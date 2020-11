Main ContentPlaceholder

Huippuarkkitehtien suunnittelema rakennus vaurioitui tulipalossa jo kolme vuotta sitten Tapiolassa – Espoo ei korjannut kattoa vaan paikkailee sitä nyt pressuilla

Tapiolassa sijaitsevan Aarnivalkean koulun ja siihen kuuluvan opettaja-asuntolan tulevaisuus on epävarma. Rakennusten odottaessa lopullista päätöstä kohtalostaan on kattoa on paikkailtu pressulla.

Aarnivalkean koulun opettaja-asuntola vaurioitui tulipalossa vuonna 2017. Kattoa on palon jälkeen paikattu suojapeitteellä.­

Aarnivalkean koulun opettaja-asunnon katolla lepattaa pressu. Tapiolassa sijaitseva opettaja-asuntola vaurioitui tulipalossa vuonna 2017, minkä jälkeen kattoa on paikkailtu vaihtuvilla pressuilla. Asuntola on ollut useamman vuoden tyhjillään. Miksi kattoa on suojattu vaihtuvilla pressuilla? Miksi palanutta kattoa ei esimerkiksi paikattu väliaikaisesti? Kyse oli kustannuksista, sanoo Espoon tilapalveluiden palvelutuotantopäällikkö Taneli Kalliokoski. Kun päätös katon paikkaamisesta pressulla tehtiin, oli ajatus, että opettaja-asuntola joka tapauksessa puretaan pian. ”Silloin ei ole haluttu käyttää enempää rahaa siihen, että olisi tehty purkuun menevään rakennukseen mittavampaa korjausta. Pyrittiin minimoimaan tarpeettomat kustannukset.” Kalliokoski aloitti tehtävässään vuonna 2018, joten hän ei ole ollut mukana tekemässä päätöstä katon paikkaamisesta pressulla. Jälkikäteen tarkasteltuna katon väliaikainen kunnostaminen olisi saattanut tulla pressuviritelmiä edullisemmaksi. ”Jälkiviisaus on hyvä laji sikäli, että siinä pystyy paremmin antamaan oikeita arvioita. Varmasti, kun nyt katsoo taaksepäin, olisi silloin kannattanut tehdä vähän laajamittaisempi korjaus. Mutta kukaan ei ole toisaalta silloin osannut arvioida, että prosessissa kestää niin kauan.” Pressua korjataan usein tuulisten päivien jälkeen. Kuva on lukijan ottama.­ Aarnivalkean koulurakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia ja se on ollut joitain vuosia tyhjillään. Nyt Aarnivalkean koulu toimii väliaikaisessa väistörakennuksessa alkuperäisen koulurakennuksen piha-alueella. Kaupunginvaltuusto päätti keväällä 2018, että Aarnivalkean koulurakennus puretaan. Tapiolasta purkulistalle päätyi myös Jousenkaaren koulu. Vuonna 1957 valmistuneen Aarnivalkean koulun ovat suunnitelleet tunnetut arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren. Rakennus on arvioitu maisemallisesti, historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi. Kaupunki neuvotteleekin nyt museoviranomaisten kanssa siitä, miten koulurakennuksen ja opettaja-asuntolann kanssa menetellään. ”Sitä ei olla tässä vaiheessa purkamassa. Meillä on museovirastoviranomaisten kanssa siitä keskustelut käynnissä, että mitä sille voi tehdä. Ensisijaista on saada museoviranomaisten kanssa yhteinen näkemys siitä, mitä rakennukselle voi tehdä ja onko se teknisesti mahdollista”, sanoo teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Aarnivalkean koulu valmistui vuonna 1957. Kuva on samalta vuodelta.­ Tapiolassa on muitakin arvokkaiksi arvioituja kohteita, joiden tulevaisuudesta kaupunki käy nyt keskusteluja museoviranomaisten kanssa. Näitä ovat muun muassa Tapiolan uimahalli sekä kulttuuritalon massiivinen remontti. Myös Jousenkaaren koulu on ollut mukana keskusteluissa. ”Meillä on hyvä keskusteluyhteys museoviranomaisten kanssa. Olemme koittaneet näitä kaikkia katsoa, että mitkä näistä on sellaisia, jotka pitää hoitaa ja millä tavalla. Emme halua vain tehdä jotakin päätöstä ja katsoa, valittaako museoviranomaiset siitä vai ei.” Esimerkiksi Jousenkaaren koulun kohdalla itse koulurakennuksen kohtalo on vielä auki, mutta huonokuntoisille, alunperin opettajien asunnoiksi rakennetuille rivitalolla kaupunki haki ja sai purkuluvan. Käykö Aarnivalkean koulun ja opettaja-asuntolan kanssa samalla tavalla? ”Käsittääkseni Aarnivalkeassa arvokas osa rakennuskokonaisuutta on koulurakennus itsessään. Opettaja-asuntolat eivät välttämättä ole suojeluarvoltaan samanlaisia. Toisaalta Jousenkaaren koulun asunnot olivat huonokuntoisempia kuin nyt tässä Aarnivalkean tapauksessa”, Isotalo sanoo. Päätöksiä Aarnivalkean koulun ja opettaja-asuntolan kohtalosta saadaan aikaisintaan ensi vuonna. ”Koitamme ensin saada Tapiolan keskeisten osien, kuten kulttuurikeskuksen ja uimahallin, osalta suunnittelua linjattua. Se tapahtuu toivottavasti jo heti ensi vuoden alkupuoliskolla. Sitten edetään Aarnivalkeaan”, Isotalo sanoo.