Tuntemattomat ihmiset tarttuvat kysymättä kymmenvuotiaan Sara Nelskylän hiuksiin koulussa, ravintoloissa ja kassajonossa. Koskettelu häiritsi tyttöä niin paljon, että hän ilmoitti äidilleen haluavansa leikata hiukset lyhyiksi.

Saako tuntemattoman ihmisen hiuksiin koskea, jos ne ovat oikein pitkät ja näyttävät?

Useimmat vastaisivat todennäköisesti ei, mutta Milli Nelskylän tyttären kokemusten perusteella yksinkertainen kysymys vaikuttaa tuottavan päänvaivaa monelle.

Siksi espoolainen Nelskylä julkaisi Facebookissa Espoon puskaradiossa viime viikolla erikoisen pyynnön. Hän vetosi kaikkiin espoolaisiin: jättäkää tyttäreni hiukset rauhaan. Tytär oli nimittäin ilmoittanut äidilleen haluavansa leikata hiuksensa lyhyiksi.

Nelskylän 10-vuotias tytär Sara Nelskylä on kasvattanut hiuksiaan koko ikänsä.

”Hiukset ovat aina olleet Saralle hyvin tärkeä osa olemusta”, Milli Nelskylä tiivistää.

Sara Nelskylä, joka on tehnyt myös mallin töitä, muistelee, että hiukset alkoivat kiinnittää ihmisten huomion, kun hän oli noin seitsemän. Silloin niissä alkoi olla jo runsaasti pituutta ja tuuheutta. Silloin myös koskettelu alkoi.

”Useimmiten koulussa ja kauppakeskuksissa”, Sara Nelskylä kertoo tilanteista, joissa tuntemattomat ihmiset koskettelevat hänen hiuksiaan.

Koulussa hiuksia koskettelevat lähinnä lapset, mutta koulun ulkopuolella koskettelijoina ovat aikuiset. Sara Nelskylän mukaan aikuiset ihmiset eivät välttämättä sano mitään, ennen kuin tarttuvat hänen hiuksiinsa.

”Huomaan vaan yllättäen, että joku tarttuu hiuksiin”, Sara Nelskylä kertoo.

”Kerran olimme ravintolassa, kun joku tuntematon aivan yllättäen tarttui takaa Saran hiuksiin. Kyllähän siinä pelästyy”, äiti Milli Nelskylä muistelee.

Säikähtämisen lisäksi Sara kertoo, että hiusten koskettelu lupaa pyytämättä tuntuu epämukavalta. Jos äiti huomaa tilanteen, hän kertoo sanovansa kohteliaasti tarraajalle, ettei tämä saa koskea tyttären hiuksiin. Milli Nelskylälle selvisi kuitenkin vasta, että tilanteita sattuu silloinkin, kun tytär on yksin.

”En ole kehdannut sanoa mitään niissä tilanteissa. Olen joskus nykäissyt päätäni pois”, Sara Nelskylä kertoo.

Milli Nelskylän mukaan he ovat nyt harjoitelleet tällaisia tilanteita varten ja keskustelleet siitä, että ihmisille saa sanoa ei.

Nelskylän julkaisu keräsi runsaasti kommentteja, joissa ihmiset ihastelivat lapsen hiuksia, mutta myös samaistuivat tämän kokemuksiin ja tuomitsivat toisten hiuksiin koskemisen ilman lupaa.

Muutamat kommentoijat yhdistivät ilmiön raskausmahan kosketteluun – kokemusten perusteella monella ihmisellä tuntuu olevan se käsitys, että raskaus tekee kehosta julkisen, minkä johdosta raskaana olevan naisen vatsaa voi luvatta lääppiä. Asiaa on sivunnut muun muassa tutkija Riikka Homanen vuonna 2013 valmistuneessa väitöskirjassaan.

Epätoivottu koskettelu on tuttua myös monelle ihmiselle, jolla on afrohiukset, totesi muutama kommentoija. Aiheitta on käsitelty vähän suomenkielisessä mediassa, mutta laajasti englanninkielisessä. Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti The Financial Times kirjoitti viime marraskuussa, kuinka afrohiukset omaavat naiset saattavat suoristaa hiuksensa tai käyttää peruukkeja töissä vain välttääkseen ihmisten uteliaat, mutta epätoivotut kädet hiuksissaan.

Moni muistutti Nelskylän julkaisun kommenteissa, että niin aikuisilla kuin lapsillakin on oikeus omaan kehoon ja koskemattomuuteen.

Alun perin Sara Nelskylä oli kertonut äidilleen haluavansa leikata hiuksensa, jotta voisi lahjoittaa ne syöpää sairastavien lasten peruukkeja varten. Todellinen syy paljastui vasta, kun äiti kysyi tarkempaa syytä.

Nyt leikkaussuunnitelmat ovat hetken jäähyllä.

”Katsomme, että loppuuko tai väheneekö epätoivottu hiusten koskettelu nyt”, Milli Nelskylä kertoo.

”Jos Sara haluaa itse, että hiukset napsaistaan lyhyeksi, niin tietenkin se sopii. Mutta syyn pitää olla oma tahto eikä se, että vieraat ihmiset koskettelevat niitä ilman lupaa”, hän toteaa.