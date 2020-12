105 lapsen päiväkodilla on pysäköintipaikkoja lasten viemistä tai noutoa varten vain kaksi.

Espoon Suurpellon päiväkotia käyvien lasten vanhemmat ovat kummissaan alueen erikoisista liikennejärjestelyistä. Alueella oleva rakennustyömaa on myllännyt liikennejärjestelyt uusiksi.

Lasten vieminen ja hakeminen koettelee vanhempien kärsivällisyyttä, koska siihen tarkoitukseen merkittyjä, 15 minuutin pysäköinnin sallivia paikkoja on vain kaksi.

Espoolainen Toni Kivinen kuljettaa päivisin kahta lastaan päiväkotiin ja takaisin. Hän kertoo, että etenkin aamuista on tullut stressaavia. Päiväkoti-ikäiset on pakko viedä sisälle asti, mutta parkkiruutuja ei kerta kaikkiaan ole. Viereisillä kaduilla kadunvarsipaikkoja on hyvin rajoitetusti.

”Päiväkodin viereen rakennetaan uutta kerrostaloa, ja liikenne on ikään kuin lähtökohtaisesti suunniteltu huonosti. Työmaan ympärillä on esimerkiksi rekkaliikennettä. Aamuisin voi joutua varautumaan siihen, että ruuhka-aikaan seistään sitten siinä autojonossa”, Kivinen sanoo.

Pahin ruuhka on aamukahdeksan ja puoli yhdeksän välillä. Osa päiväkotilasten vanhemmista pysäköi autonsa kadun kääntöpaikalle vain siksi, ettei pysäköintipaikkoja ole. Kääntöpaikalle pysäköityjen autojen letka taas tukkii sekä kääntöpaikan että kapeaa katua vielä entisestään.

”Autolla liikkuvan näkökulmasta toivon, että kääntöpaikka purettaisiin ja sen tilalle rakennettaisiin vaikka viuhkaan 4–8 viidentoista minuutin pysäköinnin sallivaa parkkipaikkaa”, Kivinen sanoo.

Suurpellon päiväkodin varhaiskasvatusyksikön johtaja Liisa Parrila tietää ongelmasta. Kaksi pysäköintipaikkaa on liian vähän, kun päiväkodissa on 105 lasta.

”Tiedän, että kun tätä järjestelyä on suunniteltu, on ajateltu ratkaisuna sitä, että noin sadan metrin päässä on pysäköintipaikkoja, jotka on suunniteltu ympärivuorokautiseen pysäköintiin. Ne eivät kuitenkaan ole ihan päiväkodin vieressä, joten lapsen kanssa liikkuessa tilanne ei ole ideaali.”

Parrilan tiedossa on sekin, että osa vanhemmista on saanut pysäköintivirhemaksuja, kun auto on jätetty pikaista päiväkotiin tuomista varten kääntöpaikalle parkkiin.

Hän arvelee, että monia vanhempia harmittaa se, että pysäköintivirhemaksuja on kirjoitettu ahkerasti. Hän on kuullut tapauksista, joissa pysäköintisakkoja on kirjoitettu jopa silloin, kun vanhempi on pysäköinyt toiselle näistä 15 minuutin paikoista, mutta lapsen vieminen tai hakeminen onkin kestänyt 20 minuuttia.

”Voisi olla kohtuullista, että tässä tilanteessa, kun merkittyjä paikkoja lyhytaikaiseen pysäköintiin on vain kaksi, pysäköintivirhemaksuja ei annettaisi.”