitten alkoi tapahtua.

”Asiat lähtivät Ruotsissa isosti käyntiin sen jälkeen, kun Anette lähti tähän täyspäiväisesti”, Juha-Matti Raunio sanoo.

”Hienointa oli, kun Elle Mat & Vin -lehti uutisoi, että ”stoppa pressarna” eli pysäyttäkää painokoneet: nyt tulee vihdoin kupliva glögi”, hän jatkaa.

Pullot loppuivat sesongin aikana kaupoista kesken, ja mediahuomio glögikuohuviinin ympärillä oli innostunutta.

”Mediaosumia tuli kymmenittäin, ja vierailin radion aamuohjelmassa. Silloin huomasi, ettei kansainvälistymistä voi tehdä toisen päivätyön ohella”, Anette Raunio sanoo.

Tänä vuonna punainen Glöet on saatavilla Ruotsin kaikista Systembolagetin 447 myymälästä. Systembolaget on Suomen Alkoa vastaava yritys.

Suomessa samaa kuplivaa glögiä saa Alkon 55 myymälästä. Maailmalla sitä myydään myös Englannissa sekä tänä vuonna ensimmäistä kertaa Norjassa ja Saksassa. Tosin Saksassa tuote on glühwein-tyyppinen, mikä sopii paremmin maan perinteisiin.

Raunioiden mukaan yrityksen myynnistä 80 prosenttia tulee ulkomailta, suurin osa nimenomaan Ruotsista.

Miten pieni suomalaisyritys on tehnyt vaikutuksen juuri ruotsalaisiin?

Asiaan vaikutti se, että ruotsalaiset ottivat juoman ilolla vastaan, mutta myös kulutustottumukset, arvelee Anette Raunio.

”Suomessa saatetaan ostaa glögikuohuviini ja sitten odottaa, että joulu tulee. Pullo avataan vasta aattona.”

”Ruotsalainen taas ostaa juoman jo tulevaa viikonloppua varten ja ajattelee, että ’hei tämähän on uutuus, ostan viisi pulloa’. Siellä myös satsataan paljon nautiskeluun.”

Perheeseen kuuluvat myös pariskunnan kaksi kouluikäistä lasta sekä kuvassa näkyvä Hugo-kissa.­

Ruotsissa kiinnostusta on herättänyt myös se, että tuote on naapurimaa Suomesta. Alkuun Rauniot miettivät, pitäisikö tuotteen suomalaistaustaa häivyttää ja sanoa sen olevan skandinaavinen – ihan vain sen takia, ettei myynti heikkenisi.

”Onhan se hauska asetelma, että he ovat juoneet glögiä pidempään ja yhtäkkiä suomalaiset tuovat sinne tällaisen uuden glögikategorian”, Juha-Matti Raunio sanoo.

”Meille kuitenkin sanottiin, että sanokaa ylpeästi, että olette Suomesta”, hän kertoo.

”Rinta rottingilla voidaan olla”, Anette Raunio myötäilee.

Mutta merkittävin syy Ruotsissa menestymiseen on heidän mukaansa tuotteen saatavuus.

On juoma mennyt hyvin kaupaksi Suomessakin, ja kilpailijoita on ilmestynyt markkinoille. Paras myyntivuosi oli 2016, kun tuotetta sai koko maan Alkoista.

Raunioiden mukaan Suomessa kausituotteiden saatavuudesta päättää Alkon makuraati, kun Ruotsissa se perustuu käytännössä tuotteen myyntiin.

”Meidän tuotteen osalta on harmi, että tuotteet maistetaan raadissa lämpimänä”, Anette Raunio sanoo.

”Me ei missään nimessä neuvota kuluttajia tekemään näin Glöetin kanssa, vaan tuote pitäisi nauttia mahdollisimman kylmänä. Laitan välillä itse jopa jäämurskaa tai jääpalan juoman sekaan.”

Hän arvelee, että tuotteen maistamisella huoneenlämpöisenä on vaikutusta makutestissä menestymiseen.

”Siihen me emme toki voi itse oikein vaikuttaa.”

Tänä vuonna murheita on tuonut koronaviruspandemia, kuten monelle muullekin yritykselle.

Skumppajoogat ja muut tapahtumat täytyi perua, eikä tuotteen myyminen Tanskaan ollut vielä mahdollista. Glögikuohuviini on yhä sen verran erikoinen uutuus, että se täytyy myydä kasvotusten.

Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli noin 320 000 euroa. Anette Raunio arvelee liikevaihdon kasvavan tänä vuonna, mutta tulos jää huomattavasti edellisvuosia pienemmäksi. Yritys satsaa nyt markkinointiin, mikä vie paljon rahaa.

”Haluamme, että juomasta tulee perinne. Uutuudella saa ihmiset kokeilemaan, mutta pito on vaikeampaa.”

Jos jokin on varmaa, niin se, että glögikuohuviinistä on tullut perinne ainakin Raunioiden lähipiirissä. Eivät he muuta varmaan enää uskaltaisi juodakaan, pariskunta arvelee.

”Usein sanotaan, että jos joku tuote pärjää, niin muut ovat kateellisia. Meillä ei ole ollut yhtään sellaista. Ihmiset ovat auttaneet tosi paljon”, Juha-Matti Raunio sanoo.

Samoilla linjoilla on Anette Raunio.

”Todella ihanasti läheiset ja muut ihmiset sosiaalisen verkoston ympärillä ovat laittaneet viestiä, että ’vitsi miten mieletön tarina’. Sitä kautta monet tutut ovat maistaneet ja ostaneet tuotetta.”