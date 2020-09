Historiallinen Åminnen kartano on seissyt vuosia tyhjillään. Nyt Espoo suunnittelee kaavaa, joka mahdollistaa pientalojen rakentamisen kartanon viereen.

Åminnen kartano on seissyt vuosia tyhjillään. Kuva on keväältä 2019.­

Vuosia tyhjillään olleen Åminnen kartanon alueella Espoon Kurttilassa alkaa vihdoin tapahtua.

1900-luvun alussa rakennettu Åminnen kartano oli asuinkäytössä aina vuoteen 2016 asti, jolloin silloiset vuokralaiset irtisanoivat sopimuksensa kaupungin kanssa. Pari viime vuotta kaupungin omistama arvorakennus on ollut tyhjillään.

Nyt kaupunki on käynnistämässä uuden asemakaavan laatimisen alueelle. Uuden asemakaavan tarkoituksena on muun muassa mahdollistaa kartanorakennuksen monipuolisempi käyttö.

Nykyisessä kaavassa Åminnen kartano on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Käytännössä se tarkoittaa, että rakennusta ei ilman kaavamuutosta ole voinut myydä esimerkiksi asuinkäyttöön. Kaava on velvoittanut, että rakennuksessa on oltava julkisen hallinnon tai julkisten palveluiden toimintoja.

Nyt tavoitteena olisi muuttaa kaavaa niin, että se sallisi kartanon käytön toimistoina, palvelukäytössä tai asuntoina – tai jopa kaikkea tätä yhtä aikaa.

”Sitä ei ole vielä sen tarkemmin päätetty, että jätetäänkö kaavaan mahdollisimman laaja käyttötarkoitus vai rajataanko sitä tarkemmin. Teoriassa on mahdollista, että kaavaa rajataan niinkin, että kartano jää vain asuinkäyttöön. Nyt tutkitaan, millainen toiminta alueelle sopii ja ei sovi”, kertoo alueen kaavoituksesta vastaava arkkitehti Sonja Sahlsten Espoon kaupungilta.

Toiveena on, että kaavan valmistuttua myös Åminnen myyntiä saataisiin edistettyä. Kartanon myynti on ollut kaupungin puheissa jo pitkään.

Suojeltu kartano on tarkoitus myydä kunnostusvelvoitteella. Aiemmin tänä kesänä myyntiin tuli niin ikään kaupungin omistama, lähellä Åminnen kartanoa sijaitseva Juppin tilan päärakennus.

Samassa kaavassa käsitellään myös kahta Åminnen kartanon vieressä sijaitsevaa tonttia, jotka ovat molemmat kaupungin omistuksessa.

Toisella tontilla sijaitsee alunperin tehdastyöläisten asunnoksi rakennettu Uraali. Nykyisessä kaavassa Uraali on merkitty suojeltavaksi, mutta huonoon kuntoon päässyt rakennus sai purkuluvan pari vuotta sitten.

Uuden kaavan tarkoituksena on mahdollistaa uusien pientalojen rakentaminen kaupungin omistamille tonteille.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä 20. lokakuuta asti. Varsinainen kaavaehdotus laaditaan sen jälkeen. Tavoitteena on, että kaavaehdotus olisi kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä ensi vuoden aikana.